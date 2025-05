Fortnite - jak szybko wbijać levele?

Witajcie, w fortnite: battle royale, jest takie coś jak karnet bojowy prawda? Karnet bojowy posiada swoje POZIOMY!

Opowiem wam o sposobach na wbijanie xp oraz co sie najbardziej opłaca!



0. Wymagania na kolejne poziomy:

w zakresie leveli 1-100 potrzeba 75,000xp aby zdobyć kolejny level

w zakresie 101+ potrzeba 50,000xp i z każdym poziomem zapotrzebowanie na xp wzrasta o 500xp







1. Zadanie etapowe

W Fortnite jest takie coś jak "Zadania Etapowe" są zadania typu "Zlikwiduj przeciwników", "zniszcz drzewa" itd. za każdy etap zadania etapowego dostaje się 8 tysięcy xp, jednak nie ma sensu na siłę robić tych zadań! Te zadania robią się same w trakcie grania normalnych gierek!



2. Zadania Dzienne (tzw. daily questy)

Zadanie dzienne same w sobie nie są jakieś najlepsze, ponieważ dają tylko 750xp, ale 3 razy dziennie jesteśmy w stanie wykonać "Dodatkowe zadanie dzienne" Które daje 15,000xp, czyli opłaca się dziennie robić 3 dzienne zadania.



3. Granie trybu kreatywnego

Kilka razy dziennie za granie trybu kreatywnego ( co ok. 15-20 minut ) dostaje się 12,000xp, tak więc jeżeli lubie grać na trybie kreatywnym to ten i nastepny sposób jest dla was!



4. Zdobywanie XP za różne aktywności na trybie kreatywnym

Są różne mapy na trybie kreatywnym gdzie jesteście w stanie dostawać XP za różne aktywności (przykład: zabijanie na 1v1, czas gry itp.)

Polecam takie mapy ponieważ są takie mapy gdzie możecie zdobyć 10 tysięcy xp na 10 minut!

a o to przykłady najlepszych map do zdobywania XP



(BHE 1v1 - 8064-7152-2934)



(Droia zone wars - 5295-5891-6929)



(Frostbite Deathrun - 9036-9540-9100)



5. Tryb "Oszuści"

Tryb Oszuści to jest taki tryb jakby gra "Among Us" ale w 3D!

Zdobywa się tam XP za różne aktywności (Przykład: Wykonywanie zadań, zabijanie agentów)

Osobiście jak gram ten tryb fajnie się bawie i zdobywam ok. 10,000-15,000xp za rundę!

Jeżeli jesteście oszustami zdobywacie troche mniej XP niż jako Agent!

Poniżej daję tabelę za co, i ile XP się dostaje!

Wygraj mecz - 1k xp

wyeliminuj agenta - 1k xp

wykonaj sabotaż - 500xp

wykonaj taska - 1k xp



zagraj mecz - 500xp

Minuta grania - 350xp





6. Wykorzystywanie bugów z XP na trybie kreatywnym

Od początku chapteru 3 gracze fortnite zaczęli wykorzystywać bugi typu branie monet z innej mapy i kupowanie np. broni z automatów i dostawali za to 10,000xp za kupienie broni! Ale nie polecam wykorzystywać takich błędów ponieważ mogą grozić one banem na konto!

Mimo wszystko epic naprawia te mapy regularnie i ostatnio wprowadzili limit xp z trybu kreatywnego na 1 dzień! (Ps. Na początku sezonu ludzie tymi bugami byli w stanie wbijać po 300lvl!)



Tak więc to już tyle z tego artykułu! Jeżeli chcecie możecie wykorzystać jakiś sposób, żeby nie marnować pieniędzy i v-dolców nie kupujcie poziomów karnetu!

Żegnam, miłego dnia/nocy!



Napisane w dniu 17.04.2022r. przez HingleTheMayEnge