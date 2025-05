( 25 ratings)

Fortnite Recenzja

Jeśli to czytasz to znaczy że zastanawiasz się nad pobraniem fortnite, mam nadzieję że pomgę ci rozwiać wątpliwości :) Przede wszystkim dużym plusem jest to że Fortnite Battle Royale jest darmowy. Są co prawda rzeczy na które można wydać wirtualną walutę ale ograniczają się do kosmetyki. Sam tryb Battle Royale oferuje kilka gier takich jak solo pary czy oddziały. Do tego od czasu do czasu wprowadzane są nowe tryby które urozmaicają rozgrywkę. Sama gra dość często ma aktualizacje i widać że cały czas jest ulepszana, jednak niektóre aktualizacje niosą za sobą błędy. Sporym plusem jest także mapa, ponieważ co jakiś czas twórcy coś zmieniają, przez co gra na niej sie nie nudzi. Kolejną dużą zaletą jest to że z sezonu na sezon jest jakaś fabuła a do tego wszystko co się dzieje jest nieprzewidywalne. Fortnite ma także tryb Ratowanie Świata. Chodzi w nim o to aby robić misje ulepszać swoje bronie i bazę główną. W nim takżę można zarobić V-Dolce czyli wirtualną walutę. Ten tryb kosztuje w przeciwieństwie do Battle Royale i to nie mało bo trzeba zapłacić około 140 zł za podstawową wersję jednak twórcy zapowiadają że w tym roku pojawi się jeszcze za darmo. Co do płatności w grze dla kogoś kto chce zdobyć skiny w dobrej cenie dobrym zakupem byłby karnet bojowy. Nie trzeba bardzo dużo grać aby zdobyć wszystkie nagrody a poza skinami do lotni, postaciami, zabawkami itp. dostaniemy także V-Dolce. Karnet kosztuje 1000 V-Dolców, czyli niecałe 40 zł a za zrobienie całego karnetu otrzymamy 1500 V-Dolców. Dodatkowym urozmaiceniem w tej grze są emotki co urozmaica grę. Kolejnym plusem mapy jest też to że nie jest ona zbyt duża. Ostatnio Fortnite jest bardzo popularną grą i nie będzie problemu z wyszukaniem gry. Najważniejsze jest to że sama gra sprawia dość dużo frajdy i jest wciągająca. Jej minusem może być to że gra może się znudzić, bo pomimo tego że twórcy dodają tryby czy bronie to jednak w gra przeważnie wygląda tak samo, jednak to już zależy od indywidualnych preferencji. Co do grafiki to nie jest najgorzej. Oczywiście są gry z lepszą grafiką jednak ta nie jest taka zła. Mimo wszystko ważniejsza jest rozgrywka. Kolejną bardzo fajną rzeczą jest możliwość budowania. Do tej pory nie spotykałem tego w tego typu grach. Jest to co prawda rzecz do której trzeba się przyzwyczaić, bo sam na początku na to narzekałem jednak po czasie uważam że jest to fajna możliwość. Ogólnie co do Battle Royale to oceniłbym tę grę na 9/10 ponieważ jest jeszcze trochę błędów do naprawienia.





Podsumowując:



Zalety:

-Gra jest cały czas rozwijana

-Jest darmowa

-Mapa jest aktualizowana



Wady:

-Błędy w aktualizacjach (zazwyczaj są naprawiane)

-Sama gra może się znudzić



Osobiście uważam że warto jest ją pobrać i spróbować zagrać bo nic to nie kosztuje.