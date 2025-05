Sezon 2 oficjalnie wystartował! Jest on inaczej znany pod nazwą Top Secret.

Poprzedni sezon, zmienił wszystko. Dostaliśmy nową mapę, nowe systemy i nowe przedmioty! Sezon 1 rozdziału 2 był to także najdłuższy sezon w całej historii gry.

Rozpoczął się Sezon 2



Premiera nowego Sezonu nastąpiła 20 lutego. Innymi słowy, w czwartek. Więc na co czekasz? Autobus bojowy jest gotowy do wyruszenia i oprowadzeniu cię po nowej mapie!







Nie ma wielu zmian na mapie



Więc w jaką odświeżoną mapę możemy się zanurzyć? Chociaż mogliśmy spodziewać się takiej zmiany w pierwszej fazie rozdziału 1, mapa nie wygląda drastycznie inaczej. Istnieje jednak wiele nowych punktów orientacyjnych i ciekawych miejsc.



Jednym z nich jest Apres Ski, która jest imprezową stodołą na południowym zachodzie Misty Meadows. Jest również związana z pierwszym poważnym wyzwaniem, więc koniecznie sprawdź to. Jest też Oil Rig - którą przewidzieli już niektórzy leakerzy - u wybrzeży Slurpy Swamp. To miejsce, w którym będziemy mieli do czynienia z niektórymi „Henchmen” w ramach przyszłych wyzwań. Na dodatek jest też jacht i podziemna jaskinia pełna rekinów!







Karnet bojowy



Poniższy zwiastun gry pokazuje niektóre z odblokowywanych skinów w Sezonie 2. Wśród nich jest słynny król Midas oraz niepokojąco wzmocniony kot Meowscles.



Forma karnetu za bardzo się nie zmieniła. Nadal możesz wbijać poziomy przy pomocy wyzwań i Victory Royales. Jedyne co uległo zmianie to menu. Teraz możesz uzyskać dostęp do swoich wyzwań w centralnym stole otoczonym przez nowe postacie, wyposażyć swoich nowych bohaterów i uzyskać dostęp do tajnego otworu wentylacyjnego, w którym możemy znaleźć wyzwania dotyczące Deadpoola.



Cena zostaje taka sama - 950 Vdolców karnet bojowy, ulepszony karnet bojowy - 2800 Vdolców





Wszystko inne, co musisz wiedzieć o Fortnite Sezon 2 Rozdział 2



Gracze Battle Royale wciąż przeszukują świat Fortnite w poszukiwaniu wszystkich nowych funkcji gry - w końcu była to aktualizacja zajmująca 10 GB - ale oto kilka innych punktów, które warto podkreślić:

Pomimo wycieków sugerujących, że helikoptery zostaną dodane, nie pojawiły się w grze w momencie pisania skryptów.

Gracze wybierają między dwiema agencjami - Ghost i Shadow - z którymi zmierzą się z ograniczonymi czasowo misjami i wyzwaniami.

Pojawiają się karty dostępu, które wydają się odblokowywać wypełnione łupem tajne obszary na mapie.

Pułapka na obrażenia, karabin snajperski, SMG i niektóre wyrzutnie rakiet zostały ponownie dodane.

Możesz ukryć się w budkach telefonicznych.

To wszystko! Mam nadzieję, że artykuł się wam spodobał!



Autorka: xErinaceous