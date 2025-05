Fortnite- poradnik dla początkujących

Cześć. Zrobiłem poradnik dla osób które dopiero zaczynają grać w Fortnite. W tym poradniku pokaże Wam najlepsze mapy z trybu kreatywnego, kilka stron internetowych oraz wiele innych rzeczy.

Cześć. Zrobiłem poradnik dla osób które dopiero zaczynają grać w Fortnite. W tym poradniku pokaże Wam najlepsze mapy z trybu kreatywnego, kilka stron internetowych oraz wiele innych rzeczy.

1. Gdzie lądować?,Pierwszych pytaniem jest gdzie lądować. Odpowiedź wydaje się banalna, ale taką nie jest. W Fortnite jest wiele miejscówek, lecz ja dla początkujących proponuje Przyjemny Park, ponieważ jest tam spokojnie, ale i lata tam około 4-5 osób. Ja polecam stronę internetową do której link zamieszczę tutaj. https://fortnite.gg/ 2. Jak już wiemy gdzie lądować, znaleźliście swój ulubiony domek to teraz trzeba nauczyć się budować i edytować.W Fortnite nie tylko aim jest najważniejszy. Trzeba umieć płynnie budować i edytować. Do tego najbardziej przyda się tryb kreatywny. Moją ulubioną mapą do treningu edit jest ta 8276-0993-4997.3. Jak umiecie budować to teraz trzeba nauczyć się płynnie strzelać.W Fortnite też ważny jest aim. Do tego służy wiele map do strzelania. Oto mój faworyt 8022-6842-4965.4. Co to jest sklep?Sklep to miejsce w którym za wirtualną walutę jaką są v-dolce można kupić skiny, ekrany wczytywania, emotki oraz wiele innych rzeczy.5. Co to są v-dolce?V-dolce to wirtualna w grze fortnite. To za nią kupuje się w sklepie.6. Jak zdobyć v-dolce?V- dolce można zdobyć kupując je, w darmowym karnecie bojowym oraz w ratowaniu świata.7. Ile kosztują v-dolce?1000 v-dolców ok. 32 złotych.2800 v-dolców ok. 80 złotych.5000 v-dolców ok. 150 złotych.1000 v dolców ok. ok 350 złotych.8. Co to jest tryb kreatywny?Tryb kreatywny to taki tryb w którym to gracze tworzą mapy.9. Ile kosztują skiny?Zielony- 800 v-dolcówNiebieski- 1200 v-dolcówFioletowy- 1500 v-dolcówZłoty- 2000 v-dolców10. Czy w karnecie bojowym są skiny?Tak, w karnecie bojowym jest około siedmiu skinów.11. Co to są emotki?Emotki to są tańce które można wykonać po likwidacji, lub po zwycięstwie.12. Jak wygrać w Fortnite?Żeby wygrać w Fortnite, należy zostać samemu, lub ze swoją drużyną jako jedyni.13. Co to jest burza/ strefa?Strefa to miejsce gdzie jak się znajdźcie to dostaniecie obrażenia.14. Czy skiny dają przewagę w grze?Nie, Fortnite to nie jest gra w której skiny, lub inne elementy kosmetyczne dają przewagę.15.Co to jest kod twórcy?Wpisując kod twórcy okazujecie wsparcie youtuberowi/ streamerowi. Dostaje on procent v-dolców z twojego zakupu. Nic Cię to nie kosztuje.16. Czy w tej grze można wygrać pieniądze?Tak, w Fortnite jest wiele turniejów na pieniądze albo skiny.17. Czy w Fortnite można grać z kolegami?Tak w Fortnite można grać ze znajomymi.18. Co to jest tryb okresowy?Tryb okresowy to tryb, który pojawia się na przykład na jeden dzień.