Fortnite: Event Deadpool'a

Wstęp

Po aktualizacji 12.30, w sezonie 2. rozdziału 2. Fortnite, która miała miejsce 31 marca, w końcu zaczęło się coś dziać. Mowa tu m. in. o tajemniczych rurach, które pojawiły się pod taflą jeziora dookoła Agencji, które nazwane są Dniem Sądu Ostatecznego, czy też o narzędziu zagłady, które to ma pojawić się podczas przyszłej aktualizacji w pokoju Midasa w menu karnetu bojowego. To jednak nie wszystko! W piątek 03.04 w grze pojawił się nowy, wyczekiwany od kilku tygodni, event Deadpoola. Chyba każdy, kto kupił karnet, spodziewał się, że wyzwania w zakładce karnetu bojowego zakończą się wyzwaniem dotyczącym zdobycia skina Deadpoola w grze, ale chyba nikt nie myślał, że będzie to możliwe podczas specjalnego, dosyć sporego eventu. W tym artykule postaram się opisać nowości dodane w evencie Deadpoola.

Sklep

O zmianie w sklepie wiedziała już większość graczy tuż po wtorkowej aktualizacji. Wskazywały na to m. in. zmiany w plikach gry. Dla tych, którzy nie wierzą w tego typu przesłanki, potwierdzeniem tej myśli była zmiana sklepu po 16 godzinach, licząc od północy. Jak wiemy, oferty w fortnite’owym sklepie zwykle zmieniają się co 24 godziny. Czas, po którym przedmioty możliwe do kupna ulegną zmianie, wskazywał także na godzinę rozpoczęcia eventu Deadpool’a. Była to godzina 16:00. Przejdę teraz do zmian w sklepie. Wszystko zaczęło się od krótkiej scenki, w której bohater Marvela wchodzi do sklepu i wyrzuca oferty dostępne w nim do tej pory. Zamienia je na swoje przedmioty, a także maluje tło sklepu na takie, które przypomina jego maskę. Pojawiły się m. in.: zbierak, dwie emotki („Chimichanga!” i „skuterek”) oraz lotnia „Smokorożec”. Są one naprawdę drogie i łącznie kosztują 3100 v-dolców, chyba że skorzystamy z oferty, w której wszystkie nowe przedmioty kosztują jedynie 2000 v-dolców.





Zmiana busa bojowego

Bus bojowy doczekał się zmiany swojego wyglądu. Został przemalowany na czerwono, a balon, który go unosi, jest w stylu Deadpoola. To w zasadzie na tyle jeżeli chodzi o bus bojowy, jednak myślę, że ta zmiana kosmetyczna jest warta uwagi. Warto również wspomnieć, że w menu nie pojawiła się opcja zmiany skina busa bojowego, tak jak to było przewidywane przez większą część społeczności Fortnite.

Imprezaaa!

Otwierając mapę możemy zauważyć, że zamiast standardowego widoku na jacht z góry, pojawił się rysunek przedstawiający tę miejscówkę wraz z Deadpoolem. Tego również można było się spodziewać, chociażby przez nowe pliki gry, które pojawiły się w aktualizacji 12.30. Przechodząc do wyglądu jachtu w grze, to został on m. in. udekorowany w stylu Deadpool’a, tzn. pojawiły się czerwone łańcuchy, mnóstwo dyskotekowych świateł czerwonego koloru, a radar został ozdobiony głową Deadpool’a. W środku bohater Marvela urządził imprezę. Pojawiło się stanowisko dla DJ’a, świecący parkiet, a na głowę statuy midasa nałożona została maska Deadpool’a, podobna jak ta na radarze.





Nowy boss

Niestety, Miauśniak musiał pożegnać się z jachtem. Teraz przejął go nowy boss, którym jest sam Deadpool. Posiada on swoją własną mityczną broń – podwójny pistolet.

Skin Deadpool’a

Od samego początku sezonu, osoby które kupiły karnet bojowy, mają okazję wykonywać wyzwania Deadpool’a dodające m. in. nowy sztandar, nowe malowanie, itp. Na pewnego rodzaju „cel” oczekiwali oni już długo. Mowa tu o skinie Deadpool’a. W końcu mogą go zdobyć wykonując po raz kolejny dwa, bardzo proste wyzwania.

Podsumowanie

Aby nie robić kolejnych, osobnych kategorii, dopiszę jeszcze, że Deadpool w bardzo ciekawy sposób zmienił menu. W aktualnościach, w których zwykle pojawiają się najciekawsze oferty dnia, czy też nowości dodane w grze, wszystko zostało pomalowane przez właśnie tę postać z Marvela. Uważam, że event jest dosyć ciekawy, aczkolwiek brakuje mi kilku rzeczy. Mogłoby zajść chociażby trochę więcej zmian na mapie, które znacznie urozmaiciłyby event, np. billboardy reklamujące imprezę na jachcie. Nie wiemy jeszcze jak długo jacht będzie przejęty przez Deadpool’a. Może potrwać to tydzień, a może nie opuści on go już do końca sezonu? Wszystko jeszcze przed nami. Myślę również, że postać z Marvela odegra rolę w evencie, który ma być powiązany z tajemniczymi rurami dookoła agencji. Być może to niego Midas będzie chciał zgładzić?