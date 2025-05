Fortnite- droga ku upadkowi

Spadki w ilości graczy? To nie wszystko...

Studio Epic Games w zeszłym roku rozdało graczom 100 milionów dolarów podczas wielu ogromnych, jak i mniejszych rozgrywek, zdarzały się także wzloty i spadki popularności. Niestety, w ostatnim czasie (ten rok) coraz więcej graczy opuszcza grę Fortnite na stałe a studio zdaje nie interesować się zmianami proponowanymi przez społeczność gry. Zacznijmy od tego, co powoduje ciągły spadek popularność gry, zarówno w środowisku streamerskim, casualowym jak i esportowym. Głównymi powodami są:

-Brak odzewu ze strony studia Epic Games, od kilku miesiecy gracze na próżno szukają komunikacji ze studiem, pracownicy przestali komunikować się z pro-graczami, twórcami video na twiterze czy reddicie. Obecnie najpopularniejszym hashtagiem na twiterze jest #RipFortnite oraz #FixFortnie co wygląda naprawdę źle.

-Serwery w grze są najgorsze od czasu opublikowania gry, zarówno podczas turnieji gdzie w końcowych strefach nadal żyje mnóstwo graczy, ale i w zwykłych, casualowych meczach gdzie gracze zabijają się naprawdę szybko, tekstury często nie ładują się na początku meczu uniemożliwiając dobry start rozgrywki, wszechobecne są także problemy z pingiem (późnieniem w komunikacji serwer- komputer), studio do czasu naprawy tych błędów miało nie wypuszczać żadnych rozgrywek z pieniędzmi do wygrania, jednakże bez komunikacji z graczami wypuścili jeden z największych turnieji- FNCS z pulą nagród kilkuset tysięcy dolarów, oraz mniejsze codzienne turnieje o 750$- Daily duos Cup. Podczas tych rozgrywek pro gracze często są wyrzucani z gry, serwery w końcowych strefach powodują niesamowite lagi, teleportację przeciwników etc.

-W grze znajdują się mało skillowe, niezbalansowane bronie oraz przedmioty czyniące grę bardzo losową, w której wygrywa nie lepsza osoba, a ta której trafiła się niezbalansowana broń

Około tydzień temu grę zostawił także finalista World Cup- Psalm, który w grze dorobił się około 2 milionów dolarów. Kolejną gwiazdą esportową która planuje pozostawić tytuł gry od Epic Games jest ZexRow grający dla TSM- obydwoje przenoszą się na nową grę od studia Riot Games- Valorant która będzie tytułem mocno esportowym.

Jak studio może naprawić grę? Jest to bardzo proste. Po 1 musi się komunikować ze społecznością, wyrzucić niezbalansowane bronie z rozgrywek competetywnych oraz przywrócić stary matchmaking dla trybów casualowych, organizować eventy, takie jak walka robota z potworem, czarna dziura, zaginanie czasoprzestrzeni, przybysz i rakieta, aby twórcy contentu mieli o czym nagrywać, rozmawiać, streamować, a społeczność czuła się częścią gry.