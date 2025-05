Fortnite - Eventy, które chciałbym zobaczyć

Wstęp

Jak wiemy twórcy Fortnite często lubią zaskakiwać graczy ciekawymi eventami odbywającymi się w grze. Mam tu na myśli te wydarzenia, które dzieją się na żywo jak np. koncert Marshmello czy koniec świata z poprzedniego rozdziału. W rozdziale 2 Fortnite otrzymaliśmy do tej pory tylko event z gwiezdnych wojen, który polegał na przelocie Sokoła Millenium walczącego z innymi statkami nad wyspą. Niestety nie wpłynęło to w żaden sposób na wyspę, tak jak to zwykle bywało w rozdziale 1, gdy np. wielki potwór walczył z robotem, a gdy poległ to jego szczątki stały się nową miejscówką na mapie. W tym artykule napiszę jakie eventy chciałbym zobaczyć w rozdziale 2 Fortnite, które mogłyby zmienić wygląd mapy.

Jak wiemy w sezonie 12 z wyspy zniknęły obozy wojskowe grup A.L.T.E.R. i E.G.O., które w pewien sposób walczą ze sobą o to, która z nich jest najlepsza. Pojawiły się natomiast nowe, większe miejscówki takie jak Grota, Agencja, Jacht, Rekin czy też Platforma, na których stacjonują pomagierzy Ducha (E.G.O.) oraz Mroku (A.L.T.E.R.). A co byłoby gdyby agencje te stoczyły ze sobą walkę? Pewnego dnia na wydarzeniu live odbyłaby się wojna między Duchem a Mrokiem. Jako iż Agencja to największa siedziba E.G.O. to A.L.T.E.R. mogłaby zaatakować właśnie nią. Co gdyby z jeziora w Grocie wynużyła się rakieta, która poleciałaby w stronę Agencji i zniszczyła to miejsce? W końcu tam byłyby najbardziej idealne warunki - baza pod ziemią, dziura w sklepieniu, która niby służy dla helikopterów, ale wcale nie musi być przeznaczona tylko dla nich.Może wyspa jest zagrożona i dlatego dwie agencje na niej stacjonują? Pamiętajmy, że w sezonie 1 rozdziału 2 mogliśmy zobaczyć na wyspie wrak samolotu wojskowego. Być może był to zestrzelony myśliwiec, w którym leciał jakiś wróg. Wyobraźcie sobie gdyby pewnego dnia na żywo odbyło się wydarzenie, kiedy to masa samolotów przelatuje nad wyspą i bombarduje ją, a frakcje Ducha i Mroku starają się ją uratować. Zniszczeniu uległoby kilka miejscówek, pozostałyby po nich ruiny bądź wyrwy. Albo gdyby nad wyspą przeleciał samolot, który wyrzuciłby bombę atomową, która spowodowałaby apokalipsę w świecie Fortnite, albo przynajmniej w jego części. Myślę, że byłby to także niezły widok.Plotka o wybuchu w Kurzących Kominach chodziła już przed startem 2 sezonu rozdziału 2. Mówiono, że tama nieopodal szuwarów pęknie, a w Kurzących Kominach nastąpi eksplozja. Takie wydarzenie na żywo nie byłoby wcale takim złym pomysłem. Pamiętajmy, że na zwiastunie rozdziału 2 widzieliśmy jak postać gluta pije wodę z dziwnego, fioletowego jeziorka znajdującego się tuż obok Kurzących Kominów. Co prawda nie było tam widać, aby były one rozsadzone, ale nikt nie widział też na mapie zbiornika wodnego podobnego do tego ze zwiastuna. Gdyby elektrownia na Kurzących Kominach wybuchła, pobliskie tereny mogłyby zostać zakażone. Z racji, że fioletowa substancja znajdująca się w chłodniach pochodzi prawdopodobnie z kostki Kevina, którą mieliśmy okazję zobaczyć w rozdziale 1 Fortnite, spowodowałoby to anomalie w okolicach Kurzących Kominów, chociażby takie jak opanowanie tego miejsca przez potwory. Wydaje mi się jednak, że lepiej gdyby takowy event wydarzył się na Halloween, aby nadać grze trochę klimatu.