FORTNITE Battle Royale- 10 porad jak lepiej grać

W tym artykule pokaże wam 10 porad jak lepiej grać w Fortnite BR. Ta gra ciągle się rozwija, i powoli pokonuje PUBGa. Więc oto porady jak możecie ograć swoich przeciwników i wygrać.



1. Projet tile

W fortnite obowiązują projekt tile co oznacza, że pocisk nie trafi przeciwnika odrazu, tylko będzie jakiś czas leciał. Więc trzeba celować nad głowę i im dalej jest wróg tym dłużej będzie leciał pocisk.

2. Leć bokiem!

Latanie bokiem pozwoli ci się dostanie do lokacji pierwszym, więc szybciej weźmiesz broń i zabijesz przeciwników. Patrz na mapę, żeby wiedzieć gdzie się znajdujesz.

3. Zawsze ląduj na dachu!

Tam właśnie najczęściej są skrzynki. Jak wylądujesz przy drzwiach może okazać się że twój przeciwnik pierwszy ją otworzył.

4. Nigdy nie buduj schodów do nieba!

Niestety gracze często budują tak zwane '''schody do nieba''. Nie ma to sensu, ponieważ jedna konstrukcja zostanie zniszczona i całe schody ulegną zniszczeniu a wy spadniecie i to najczeńściej kończy się śmiercią.

5. Bądź cichy!

Zanim wejdziesz do domu najpierw wyciągnij broń (najlepiej strzelbę) i potem dobiero wejdź. Dlaczego? Gracze częto siedzą w domkach i czekają aż ktoś przyjdzie. Zmienianie broni jest bardzo głośne i ten ktoś by cie usłyszał co by mu dało dużą przwagę.

6. Ostrożności nigdy nie za wiele!

Pamiętaj, że w fornite są pułapki więc zanim gdzieś wejdziesz upewnij się że pułapki nie ma. Jest sufitowa pułapka której za bardzo nie widać, ale jest strasznie głośna.

7. Graj na podgłośnionym dźwięku!

Fortnite to gra, w której nawet najmniejszy dźwięk, może poinformować cię o bezcennych informacjach. Skrzynki wydają z siebie charakterystyczny odgłos, który pozwoli ci je zlokalizować.

8. Nie wybrzydzaj!

Jeśli na samym początku rozgrywki znajdziesz jakąkolwiek broń bierz ją! Może pistolety nie są bardzo dobre, ale jak znajdzie się gracz który jeszcze broni nie znalazł to masz ogromną przewagę. Niezapominaj też, że zawsze trzeba brać amunicję.

9. Surowców nigdy nie za wiele!

Zawsze trzeba zbierać surowce, o ile nikt cie nie widzi. Do zbudowania średniego fortu potrzebne ci będzie około 500 materiałów, więc całkiem sporo. Forty dają dużo przewagi w fortnite, więc budowanie ich jest bardzo opłacalne.

10. Zrzuty

Te oto pudła są bardzo opłacalne, ale też dużo graczy są nim zainteresowani. W zrzutach zwykle znajduje się złota lub fioletowa broń i jakaś pułapka. Jeśli już wybraliście się po taki zrzut polecam się zamurować, żeby jakiś gracz nie mógł was zestrzelić.



A jakie są wasze porady? Piszcie w komentarzach!