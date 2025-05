( 13 ratings)

Fortnite - recenzja wczesnego dostępu.

Fortnite to gra będąca w wczesnym dostępie a zapowiedziana została na rok 2018. Co ciekawe pierwsze wzmianki o projekcie pojawiły się już w 2013 roku ale produkcja przez pewnien czas kompletnie stanęła i nie była rozwijana. Dopiero od maja tego roku mamy możliwość testowania tej gierki a dziś postaram przedstawić wam moje wrażenia zapraszam do czytania.Akcja gry toczy się w magicznym ale przypominającym współczesność świecie. Który opanowała ciemna moc z której wychodzą różne potworki a my musimy znaleźć sposób by odpędzić fioletowe chmury oraz uratować resztę ludzkości. Co ciekawe mamy kilka ponad dwadzieścia map fabularnych na każda z nich jest ciekawa a dodatkowo posiada inną historie oraz dubbing. Do wyboru mamy kilka postaci które standardowo ulepszamy za pomocą tego co wypadnie z potworów lub rozwalając wszytko na surowce gdyż każda budowla jest interaktywna i można pozyskać z niej trochę surowców. Rozgrywka to w dużej mierze stawianie pułapek budowa fortów oraz ich obrona. Więc mamy kilka opcji budowy a najczęściej musimy obudować atlas i wokół niego budować twierdzę złożoną z masy elementów ale same tworzenie nie trwa zbyt wiele jest intuicyjne i szybkie. Oprócz tego mamy tu trochę biegania z karabinem i strzelania wszytko oczywiście pełne jest ulepszeń ale nie stety z gry którą miała być darmowa zrobiono sytemem mikro transakcji a spore połacie terenu są odblokowywane dopiero po dwóch trzech godzinach. Ważnym elementem rozgrywki są tryby sieciowe różnego rodzaju zabawy z innymi graczami. Wizualnie Fortnite wygląda nie najgorzej widać że gra rozwineła pod wieloma względami no cóż szkoda tylko że tak długo musieliśmy na to czekać kto wie może było warto zobaczymy .

Podsumowanie :

Plusy:

-Grafika.

-Przyjemne budowanie oraz walka.

-Dużo ulepszeń .

Minusy:

-Mikro płatnośći .

Ocena końcowa 7.2/10.