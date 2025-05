( 26 ratings)

Dlaczego warto zagrać w War Thunder

Dlaczego warto zagrać w War Thunder? Oto odpowiedź! War Thunder będący połączeniem kultowej gry World of Tanks i trochę mniej znanego, aczkolwiek lubianego przez graczy World of Warplanes jest grą, która zachwyca pod każdym względem. Bardzo realistyczna rozgrywka, dopracowany system namierzania/celowania oraz dokładna grafika. Gra stworzona raczej dla trybu multiplayer posiada również rozbudowany tryb jednoosobowy oparty na wydarzeniach historycznych. Przechodzać jednak do rzeczy, którę naprawdę mogą zainteresować warto by było opowiedzieć coś o najróżniejszych mapach i trybach gry zarówno dla samolotów jak i czołgów. Rozbudowane i dopracowane w nawet najmniejszym sczególe mapy pozwalają na rozważenie rozmaitych taktyk rozegrania gry (mówiąc o czołgach), zaś mapy przeznaczone do starć powietrznych przedstawiają piękne widoki (np.: zachód słońca, realistycznie wyglądające rzeki oraz lasy, itp.). Jeśli chodzi o tryby gry to mimo iż nie ma ich zbyt wielu to w 100% wystarczają. Niestety nie da się wybrać, w który z 3 trybów (których nie wymienię) będzie się grało, gdyż jest to po prostu losowane. Teraz opowiem coś o nacjach. Są to USA, ZSRR, Niemcy, Wielka Brytania oraz Japonia (tylko samoloty). Każda z nich ma swoje lepsze i gorsze strony oraz charakterystyczne cechy poprzydzielane w taki sposób, że nie ma lepszych i gorszych nacji mówiąc ogólnie o wszystkich maszynach. Wszystkie pojazdy są dokładnym odzwierciedleniem historycznych machin, a ich statystyki są bardzo dobrze widoczne podczas rozgrywki. Na przebieg bitwy może wpłynąć nawet jedna statystyka jednego z pojazdów u jednego z graczy! (np.: szybkość przeładowania, pancerz). Podsumowując gra jest dla wszystkich lubiących wyzwania, lubiących pomyśleć trochę logicznie/strategicznie oraz dla każdego lubiącego gry o tematyce wojennej. Według mnie War Thunder powinien zainteresować każdego chociaż trochę swoimi ciekawymi rozwiązaniami i podobającą się rozgrywką.