Fortnite: Event "To jest grane"

Wstęp

Ponad tydzień temu, Epic Games wprowadziło do Fortnite nowy event – event Deadpool’a - wyczekiwany przez wielu graczy, szczególnie tych posiadających Karnet Bojowy. Oznaczało to bowiem dodanie nowego skina. Oczywiście każdy mógł skorzystać z tego wydarzenia poprzez odwiedzenie Jachtu przejętego przez Deadpool’a czy kupno nowych itemów w sklepie. W ostatniej aktualizacji, która nie jest oznaczona żadnym numerem, ponieważ miała służyć głównie pracom konserwacyjnym, w plikach pojawiły się informacje o tym, że co godzinę, w Karkołomnym Kinie, będzie transmitowany odcinek reality show nazwanego Punk’d. Jest ono zagraniczne, a program ten powrócił na ekrany telewiorów po kilku latach. Były również spekulacje o nowym trybie, w którym to miałyby zostać przywrócone itemy, które twórcy usunęli z gry już kilka miesięcy temu. Choć 10 kwietnia spekulacje mogły okazać się nieprawdziwe, ponieważ wszyscy liczyli na rozpoczęcie eventu o 16, to późnym wieczorem Epic Games miło nas zaskoczyło i rozpoczęło nowy event „To jest grane”. W tym artykule postaram się krótko opisać nowość jaka weszła ostatnio do gry Fortnite.

Punk’d

Punk’d to amerykańskie reality show, polegające na prankowaniu innych osób. Prowadzi go pewien amerykański gwiazdor, który wkręca innych ludzi. Fortnite postanowiło wyemitować pierwszy odcinek programu na ekranie Karkołomnego Kina. Punk’d możemy oglądać o każdej pełnej godzinie na specjalnym trybie „To jest grane”. Czasem może się on pojawiać z kilkunasto sekundowym opóźnieniem, ale nawet gdy nie zobaczycie go np. o 9 rano, to zawsze możecie to zrobić za godzinę, dwie, a nawet sześć. Przyznam się, że po raz pierwszy widzę cokolwiek na ekranie Karkołomnego Kina. Co prawda od ostatniej aktualizacji, co godzinę, na ekranie pojawiał się kilkusekundowy filmik testowy, to nawet jego nie miałem okazji zobaczyć. Podczas oglądania wszystko jest dobrze, oprócz tego, że gracze lubią zasłaniać ekran budowlami bądź wkurzać innych przywróconymi przedmiotami, o których opowiem w następnej kategorii.





To jest grane

„To jest grane” to nowy tryb tymczasowy, który służy głównie do oglądania nowego programu transmitowanego na ekranie Karkołomnego Kina, ale nie tylko. Już po aktualizacji, która miała miejsce w środę, leakerzy odnaleźli, w plikach gry, nazwy usuniętych kilka miesięcy temu przedmiotów. Był to m. in. krzak czy balony. Niestety były to tylko spekulacje, które nie zostały potwierdzone przez Epic Games. Dlatego też wczoraj o 16, gdy rzekomo miał rozpocząć się nowy event, wielu graczy załamało się z powodu braku nowości. Fortnite zaskoczyło nas nimi jednak nieco później. Pojawił się nowy tryb, a spekulacje leakerów potwierdziły się. „To jest grane” jest spokojnym trybem gry, w którym PvP jest wyłączone, ponieważ wszyscy gracze, których jest 16, należą do jednej drużyny. Burza również jest w pewnym sensie wyłączona, ponieważ jej oko zmniejsza się po 3 godzinach, podobnie jak na trybie kreatywnym, więc możemy spokojnie podróżować po całej mapie, otwierając skrzynki z nowym, ale mimo wszystko starym, łupem. Wypadają z nich bowiem tylko materiały oraz rzeczy, które zostały usunięte z gry, ale powróciły w tym trybie. Jest ich naprawdę sporo. Pojawiły się m. in. przenośna wyrwa, krzak, bałwan, kula śnieżna, plecak odrzutowy, przeróżne rodzaje granatów i wiele innych. Co ma na celu przywrócenie tych itemów? Być może Epic Games chce dodać je na klasyczne tryby, jednak najpierw chce sprawdzić, jak zareagują na nie gracze? Tego jeszcze nie wiemy, aczkolwiek póki możemy – cieszmy się powrotem starych przedmiotów.





Podsumowanie

Event, choć nie jest tak obszerny jak ten z Deadpool’em, na pewno dodaje trochę urozmaicenia do naszej gry. Zmian, co prawda, nie zapuważymy w trybach klasycznych czy na naparzance, jednak w nowym trybie pojawiającym się i znikającym co kilkadziesiąt minut, jak najbardziej. Nigdy nie miałem okazji skorzystać choćby ze stroju bałwanka czy balonów, tak więc teraz mam taką okazję. Niestety informacje przekazane przez Epic Games wskazują na to, że event potrwa tylko 24 godziny, czyli niezbyt wiele czasu.