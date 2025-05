DLC do Minecraft!

Dzisiejsza informacja na oficjalnej stronie Mojang zachęca nas do złapania się za cyfrowe portfele oraz przygotowania do zakupu nowych dodatków na edycje konsolowe.

Pierwszym DLC jest Battle Map Pack 2, paczka map na których możemy spróbować swoich sił w walce. Dostępna jest oczywiście rozgrywka wieloosobowa, na podzielonym ekranie lub z innymi graczami online. Koszt tej paczki wynosi: 2.99$



Drugim DLC jest paczka tekstur oraz skinów pod nazwą Redstone Specialist, wcześniej otrzymały go edycje mobilne, dzisiaj wprowadzone zostanie również na konsole. Jak zawsze twórcy przygotowali do pobrania kilka darmowych skinów.



Nie wiem, jak wam się podobają nowości w grze Minecraft (dlc), ale jak dla mnie, jest to "trzepanie hajsu" na czymś "oklepanym" i starym :)



Dajcie znać co myślicie w komentarzach!