Fortnite Ratowanie Świata - opis i recenzja

Fortnite Save The World to gra, w której jesteśmy bohaterem który ratuje ludzi. Sama gra jest ciekawa, ponieważ ma ogromne możliwości. Które postaram się wam przedstawić w tym artykule.W grze mamy trzy waluty:

-Złoto za które możemy kupić przeróżne przedmioty w tygodniowym sklepie

-Dzienne monety za które możemy kupić dwie bronie tygodniowo z tego samego sklepu

-V-Dolce za które możemy kupić specjalne lamy z przedmiotami





Podczas rozgrywki możemy zbierać różne składniki:

Niszcząc:

-Drzewa możemy zbierać deski, powróz i oczywiście drewno, kleistą żywicę

-Małe rośliny możemy zbierać płatki kwiatów, zioła, drewno, kleistą żywicę i amunicję do różnych broni

-Różne elektryczne rzeczy możemy zbierać śróbki, mechaniczne części, baterie

-Różne kamienne rzeczy i kamienno podobne możemy zebrać surową rudę, drobno mielony proszek i kamień







Kończąc różne misje możemy dostać składniki, dzienne monety, złoto



Do ulepszania broni potrzebujemy PD Schematu. Maksymalna moc broni legendarnej to 130 a minimalna 20.

Do ulepszania bohaterów potrzebujemy PD Bohatera.



W grze są cztery krainy fabularne:

Kamienny Las

Deskogród

Dolina Samowitości

Twine Peaks

Aby ukończyć grę musimy przejść wszystkie, a aby je wykonywać wystarczy stosować się do misji w kampanii.







W grze jakiś miesiąc temu funkcjonował Czat Globalny. Można było tam pytać o trade, rady, pomoc. Było około 15 wiadomości na minutę w tym pokoju czatu do którego mnie automatycznie przydzielił Epic Games, to był czat całkowicie Polski ale w innych krajach też był Global Chat lecz w innym języku. Dlaczego go usunięto? Pierwszym powodem była spamiąca scam stronka która gwarantowała nam wygenerowanie danej liczby V-Dolców, ta stronka oszukiwała w sposób: WYŚLIJ SMS POD NUMER... lub PODAJ OPERATORA A MY NARZUCIMY CI 3PLN DZIENNIE. Co chwilę ta stronka spamiła angielski i amerykański czat. Drugim powodem było ciągłe pytanie o trade. Nie było by w tym nic złego, gdyby większość użytkowników pisząca takie wiadomości chciała oszukiwać. Czat ma wrócić z metodą antyspamu i maszyny do wymiany między graczami.







Ta gra posiada też codzienne wynagrodzenie za logowanie. Co 28 dni mamy 300 V-Dolców a 8 dni po 300 V-Dolców czyli 36 dnia itd mamy 150 V-Dolców.



Myślę, że ta gra to fajna zabawa jeśli ktoś lubi gry w których coś kolekcjonujemy lub lubi spokojną grę ze znajomymi. Dla tych co grają wyłącznie w Fortnite Battle Royale to dobry zarobek V-Dolców ponieważ przez dwa miesiące zdążymy uzbierać na karnet bojowy bo jest to około 900 V-Dolców za SAMO logowanie. Codziennie dostajemy dzienne zadanie za które dostajemy 50 V-Dolców. Zapomniałem poruszyć tematu ceny tej gry. Kosztuje ona około 120pln, ale co około pół roku jest przecena o połowę. Ostatnia była w lipcu i sam z niej skorzystałem ponieważ ratowanie kosztowało 61pln. Pozdrawiam was i życzę miłęgo dnia, nocy. Spędziłem nad tym jakieś 2h siedzenia na moim fotelu Diablo X One oglądając jednym uchem serial z Netflixa hehe. PoZdraWiAm WaS ZiOmEcZkI!!!