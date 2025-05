F-104C - War Thunder

F-104C to naddźwiękowy samolot myśliwski, który był używany głównie przez Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych (USAF) w latach sześćdziesiątych. Jest to wariant F-104 Starfighter, jednosilnikowego, wyczynowego myśliwca, który został zaprojektowany przez Lockheeda pod koniec lat 50-tych. W tym artykule przyjrzymy się bliżej F-104C, jego historii, specyfikacji i osiągom w War Thunder.

F-104 Starfighter został zaprojektowany w celu spełnienia zapotrzebowania USAF na naddźwiękowy myśliwiec taktyczny. F-104C był ulepszoną wersją F-104A, który wszedł do służby w USAF w 1958 roku. Posiadał on powiększone skrzydło z większą pojemnością paliwa, ulepszone podwozie i wzmocniony kadłub, aby pomieścić dodatkową masę.F-104C był używany głównie przez Dowództwo Lotnictwa Taktycznego USAF jako myśliwiec-bombowiec. Brał udział w walkach podczas wojny w Wietnamie, gdzie był używany do misji ataku naziemnego. Oprócz służby w USAF, F-104C był również eksportowany do kilku innych krajów, w tym Kanady, Japonii i Turcji.Pomimo wysokich osiągów i unikalnej konstrukcji, F-104 nie był pozbawiony problemów. Miał wysoki wskaźnik wypadków, przez co zyskał przydomek "Widowmaker". Było to spowodowane kombinacją czynników, w tym jego dużą prędkością, możliwością latania na małej wysokości i słabą widocznością z kokpitu. W rezultacie F-104 został stopniowo wycofany ze służby w latach 70-tych.Pod względem specyfikacji technicznej F-104C miał maksymalną prędkość 1 320 mil na godzinę (2 125 km/h) i zasięg 1 630 mil (2 623 km). Napędzał go pojedynczy silnik turboodrzutowy General Electric J79, który zapewniał ciąg 15 800 lbf (70 kN). F-104C miał rozpiętość skrzydeł 21,9 stóp (6,68 m) i długość 54,77 stóp (16,69 m).F-104C był uzbrojony w pojedyncze 20mm działko obrotowe M61 Vulcan i mógł przenosić do 4,000 funtów (1,814 kg) uzbrojenia na swoich zewnętrznych hardpointach. Były to bomby, rakiety i pociski takie jak AIM-9 Sidewinder i AGM-12 Bullpup.Jedną z najbardziej godnych uwagi cech F-104C były jego możliwości wysokościowe. Mógł osiągnąć wysokość do 100,000 stóp (30,480 m), co czyniło go dobrze przystosowanym do misji rozpoznawczych i przechwytujących. Jednak jego obsługa na małej wysokości i widoczność były słabe, co przyczyniło się do wysokiego wskaźnika wypadków.Ogólnie rzecz biorąc, F-104C był samolotem o wysokich osiągach, który pod wieloma względami wyprzedzał swoje czasy. Jego prędkość i możliwości wysokościowe czyniły go imponującą maszyną, ale jego ograniczenia i względy bezpieczeństwa ostatecznie doprowadziły do wycofania go ze służby.W War Thunder, F-104C jest najwyższej klasy myśliwcem dostępnym dla sił powietrznych Stanów Zjednoczonych i Włoch. Jest to potężny samolot, który może pochwalić się wyjątkową prędkością i przyspieszeniem, co czyni go idealnym do taktyki "boom and zoom". Dodatkowo, ma przyzwoity współczynnik wznoszenia i wysoki pułap użytkowy, co pozwala mu na atakowanie wrogów na dużych wysokościach.Jeśli chodzi o uzbrojenie, F-104C jest wyposażony w pojedyncze działko M61 Vulcan, które może wystrzelić 6000 pocisków na minutę. Może przenosić szereg pocisków powietrze-powietrze i broni do ataku naziemnego, w tym AIM-9 Sidewinder, AGM-12 Bullpup i bomby Mk.82.Jedną z kluczowych zalet F-104C w War Thunder jest jego zdolność do utrzymania energii w manewrach pionowych. Jego wysoki stosunek ciągu do masy i wyjątkowe tempo wznoszenia pozwalają mu szybko odzyskać wysokość po wykonaniu ataku nurkowego, co czyni go groźnym przeciwnikiem w walkach powietrznych.Jednakże, niska zwrotność F-104C i słabe osiągi na niskich wysokościach czynią go bezbronnym wobec przeciwników, którzy mogą go wyprzedzić lub przyspieszyć. Dodatkowo, jego ograniczona pojemność amunicji oznacza, że piloci muszą strategicznie wykorzystywać działko M61 Vulcan i pociski.Ogólnie rzecz biorąc, F-104C jest trudnym samolotem do opanowania w War Thunder, ale jego wyjątkowa prędkość i osiągi pionowe sprawiają, że w rękach wykwalifikowanych pilotów jest siłą, z którą należy się liczyć.Podsumowując, F-104C to wyczynowy samolot myśliwski, który był używany przez Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych w latach 60-tych. Został zaprojektowany głównie do naddźwiękowych misji taktycznych i był ulepszoną wersją F-104A. W grze War Thunder, F-104C jest najwyższej klasy odrzutowcem myśliwskim, który jest dostępny dla sił powietrznych Stanów Zjednoczonych i Włoch. Jest to potężny samolot, który może pochwalić się wyjątkową prędkością, przyspieszeniem i osiągami w pionie, ale ma słabą zwrotność i obsługę na niskich wysokościach. Pomimo swoich problemów, F-104C pozostaje popularnym samolotem wśród graczy War Thunder, którzy lubią emocjonować się szybkimi walkami i misjami naziemnymi.