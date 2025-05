Ewolucja gry War Thunder

Na pewno słyszeliście o War Thunder, czyli o prawdopodobnie najlepszym symulatorze walk wojennych, który jest dostępny na PC, Xbox i PlayStation. W tym artykule przedstawię wam ewolucje tej gry.

Jeżeli nie wiecie to War Thunder to symulator wojenny, w którym możecie, walczyć z innymi graczami używając, takich maszyn jak samoloty, czołgi, okręty, a nawet śmigłowce. Gra została stworzona przez, a ta Węgierska (ex- Rosyjska) pracownia gier konkuruje m.in. z.net. Jednak po pewnym czasie grania w gry obu produkcji muszę przyznać, żewydaje mi się lepszy, ponieważ zamiast tworzyć kilka tytułów,postanowił, wszystkie tytuły zmieścić w jednej grze co wychodzi, na plus, ponieważ zamiast instalować kilku gier, możemy po prostu zainstalować jedną grę, która jest nawet lepsza (według mojej opinii).Pierwszym tytułem gry miał być World ofjednak w późniejszym etapie tworzenia tego symulatora postanowiono zmienić nazwę gry na War Thunder, ponieważ tytuł był podobny do konkurencji firmy.net, czyli World of. W początkach gry prWar Thunderoducent używał informacji ze wcześniej wydanych tytułów, czyli: Il-2of, Apache: Airof1 Kwietnia 2011 roki opublikowano oficjalną zapowiedź gry War Thunder. [...]Ciekawostka: Wiele pism i serwisów o grach myślały, że ta zapowiedź to żart, ponieważ została ona opublikowana 1 kwietnia, czyli w dzień prima aprilis jednakpotwierdził jeszcze raz, że gra nadejdzie, jednak w tym przypadkupowiedziało, że trwają prace nad wieloosobowym symulatorem wojen zawierającym nie tylko samoloty, ale i okręty wojenne oraz jednostki naziemne.[...]w czerwcu uruchomiono oficjalną stronę tego projektu i zamieszczono w serwisie YouTube zwiastun gry, w którym przedstawiono bitwy lotniczo-morskie pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Japonią. 24 grudnia zostały ogłoszone prace na pierwszy kwartał tego 2012 roku.W styczniu roku brytyjska edycja magazynu o grach komputerowych PCumieściła World ofna liście „Bestof 2012” (najlepsze gry roku 2012) w kategorii, w tym samym miesiącuogłosił oficjalną zmianę projektu na War Thunder z uwagi na to, że gra będzie nie tylko oferował latanie samolotami, ale także używanie jednostek wodnych, i lądowych, z tego względu też zmieniono witrynę na.com, aby nie wystąpiły żadne pomyłki. 10 sierpnia oficjalnie zawitała wersja beta jednak żeby dołączyć do gry, należy uzyskać zaproszenie.W tym roku rozpoczęto fazę otwartych testów beta gry na terenie europy i obu ameryk. W marcu War Thunder mógł się cieszyć ponad milionem zarejestrowanych graczy. Jeszcze w tym samym roku utworzono oddzielny serwer dla Ameryki Północnej i Południowej oraz Australii. Miało to na celu zmniejszenie pingów i poprawę płynności gry.W tym roku jednostki naziemne były dostępne w wersji beta.W tym roku nadeszła większą aktualizacja zawartości o nazwie „Nawałnica ognia”. Nadeszła w niej lepsza oprawa graficzna za pomocą ulepszonego silnika graficznegoEngine 4.0. Dzięki tej aktualizacji grafika stała się bardziej żywa i dodano także nowe pojazdy naziemne.ogłosiło, że zaczynają się zamknięte test „Bitew morskich”, w których gracze zasiądą za sterami kutrów torpedowych, uzbrojonych, kanonierek, łodzi patrolowych oraz ścigaczy okrętów podwodnych.W tym roku nadszła kolejna wielka aktualizacja silnika graficznego. Nadciąga Burza to aktualizacja, w której wydano m.in. nowy silnik gryEngine 5.0 (Z jeszcze lepszymi grafikami!) Pojawiają się też nowe efekty graficzne i dźwiękowe, w dodatku do gry trafiają nowe czołgi podstawowe III generacji, nowe mapy i samoloty. W sierpniu zaś pojawia się, aktualizacja „Walkirie” wprowadziła, ona nowe śmigłowce do fazy zamkniętych beta testów później w październiku pojawiła się aktualizacja „Władcy mórz”, która wprowadziła okręty w fazę otwartych beta testów, za to zostały zamknięte beta testy marynarki i wprowadzone zostało drzewko Royal. Wprowadzono także niemieckie drzewko śmigłowców i wprowadzono pierwsze samoloty naddźwiękowe.W tym roku wprowadzona została aktualizacja „on!” Wprowadzone zostały między innymi czołgi VII ery oraz myśliwce VI ery dla pozostałych nacji. Jeszcze w tym roku pojawiła się, aktualizacja „Noktowizja” wprowadzona została, Noktowizja i termowizja. Pojawiły się także myśliwce odrzutowe III generacji oraz nowe śmigłowce i czołgi.Wraz z nową łatka naprawiono wiele błędów i dodano wiele maszyn, lecz kluczową zmianą było dodanie do gry pocisków rakietowych powietrze-powietrze naprowadzane półaktywne. Jeszcze w tym roku dodano także największą i najważniejszą aktualizację w całym rozwoju gry. W listopadzie dodano aktualizacje „New Power”, zdodano nową wersjęEngine 6.0, dzięki czemu wprowadzono nowe efektyi odświeżyć szatę graficzną, wiele nowych pojazdów w tym pancerniki — drednoty oraz samoloty. Dodano także nowe modele lotniskowców SI. Grudniowa aktualizacja „” wprowadziła drzewko śmigłowców włoskich. Aktualizacja „” Dodała także pierwszy samolot o zmiennej geometrii skrzydeł oraz pierwsze lądowe poddrzewo RPA. Wraz z aktualizacją 2.7 „Red” wprowadzono do gry m.in. nowe mechaniki oraz 7 erę lotnictwa. Aktualizacja „Lions” wprowadziła do gry drzewko lotnicze Izraela oraz dwie pierwsze maszyny do drzewka lądowego tej nacji. Wprowadzono również mechaniki m.in. wiatru oraz nowe efekty. I z aktualizacją „Wind of Change” dodano drzewko czołgów izraelskich, pierwszy śmigłowiec Izraela oraz kilka szwedzkich. Dodatkowo wprowadzono silnikEngine 6.5.Gra na pewno dalej będzie się rozwijać i będzie o wiele lepsza, jednak ja już dziękują za przeczytanie tego artykułu.MateriałyZdjęcia: warthunder.comFilmy: War Thunder