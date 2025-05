E.B.R. (1954) - War Thunder

E.B.R. (1954) to francuski samochód pancerny w grze War Thunder, charakteryzujący się doskonałą mobilnością i siłą ognia. Jest często chwalony za swoją wszechstronność na polu bitwy, co czyni go popularnym wyborem wśród graczy. W tym artykule przyjrzymy się bliżej E.B.R. (1954) i sprawdzimy jego mocne i słabe strony oraz taktykę na sukces.

Historia

E.B.R. (Engin Blindé de Reconnaissance) był serią samochodów pancernych zaprojektowanych i zbudowanych przez Francję w latach 50-tych. Projekt został zainicjowany w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na nowoczesny pojazd rozpoznawczy, zdolny do działania na różnych terenach, w tym w trudnym terenie i w środowisku miejskim. Pierwszy prototyp powstał w 1950 roku, a w 1954 roku E.B.R. wszedł do służby w armii francuskiej. Pojazd brał udział w różnych konfliktach, w tym w wojnie algierskiej i kryzysie sueskim, zanim został wycofany pod koniec lat 80. Dziś E.B.R. jest uważany za symbol doskonałości francuskiej inżynierii i innowacji wojskowych.









Specyfikacja Techniczna

Samochód pancerny E.B.R. miał długość 6,12 metra, szerokość 2,44 metra i wysokość 2,25 metra. Napędzany był 12-cylindrowym silnikiem benzynowym Panhard, który produkował 200 koni mechanicznych i pozwalał pojazdowi osiągnąć na drogach prędkość maksymalną 90 kilometrów na godzinę. Samochód miał zasięg około 800 kilometrów, dzięki czemu nadawał się do misji rozpoznawczych na duże odległości. E.B.R. był uzbrojony w działo 75 mm SA50, które mogło strzelać pociskami wysokowybuchowymi i przeciwpancernymi na maksymalny zasięg 11 kilometrów. Pancerz pojazdu był stosunkowo cienki, od 8 mm do 20 mm, ale był nachylony pod kątem, aby poprawić jego ochronę przed nadchodzącym ogniem. E.B.R. posiadał również ośmiokołowy system napędowy, co pozwalało mu na pokonywanie trudnego terenu i płytkich zbiorników wodnych.











W Grze

W grze War Thunder, E.B.R. (1954) jest francuskim samochodem pancernym III rangi z oceną bojową 6,7. Jego prędkość maksymalna na drogach wynosi 80 km/h, co czyni go jednym z najszybszych pojazdów w grze. E.B.R. jest wyposażony w działo 75mm SA50, współosiowy karabin maszynowy 7,5mm oraz montowany na dachu karabin maszynowy 7,62mm. Działo 75mm ma maksymalny zasięg 1,7 kilometra i może przebić do 100mm pancerza w zasięgu punktowym. E.B.R. ma stosunkowo cienki pancerz, o grubości od 8 do 20 mm, co czyni go podatnym na broń przeciwpancerną i inne ciężkie kalibry. Doskonała mobilność i siła ognia tego pojazdu sprawiają, że jest on idealnym wyborem dla zwiadu i taktyki "hit-and-run" na polu walki.





Podsumowanie

Podsumowując, E.B.R. (1954) to francuski samochód pancerny o doskonałej mobilności i sile ognia. W prawdziwym życiu został zaprojektowany jako nowoczesny pojazd zwiadowczy dla armii francuskiej w latach 50. i widział akcje w różnych konfliktach. W War Thunder jest to francuski pojazd III rangi o współczynniku bojowym 6,7, wyposażony w działko 75 mm, współosiowy karabin maszynowy i karabin maszynowy montowany na dachu. Pomimo stosunkowo cienkiego pancerza, E.B.R. jest popularnym wyborem dla graczy ze względu na jego szybkość, wszechstronność i skuteczność na polu bitwy.