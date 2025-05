Fortnite BR - Częste błędy nowych graczy

Każdy gracz gdzieś kiedyś musiał zacząć swoją przygodę. Jeśli grasz w Fortnite od dawna, to najprawdopodobniej przyzwyczaiłeś się do gry i radzisz sobie w niej bardzo dobrze, ale jeśli jesteś nowicjuszem, to prawdopodobnie popełniasz te błędy. W tym artykule opisze je i powiem jak to naprawić.

1 - Złe lądowanieNiewiele osób zdaje sobie sprawę, że da się źle szybować i lądować, tak więc gdzie właściwie popełniany jest najczęściej błąd? - Opadanie nad wysokimi obiektami. Największym priorytetem podczas pierwszej fazy rozgrywki jest jak najszybsze zdobycie broni. Jeśli opadając będziemy celować w doliny rzek czy płaski teren, to nasza lotnia otworzy się później, przez co trafimy na ziemię szybciej. W skrócie: gdy lądujesz celuj w niski teren a nie wysoki.2 - Brak organizacji ekwipunku.W grze poradzimy sobie znacznie lepiej, jeśli każdy item będziemy mieć pod ręką i np. podczas walki nie stracimy czasu na szukanie odpowiedniej broni. Warto ustawić w ustawieniach gry auto-sortowanie broni. Ta opcja pozwala nam przypisywać każdy item do dowolnego slotu. Jeśli grasz na komputerze polecam ci układ: karabin - shotgun - smg - 2 leczenia, natomiast na konsole karabin - shotgun - 2 leczenia - smg.3 - Nie używanie budowania i edycji.Chyba każdy kto grał choć raz w Fortnite, wie jak bardzo ważne jest budowanie i edycja. Jednak nowicjusze najczęściej zapominają o tym drugim. Wielką przewagę podczas walki na otwartym terenie da nam przewaga wysokości - po prostu buduj rampy do góry, co jakiś czas odgradzając się od wroga ścianami. Edycja przydaje się nieco bardziej w ciasnych pomieszczeniach - małych pokojach w domach lub boxach graczy. Warto wtedy postawić między sobą a rywalem ścianę i gdy jest się gotowym do strzału szybko ją edytować, tworząc np. okno, a potem znowu ścianę, by zapewnić sobie osłonę.4 - Ogólna głupotaChodzi mi tu bardziej o brak logicznego myślenia podczas gry, także w napiętych sytuacjach. Gdy czujemy się bezradni warto uciec z walki lub zabudować się w boxie i przeanalizować sytuację. Dajmy na przykład taki scenariusz: jesteś z przeciwnikiem w małym pokoju w domku, oddziela was ściana którą może edytować tylko wasz rywal, generalnie przechlapane. - W takiej sytuacji możemy np. przejść do innego pomieszczenia, z którego z kolei przedostaniemy się do jeszcze innego pokoju i zaskoczymy w nim wroga. Pamiętaj że Fortnite to gra, która nie polega tylko na strzelaniu i budowaniu, warto wykorzystywać panujące dookoła warunki na swoją korzyść.5 - Granie na siłęNowi gracze często nieco przeceniają swoje możliwości i nie mając pojęcia o grze pchają się niepotrzebnie do najbardziej intensywnych walk i starć. Warto oddawać strzały tylko wtedy, gdy jesteśmy pewni, że: mamy przewagę, np. wysokości, wiemy że trafimy, inaczej możemy niepotrzebnie narobić hałasu, szczególnie ze snajperki. Czasami opłaca się pozostać bezpiecznym i ryzykować tylko w końcowych fazach gry, gdy jesteśmy już blisko zwycięstwa, szczególnie gdy jesteśmy nowi w grze.Mam nadzieję, że ten artykuł będzie dla was pomocny i jeśli jesteście nowi w grze Fortnite, to nauczyliście się czegoś nowego o częstych błędach, a jeśli je popełniacie, udało się wam je naprawić. :) Jeśli znacie jakieś inne porady czy triki to śmiało możecie pisać je w komentarzach!