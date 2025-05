Fortnite BUGI!!!!

W tym artykule zobaczycie najczęstsze bugi w Fortnite Battle Royal na które napotykam się najczęsciej...Artykuł mam nadzieje, że pomoże i żebyście nie byli zdziwieni jak napotkacie na jakiegoś buga lub J...... xDpozdrooooo 1. Bug o którym nie każda osoba wie ale bug zmiany koloru automatunajczęściej się to przytrafiało automatom koloru(z daleka idziesz i automat jest niebieski i jest w nim np. Bolt Riffle tzw. AWP, podchodzisz blisko a on zmienia się w szary... :/ ) sam spotkałem też taki BUG z2. Bug, który jest dla mnie jednym z bardziej wkurzających bugów w fortnite to bug z Strzelaniem w(na celowniku jest znak, że trafiłeśale nie odejmuje mu HP... (tak taki bug też jest i nie jestusunięty)3.Bug, gdy powalimy przeciwnika i odrazu chcemy go dobić to przez kilka pierwszych sekund jest taki Bug jak w punkcie 2. trafiamy w niego ale nie zabiera mu to HP. przeszkadza to i to bardzo gdy chcemy kogoś dobić by uciec lub żeby już zginął i żeby jego koledzy nie mogli podnieść, sam przegrałem przez tego Buga nie jedną gierke iż zblokował mnie taki gracz w drzwiach kiedy uciekałem lub....4.Bug bardzo podobny do buga 2 lecz różni się tym, że ewidentnie widzimy że kogoś trafiliśmy, a nie odejmuje mu HP i nie pokazuje że go trafiliśmy...5.Bug lub specjalne posunięcie jest z Voyagerem... Voyager jest skinem, którego z daleka czy przez ściany można dużo łatwiej zobaczyć, niestety...skin jest jednym z fajniejszych skinów jak dla mnie sporej ilości osób, a przez te światełka utrudnia nam gre... Mam nadzieje że Fortnite zrobi coś z tym..6.Bug jest bugiem lub specjalnym posunięciem Epic Games nwm sam ale tzw. nie dokończenie przeładowowania najczęściej z AWP, pokazuje nam, że już przeładowaliśmy lecz gdy zmienimy na inną broń i wyćiągniemy znowu AWP musimy przeładować jeszcze razBONUS+ czy wy też trafiliści na tzw.w fortnite? Okaz tych Januszy można spotkać w trybie Ustawka 50v50 2.0, budują się do dropów specjalnie wysoko by być pierwszym do DROPA... zrzucają was z wysokich wysokości np.: rozwalają wam miejsce na którym stoisz rzucają w was granaty impulsywne, specjalnie nie poddnoszą aby zdobyć waszą broń xD Niestety taka społeczność Januszy... xD Dzięki za przeczytanie, mam nadzieje, że pomogłem :)#Pytania: znaleźliście jakąś lame koło dropu? ile win'ów macie? jaki rekord killi?