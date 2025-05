F-86F-35 - War Thunder

F-86F-35 to amerykański myśliwiec w grze War Thunder, który został wprowadzony do gry wraz z wydaniem aktualizacji 1.33 w 2014 roku. Samolot ten był częścią słynnej rodziny myśliwców F-86 Sabre, która służyła jako jeden z głównych myśliwców przewagi powietrznej dla Stanów Zjednoczonych podczas wojny koreańskiej.

F-86 Sabre został opracowany przez firmę North American Aviation pod koniec lat 40. XX wieku jako odpowiedź na rodzące się zagrożenie ze strony radzieckich myśliwców odrzutowych. Wariant F-86F-35 został wyprodukowany w 1954 roku i był zmodernizowaną wersją F-86F-30. Posiadał ulepszony silnik J47-GE-27 oraz mocniejsze uzbrojenie składające się z sześciu karabinów maszynowych Browning kalibru 0,50.Podczas wojny koreańskiej, F-86 Sabre był przeciwnikiem radzieckiego MiG-15 w pierwszych w historii walkach odrzutowców. F-86 okazał się wysoce sprawnym samolotem, o większej prędkości, zwrotności i uzbrojeniu niż jego radziecki odpowiednik. Sabre'owi przypisuje się zestrzelenie dużej liczby samolotów wroga i odegrał on kluczową rolę w kampanii powietrznej ONZ w Korei.Po wojnie koreańskiej F-86 pozostał w służbie wielu sił powietrznych na całym świecie i był używany w wielu konfliktach, w tym w wojnie indo-pakistańskiej w 1965 roku i wojnie sześciodniowej na Bliskim Wschodzie. Dziś F-86 jest uważany za jeden z najbardziej kultowych i wpływowych myśliwców wszech czasów, który utorował drogę nowoczesnym projektom i doktrynom myśliwskim.F-86F-35 był jednomiejscowym, odrzutowcem myśliwskim o skośnych skrzydłach i długości 11,43 metra, rozpiętości skrzydeł 11,32 metra i wysokości 4,52 metra. Jego masa własna wynosiła 4.563 kg, a maksymalna masa startowa 9.979 kg.Samolot był napędzany silnikiem turboodrzutowym General Electric J47-GE-27, który wytwarzał 5.910 funtów ciągu. Dzięki temu F-86F-35 osiągał prędkość maksymalną Mach 0,92 na wysokości 35 000 stóp i pułap serwisowy 50 000 stóp. Samolot miał zasięg około 1.525 kilometrów, który mógł być zwiększony dzięki zastosowaniu zewnętrznych zbiorników paliwa.F-86F-35 był uzbrojony w sześć karabinów maszynowych M3 Browning kalibru 0,50 zamontowanych w nosie samolotu. Mógł także przenosić do 2270 kg zapasów zewnętrznych, w tym bomby, rakiety i dodatkowe zbiorniki paliwa.W rzeczywistych operacjach F-86 Sabre okazał się wysoce skutecznym samolotem, z większą prędkością, zwrotnością i uzbrojeniem w porównaniu do swoich odpowiedników. Jego osiągi i niezawodność sprawiły, że był chętnie wybierany przez siły powietrzne na całym świecie i odegrał kluczową rolę w wielu konfliktach w latach 50. i 60.W War Thunder, F-86F-35 jest eleganckim i potężnym myśliwcem z wyraźnym srebrno-niebieskim schematem malowania. Samolot posiada skośne skrzydła, spiczasty nos i pojedynczy statecznik pionowy. Sześć karabinów maszynowych kalibru 0,50 jest zamontowanych w nosie samolotu, a magazynki zewnętrzne są przymocowane do hardpointów pod skrzydłami i kadłubem.Kokpit samolotu F-86F-35 jest szczegółowy i dokładnie odwzorowany, a wskaźniki, przełączniki i pokrętła mogą być używane przez gracza. Sterowanie samolotem jest czułe i intuicyjne, co pozwala na precyzyjne manewrowanie i celowanie podczas rozgrywki.Ogólnie rzecz biorąc, F-86F-35 jest wizualnie uderzającym i potężnym samolotem w War Thunder, oferującym graczom możliwość doświadczenia prędkości i mocy jednego z najbardziej kultowych myśliwców w historii.Podsumowując, F-86F-35 to amerykański odrzutowiec myśliwski klasy VI występujący w grze War Thunder z oceną bojową 9,7. Jest to jednomiejscowy samolot o skośnych skrzydłach, uzbrojony w sześć karabinów maszynowych M3 Browning kalibru 0,50 i mogący przenosić do 2000 kg zapasów zewnętrznych. W prawdziwym życiu F-86F-35 był bardzo skutecznym odrzutowcem myśliwskim napędzanym przez silnik turboodrzutowy General Electric J47-GE-27, który wytwarzał 5 910 funtów ciągu. Jego wydajność i niezawodność sprawiły, że był popularnym wyborem dla sił powietrznych na całym świecie i odegrał kluczową rolę w wielu konfliktach w latach 50-tych i 60-tych. W grze osiągi i sterowanie F-86F-35 są czułe i intuicyjne, a gracze mają szansę doświadczyć prędkości i mocy jednego z najbardziej kultowych myśliwców w historii.