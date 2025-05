F-80C-10 - War Thunder

F-80C-10, znany również jako Shooting Star, to odrzutowy samolot myśliwski w grze War Thunder. Opracowany przez Lockheeda, F-80 był pierwszym amerykańskim myśliwcem odrzutowym, który wszedł do walki. Był szeroko wykorzystywany przez Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych podczas wojny koreańskiej. Jego zgrabna konstrukcja i mocny silnik czynią go groźnym przeciwnikiem w walce powietrznej.





Historia

F-80 Shooting Star został zaprojektowany przez firmę Lockheed podczas II wojny światowej, jako odpowiedź na niemieckie samoloty z napędem odrzutowym. Jego pierwszy lot odbył się 8 stycznia 1944 roku, a do służby w Siłach Powietrznych Armii Stanów Zjednoczonych (USAAF) wszedł w 1945 roku. Chociaż nie brał udziału w walkach podczas wojny, F-80 był szeroko wykorzystywany w wojnie koreańskiej, gdzie był używany głównie do misji ataku naziemnego. F-80 odegrał znaczącą rolę we wczesnej fazie wojny koreańskiej, ponieważ był jedynym myśliwcem odrzutowym dostępnym dla sił ONZ w tym czasie. Samolot pozostawał w służbie Sił Powietrznych USA do początku lat siedemdziesiątych, a także był używany przez kilka innych krajów, w tym Włochy i Japonię. F-80 był ważnym krokiem naprzód w rozwoju samolotów odrzutowych i utorował drogę dla bardziej zaawansowanych myśliwców, które pojawiły się później.





Specyfikacja Techniczna

F-80C-10 Shooting Star miał rozpiętość skrzydeł 11,8 metra, długość 10,6 metra i wysokość 3,4 metra. Napędzał go pojedynczy silnik turboodrzutowy General Electric J33, który wytwarzał 5 400 funtów ciągu. Samolot miał prędkość maksymalną 970 km/h i pułap użytkowy 14 000 metrów. Jego uzbrojenie składało się z sześciu karabinów maszynowych Browning kalibru .50, które znajdowały się w nosie samolotu. Mógł też przenosić do 1360 kg bomb lub rakiet. F-80C-10 był samolotem bardzo zwrotnym, o prędkości przechyłu 120 stopni na sekundę i maksymalnej prędkości wznoszenia 1.950 metrów na minutę. Był w stanie latać do 2 godzin i 45 minut, w zależności od profilu misji. F-80C-10 był kluczowym samolotem we wczesnych latach ery odrzutowców i utorował drogę do rozwoju bardziej zaawansowanych myśliwców, które pojawiły się później.





W Grze

W grze, F-80C-10 Shooting Star jest samolotem myśliwskim warstwy IV w drzewie technologicznym USA w War Thunder. Posiada ocenę bojową 7.0 i jest wyposażony w sześć karabinów maszynowych Browning kalibru .50, które są skuteczne przeciwko lekko opancerzonym celom naziemnym i samolotom. Samolot może również przenosić do 1360 kg bomb lub rakiet, co czyni go uniwersalnym samolotem do ataku naziemnego. Jego prędkość maksymalna w grze wynosi 952 km/h, co jest nieco niższą prędkością niż jego realny odpowiednik. Rekompensuje to jednak dobrym przyspieszeniem i dużą prędkością wznoszenia. F-80C-10 może osiągnąć pułap 14 000 metrów, co pozwala mu na atakowanie celów na dużej wysokości. W grze, F-80C-10 jest popularnym wyborem dla graczy, którzy lubią szybką walkę z powietrza i misje ataku naziemnego.





Podsumowanie

F-80C-10 Shooting Star to odrzutowy samolot myśliwski, który został opracowany przez firmę Lockheed podczas II wojny światowej. Chociaż nie widział walki podczas wojny, odegrał znaczącą rolę we wczesnej fazie wojny koreańskiej. Był to wysoce zwrotny samolot, który był napędzany przez pojedynczy silnik turboodrzutowy General Electric J33. Jego uzbrojenie składało się z sześciu karabinów maszynowych Browning kalibru .50 i mógł przenosić do 1360 kg bomb lub rakiet. W grze, F-80C-10 jest samolotem myśliwskim warstwy IV w drzewie technologicznym USA w War Thunder. Jest to wszechstronny samolot do ataku naziemnego, który jest popularny wśród graczy, którzy lubią szybką walkę powietrzną i misje ataku naziemnego.