F-8E - War Thunder

F-8E to naddźwiękowy odrzutowy samolot myśliwski, który był używany głównie przez Marynarkę Wojenną Stanów Zjednoczonych podczas wojny wietnamskiej. Został zaprojektowany jako myśliwiec bazujący na lotniskowcu z wyjątkową prędkością i zwrotnością, co czyni go groźnym przeciwnikiem w walce powietrze-powietrze. W tym artykule przyjrzymy się bliżej historii, specyfikacji i osiągom F-8E.

Historia

F-8E został opracowany jako zmodernizowany wariant F-8 Crusader, który został po raz pierwszy zaprezentowany w 1957 roku. F-8 był ważnym samolotem dla US Navy w okresie zimnej wojny i był używany podczas wojny w Wietnamie. F-8E był ulepszoną wersją F-8C, z mocniejszym silnikiem, nowym systemem kontroli ognia i możliwością przenoszenia większej ilości broni. F-8E wszedł do służby w 1964 roku i był intensywnie wykorzystywany przez US Navy aż do wycofania w 1976 roku. Pomimo stosunkowo krótkiego okresu służby, F-8E był bardzo szanowanym samolotem wśród pilotów i jest pamiętany jako prawdziwy klasyk lotnictwa morskiego.





Specyfikacja Techniczna

F-8E miał rozpiętość skrzydeł 35 stóp 2 cale i długość 54 stóp 3 cale. Jego maksymalna masa startowa wynosiła około 32 000 funtów. Samolot był napędzany silnikiem turboodrzutowym Pratt & Whitney J57-P-20A, który wytwarzał do 18 000 funtów ciągu, co pozwalało mu osiągnąć maksymalną prędkość Mach 2.0 na dużej wysokości. F-8E miał maksymalny zasięg około 1000 mil i pułap użytkowy 58 000 stóp.

Jedną z najważniejszych cech F-8E była konstrukcja skrzydła o zmiennej zbieżności, która pozwalała na odchylenie skrzydeł w dół podczas startu i lądowania, zapewniając pilotowi lepszą widoczność i kontrolę. F-8E był również wyposażony w system kierowania ogniem AN/AWG-7, który zawierał radar i szukacz podczerwieni, który mógł być użyty do śledzenia i atakowania celów na dalekim dystansie. Samolot mógł być uzbrojony w różne rakiety powietrze-powietrze, w tym AIM-9 Sidewinder i AIM-7 Sparrow, a także 20-milimetrowe działko M61 Vulcan z 280 sztukami amunicji.





W Grze

F-8E w War Thunder to bardzo zwrotny i szybki samolot, o prędkości maksymalnej około 1200 km/h i prędkości wznoszenia ponad 200 metrów na sekundę. Posiada wiele opcji uzbrojenia, w tym rakiety powietrze-powietrze, rakiety i 20mm działko M39A2 z 280 sztukami amunicji.

Jedną z najbardziej godnych uwagi cech F-8E w grze jest konstrukcja skrzydeł o zmiennej zbieżności, która pozwala graczowi dostosować kąt skrzydeł, aby zoptymalizować osiągi samolotu w różnych sytuacjach. Ta cecha może być szczególnie przydatna podczas startu i lądowania, a także podczas walki z psami i unikania ognia wroga.

Ogólnie rzecz biorąc, F-8E jest potężnym samolotem w grze, zdolnym do podjęcia różnych ról, w tym walki powietrze-powietrze, ataku naziemnego i zwiadu. Jego wyjątkowa prędkość i zwinność sprawiają, że jest on popularnym wyborem wśród graczy War Thunder, którzy lubią szybką i ryzykowną rozgrywkę.







Podsumowanie

F-8E to naddźwiękowy odrzutowy samolot myśliwski, który był używany głównie przez US Navy podczas wojny wietnamskiej. Była to ulepszona wersja F-8 Crusader, z mocniejszym silnikiem, nowym systemem kontroli ognia i możliwością przenoszenia szerszej gamy broni. F-8E miał rozpiętość skrzydeł 35 stóp 2 cali, długość 54 stóp 3 cali i był napędzany silnikiem turboodrzutowym Pratt & Whitney J57-P-20A, który wytwarzał do 18 000 funtów ciągu. W War Thunder, F-8E jest bardzo zwrotnym i szybkim samolotem, zdolnym do podjęcia różnych ról, w tym walki powietrze-powietrze, ataku naziemnego i rozpoznania. Jego wyjątkowa szybkość i zwinność sprawiają, że jest on chętnie wybierany przez graczy.