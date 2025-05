Fortnite czy PUBG?

W tym artykule porównam oba królujące tytuły Battle Royal.

Nie da się ukryć, że w ostatnich miesiącach rynek gier zdecydowanie opanował trend Battle Royal. W krótkim okresie czasu po sukcesie PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS na steam i inne platormy wylała się fala podobnych gier. Największym przeciwnikiem dla PUBGa na pewno jest Fortnite, który przez swoją darmowość zyskał rzesze fanów. W tym właśnie artykule postaram się przeanalizować, który tytuł jest lepszy i dlaczego.

CENA



Na pewno największym plusem Fortnite jest fakt, iż opiera się on na systemie free to play przez co każdy może grę pobrać i w nią zagrać. Mikropłatności w grze nie są zbyt inwazyjne i nie wpływają zbytnio na przebieg rozgrywki. Na pewno darmowość Fortnite to główny czynnik, dlaczego jest aż tak popularny. PUBG zaś kosztuje na chwilę obecną 72 złote na Steam co może odepchnąć część graczy, którzy nie chcą wydawać tylu pieniędzy na grę.



GRAFIKA



W obudwu grach grafika jest przyjemna dla oka. Ktoś lubi komiksowe, wręcz pastelowe kolory i karykaturalne postacie? Jeśli tak to Fortnite jest zdecydowanie dla Ciebie. Jeśli, zaś lubisz realistyczną grafikę to zdecydowanie sięgnij po PUBGa.



DYNAMIKA



Obydwie gry wbrew pozorom strasznie się różnią pod względem rozgrywki. Mapa w Fortnite jest znacznie mniejsza co czyni rozgrywkę bardziej dynamiczną i mniej taktyczną. Zważa na to również fakt, iż możemy niszczyć na mapie DOSŁOWNIE wszystko. W PUBGu natomiast mapa jest znacznie, znacznie większa (poza tym PUBG zawiera już dwie mapy co jest znacznie na jego korzyść), a poruszanie się po niej sprawnie bez pojazdów byłoby praktycznie niemożliwe. W PUBGu największą zaletą są najróżniejsze zarośla i budynki w których możemy się ustawić i czekać na naszych przeciwników w skupieniu. W Fortnite przedewszystkim liczy się zręczność i celność.



OPTYMALIZACJA



Jeśli mowa jest o PUBGu to nie mogłem nie wspomnieć o optymalizacji, która ciągle się w grze poprawia na lepsze, lecz dalej potrzebujemy komputera z mocną kartą graficzną jeśli myślimy o płynnej rozgrywce. W Fortnite nie ma tego problemu, gra jest bardzo dobrze zoptymalizowana i nie można wyczuć spadku FPSów.







WYNIK



Przechodząc więc do sedna sprawy, która gra jest lepsza? Sam osobiście nie potrafię podjąć tej decyzji - obie gry są bardzo dobre. Jednak byłbym nieco bardziej przychylny PUBGowi, który delikatnie bardziej przypadł mi do gustu. Jednak skazany jestem grać więcej w Fortnite, gdyż moi znajomi nie posiadają PUBGa. Obie gry są dobrymi przedstawicielami swojego gatunku, więc jeśli ktoś serio chce się dobrze bawić w Battle Royal'ach to nie ma względu na to czy wybierze Fortnite czy PUBG bo obie gry sprawiają dużo frajdy.