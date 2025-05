Fortnite to gra komputerowa, która od kilku lat jest niezmiennie uwielbiana przez graczy w każdym wieku, choć szczególnie cieszy ona ich młodszą część. Powstała w 2017 roku i została wydana przez studio People Can Fly oraz Epic Games. Jej pierwsza część, czyli Fortnite: Save the World, to typowy survival, który zawiera również tryb współpracy. Gracze zajmują się głównie badaniami, wznoszeniem fortyfikacji oraz oczywiście walce z nieznanymi stworami, które nieustannie ich atakują. Można też zdecydować się na tryb wieloosobowy, gdzie głównym celem jest przetrwanie i wygranie rozgrywki, jako jeden z maksymalnie stu graczy, co spotyka się ze szczególnym zainteresowaniem. Druga część gry nazwana Fortinte Battle Royale, wydana przez Epic Games w 2018 roku, to już komputerowa gra wieloosobowa, która powstała w wyniku sukcesu innego tego typu gier. Gracz zostaje umieszczony na mapie w grupie (maksymalnie czteroosobowej) z innymi użytkownikami i próbuje pokonać innych przeciwników, by wygrać. Battle Royale stało się prawdziwym fenomenem i do dziś jest regularnie rozwijane i ulepszane, by zadowolić wciąż pojawiających się, nowych miłośników survivalowej rozgrywki.

Fortnite Battle Royale jest grą z gatunku free-to-play, co umożliwia wszystkim graczom darmowe rozpoczęcie rozgrywki i zapoznanie się ze światem. Wszyscy mają jednak możliwość zdobywania ulepszeń za pomocą mikropłatności, które finansują grę. Poprzez obowiązującą w grze walutę, którą są v-dolce, można kupować lepsze skiny, które dzięki karnetom bojowym pozwalają na szybsze zdobywanie punktów doświadczenia. Mało który z graczy odrzuca mikropłatności, gdyż jest to świetny sposób aby wspomóc producenta oraz dostarczyć sobie więcej rozrywki i sprawić frajdę podczas grania, otwierają się także nowe możliwości, które zachwyciły już niejednego miłośnika Fortnite’a.

Mikropłatności stały się ogromnym przychodem dla Epic Games, dzięki któremu studio zarabia miesięcznie nawet 300 milionów dolarów, co jest niebotyczną sumą dla każdego z nas. Dzięki takiemu wpływowi, twórcy mogą pozwolić sobie na wyznaczanie wysokich nagród za branie udziału w turniejach e-sportowych (nawet 100 milionów dolarów!), dlatego warto doskonalić swoje umiejętności, by potem móc zarobić na grze niezłe sumy pieniędzy.

Każdy z nas był kiedyś początkującym i nie wiedział, jak zabrać się do rozgrywki, aby szybciej załapać podstawy i mieć większą przyjemność z grania. Gdy zaczynasz Battle Royale, warto zbierać wszystkie itemy, jakie wpadną Ci w ręce. Dzięki temu nigdy nie pozostaniesz nieuzbrojony, a z biegiem czasu z pewnością uda Ci się znaleźć coś lepszego. Nie rzucaj się ze swoją słabą bronią na każdego, kogo napotkasz na mapie, gdyż nie jest to Twoim zadaniem. Z małymi umiejętnościami i słabym doświadczeniem po prostu szybciej skończysz grać, a Twoim zadaniem jest przeżyć jak najdłużej. Skup się więc na zbieraniu surowców oraz bandaży i apteczek, aby móc rozwijać się systematycznie i chronić się przed różnymi złośliwościami rozgrywki innych graczy. Rozgrywka rozpoczyna się od małej rozgrzewki, która nie ma wpływu na dalszą część turnieju. Gdy zaczyna się gra właściwa, zostajesz przeniesiony do BattleBusa. Wybierając lokacje, nie bój się eksperymentować. Jasne, że najłatwiej jest pójść tam, gdzie jest najwięcej broni, ale tak myśli każdy, kto rozpoczyna grę. A gdy nie masz doświadczenia, ciężko jest walczyć o nią z innymi, dlatego być może warto przetestować inne miejsce i sprawdzić, czy i tam nie ma dla Ciebie czegoś ciekawego. Przedmioty umieszczone są w domach, szopach i skrzynkach, które można rozpoznać po wydawanych przez nie odgłosach. Okazuje się, że większość z nich znajduje się na poddaszach, czy też w piwnicach, dlatego w wolnej chwili warto tam zajrzeć i rozejrzeć się za niezbędnym uzbrojeniem. Poszukaj także amunicji, która przyda ci się, gdy odnajdziesz już właściwą broń. Nie zapominaj także o surowcach, takich jak drewno, glina czy kamień, dzięki którym później zbudujesz fortyfikację. Wszystkie itemy w grze umieszczane są losowo, dlatego nie upieraj się na jedną lokację, gdyż znajdujące się w niej cenny przedmioty, mogą zmienić się z innymi zależnie od meczu.

Dużym zagrożeniem, typową niedogodnością dla osób, które grają w Fortnite Battle Royale, jest pojawiająca się po pewnym czasie burza, która z biegiem czasu powiększa się i sprawia coraz większe obrażenia. Jeśli tylko możesz, unikaj kontaktu z nią, aby nie narażać się na zbytnie obrażenia i móc dłużej przetrwać na mapie. By przed nią uciec, stosuj wszystkie dodatkowe przedmioty jakie znajdziesz. Prawdziwa walka zacznie się pod koniec gry, kiedy będziesz musiał ostatecznie pokonać swoich przeciwników. Wtedy to właśnie w środku okręgu burzy budujesz fortyfikację. Pierwsza rada- buduj ją na obrzeżach okręgu z metalowych surowców, aby jak najdłużej wytrzymać uderzenia rakietowe oraz inne zadane przez twoich przeciwników. Z historii wiemy, że największe ufortyfikowane zamczyska i inne obiekty były budowane na wzniesieniach, aby mieć jak największą przewagę nad wrogiem już od samego początku walki. Tak samo jest w Fortnite- wybuduj swój fort na górze, by widzieć przeciwnika i utrudnić mu pokonanie cię. Gdy jesteś już gotowy, wykorzystaj swoje umiejętności strzeleckie i pokonaj pozostałych graczy przy pomocy swojej broni.

Zastanawiasz się pewnie, w jaki sposób masz wybudować wcześniej wspomnianą fortyfikację. Zacznijmy więc od omówienia najważniejszej rzeczy, jaką są surowce oraz sprzęt, którym je zdobywasz. Pamiętaj, że kilof hałasuje, dlatego spiesz się, gdy go używasz, aby nie narazić się swoim wrogom. Zdobywać możesz drewno, które jest najpowszechniejszym i najsłabszym surowcem. Dlatego nie zaleca się używać go jako główny budulec, zamiast tego spróbuj wykorzystać cegłę, glinę lub kamień. Są rzadziej spotykane i nieco mocniejsze. Nie da się jednak ukryć, że najlepszym surowcem, który z pewnością zapewni ci trwałą fortyfikację jest metal. Możesz go zdobyć niszcząc samochody w Greasy Grove oraz Pleasant Park. Przeszukuj także zwłoki przeciwników, których Tobie lub komuś innemu udało się pokonać, a być może znajdziesz cenne budulce, które później przydadzą ci się w rozgrywce. Metal możesz wykorzystywać nie tylko do budowy fortów, ale także do obrony własnej. Jeśli wiesz, że zaraz spotka Cię ostrzał, szybko zbuduj z niego ścianę, która uchroni cię przed pociskiem i da czas na przygotowanie kontrataku. Ostatnim niezbędnym elementem rozgrywki, o którym musisz pamiętać jest dobra technika strzelania, która ostatecznie może zapewnić ci wygraną. Najważniejszym, co musisz wiedzieć jest to, że gra polega na systemie hitscan, który tworzy pewną iluzję strzelania. Nie przejmuj się tym, co widzisz, pociskami, które lecą w kierunku przeciwnika, tylko celuj i strzelaj. Warto też zapoznać się z terminem weapon bloom, którego losowość utrudnia rozgrywkę wielu graczom, gdyż powoduje on, że kule przez Ciebie wystrzeliwane, nie zawsze lecą tam, gdzie chciałbyś aby leciały. Te dwa pojęcia tworzą system, który skutecznie utrudnia graczom strzelanie, jednak ze wszystkim można sobie poradzić i nabierając doświadczenia, dojść do wprawy. Naszą radą na początek jest to, aby skupić się na największych częściach ciała przeciwnika, takich jak klatka piersiowa, by nawet przy małym odchyleniu, mieć pewność trafienia. Stosując się do wszystkich podanych porad z pewnością szybko załapiesz, jak wygrywać i będziesz mógł dalej rozwijać swoje fortnitowe umiejętności, a pewnego dnia być może uda Ci się stanąć do walki w jednym z e-sportowych turniejów, wygrać go i zarobić pieniądze, o których kiedyś nawet nie śniłeś!