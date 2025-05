( 13 ratings)

Fortnite: Patch 5.4.0 i błędy wydajności.

Opisuję nową aktualizację, jak i błędy w wydajnosci po patchu 5.4.0. Jak zapewne wiecie, we czwartek wypuszczony został patch v5.4.0 do Fortnite- zarówno do trybu Battle Royale, jak i do Ratowania Świata.



Nie wprowadza on diametralnych zmian, ale warto o wszystkim wiedzieć. Najważniejszą zmianą jest dodanie nowego gadżetu- przyssawki i usunięcie rewolweru. Poza tym, zmieniono rzadkość różnych broni, między innymi pistoletu z tłumikiem, dwóch pistoletów czy C4. Poza tym, Mikstury Osłony od teraz mogą być niesione w stosie do 3 (wcześniej max 2)



Ważną, czasową zmianą jest wprowadzenie nowego trybu i skinu Dzika Karta. Tryb ten, grany w oddziałach, polega na uzyskaniu diamentowej lamy- klejnotu ze zrzutu i przetransportowanie jej do latającego samochodu. Zwycięzców jest aż 12 osób (do 3 oddziałów) w każdym meczu! Dodano także wyzwania trybu, gdzie główną nagrodą jest nowy zbierak- Łom. Sam tryb potrwa najprawdopodobniej do końca sezonu.



Innymi zmianami może być wybudowanie nowej restauracji obok Wypasionej Wyrwy, czy otwarcie nowego sklepu na Wykrzywionych Wieżach.



Oczywiście, jak co tydzień, dostaliśmy siedem nowych wyzwań dziewiątego tygodnia karnetu bojowego. Wyzwania dotyczą przykładowo zadania obrażeń z broni wybuchowych, osiągnięcia danej ilości punktów za triki w meleksach czy wózkach sklepowych, otworzenia skrzynek w pięciu różnych lokacjach i tak dalej. Osobiście jestem przy 97 poziomie i zbliżam się do skina "Zmierzch Bogów".



Od momentu aktualizacji pojawiły się ogromne błędy wydajnościowe na PC, jak i na iOS. Przy bardziej zaawansowanych komputerach były to spadki od 300 do około 150fps, co nie było aż tak zauważalne. Inną sprawą jest wydajność na słabszych PC jak i wspomnianym iOS. Tutaj, podczas spadania z busa bojowego FPS spadały do zera, tak samo po wyladowaniu - ciągle spadki i ścinki na kilka sekund.

Najprawdopodobniej było to spowodowane błędami z nowym trybem gry.



Na szczęście, Epic Games wczoraj i dziś zaserwowało dawkę aktualizacji poprawkowych, które przywróciły wydajność do normy.



To chyba wszystko, jeśli chodzi o najważniejsze zmiany. Czekamy na ostatni tydzień wyzwań karnetu bojowego i na nowy, 6 sezon. Ciekawe, czego możemy się spodziewać!



Czy jesteście zadowoleni tak samo jak ja? Doświaczyliście błędów z wydajnością? Co sądzicie o nowym trybie gry, a co o nowym przedmiocie- przyssawce? Jaką macie opiniena temat usunięcia rewolwera z gry? Który stopień karnetu bojowego posiadacie?