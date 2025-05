Fortnite - 5 Najlepszych lokacji w rozdziale 3

Dwa tygodnie temu wystartował sezon 1 rozdziału 3 w grze Fortnite. Event ten przyniósł nam zupełnie nową mapę z masą miejscówek, których nigdy dotąd nie widzieliśmy, a także takie, które były już w innych sezonach. Jednak jakie lokacje dadzą nam najlepszy loot i sposoby na dalsze fazy rozgrywki? W tym artykule przedstawie 5 najlepszych z nich.

Każda z miejscówek ma swoje wady i zalety, dlatego przedstawione będą od najgorszej do najlepszej, z najpopularniejszych lokacji tego sezonu.5 - SanktuariumTo miejsce we wschodniej części mapy przypomina niewielką wioskę. Budynki mieszkalne, które się w niej znajdują są dość małe i nie zawsze znajdziemy w nich jakikolwiek item. Natomiast większe budowle jak skarbiec, bunkry czy inne fortyfikacje zawierają gwarantowane skrzynki. W Sanktuarium można spotkać również bossa - Fundament, po pokonaniu go zdobędziemy mityczny karabin MK7, będący obecnie najlepszym w grze.4 - Lepki LasekTo miasteczko znajdowało się na mapie już w 1 rozdziale, a teraz powróciło do gry. W restauracji znajdziemy wiele skrzynek i beczki z sokiem siorb - dają nam punkty osłony. Domy dookoła placu zawsze mają skrzynkę i średnie ilości lootu. Ta miejscówka ma wiele samochodów które mogą pomóc nam uciekać do strefy.3 - Daily BugleTo fikcyjne miasto z uniwersum Marvela zostało rzetelnie odwzorowane w Fortnite, choć w nieco mniejszym wydaniu. Oprócz dużej ilości skrzyń i lootu, zawsze trafimy tu na rękawice Spider Mana, będące obecnie jednym z najszybszych środków transportu w grze, jeśli będziemy ich dobrze używać. W tej miejscówce należy uważać na innych graczy, ponieważ należy do najpopularniejszych lokacji dla tryhardów.2 - Rogate RozdrożaChociaż to miejsce może nie wydaje się zasługiwać na drugie miejsce w tym artykule, zapewniam was, że naprawdę jest to jedna z lepszych lokacji w grze. Duże budynki zawierają niesamowite ilości lootu i skrzynek, mamy tu także stacje benzynową gdzie można zatankować auta, których również tutaj nie brakuje. Samo miasto jest niemal na samym środku mapy, co oszczędzi nam ucieczki przed burzą. Co ciekawe bardzo rzadko spotkamy tu więcej niż 2 do 3 przeciwników.1 - Wykrzywione WieżeObecnie to wielkie miasto znajduje się pod warstwą lodu i śniegu, jednak Epic Games potwierdziło, że pod koniec sezonu śnieg stopnieje i ujawni ulubioną miejscówkę tryhardów. Póki co jej zamarźnięta wersja nie cieszy się popularnością, co czyni ją najlepszą w tym artykule. Na bryłach lodu zawsze znajdziemy itemy, a pod nimi od 1 do nawet 3 skrzyń! Rozbite obok autobusy i auta mają również dobry loot w pobliżu, a leżąca na boku cysterna z sokiem siorb, po zniszczeniu da nam aż 200 punktów życia i osłony. W tym momencie mało graczy interesuje się tą lokacją, a ja sam kilka razy lądując tu nie spotkałem nikogo.Mam nadzieje, że ten artykuł chodź trochę wam pomógł w wyborze swoich ulubionych miejscówek, a może nawet w wygranej! Dajcie znać co sądzicie o tych lokacjach, albo zaproponujcie swoje. :)