Dead by Daylight gra w której współpracując z trojką bohaterów próbujemy uciec killerowi. Cała rozgrywka polega na uruchomieniu silników i ucieczce przed psychicznym mordercą. Aby ocaleć musimy zgranie współpracować i częto nasz los wisi na barkach naszego teamejta.

W wielu czynnościach jesteśmy skazani na naszą drożynę chociaż często dochodzi do różnorakich zdrad z strony teamu bo w końcu do głównych celów należy przetrwanie naszej postaci i niektórzy kładą to na priorytet tej gry co często się kończy się śmiercią ludzi. Na szczęście producenci przewidzieli nawet takie sytuacje i zastosowali punkty doświadczenia co umożliwia nam nawet po przegranej grze awansować range, zdobyć sporą ilość punktów.

Jako Survivor głównym celem jest ucieczka poziom przez jeden z dwóch metalowych bram. Aby móc uciec, ocalali muszą naprawić generatory. Generatory te są rozrzucone na całej mapie. Aby móc otworzyć bramę, musimy naprawić minimum cztery generatory.To z kolei aktywuje bramy i Ocaleni mogą teraz otworzyć bramę i uciec.

Głównym celem zabójcy jest powstrzymanie tych, którzy przeżyli. Odbywa się to przez zawieszenie ich na jednym z haków które są rozmieszczone podobnie jak generatory po całej mapie. Morderca przegrywa rozgrywkę jeżeli ocalałym uda się uciec.

Każdy bohater posiada unikalne perki które wraz z zdobywanymi punktami możemy je odblokowywać, ulepszać o kolejne poziomy. Dzięki perkom zwiększamy swoje szanse na udaną ucieczkę i zmieniamy podstawowe style gry.

W grze możemy się w cielić w 5 ocalałych:

Dawight Fairfield

Meg Thomas

Jake Park

Claudette Morrell

Nea Karlsson





oraz 4 kilerów:

Trapper

Wrait

Hillbilly

The Nurse

Gra zawiera 20 stopni(rang) i co sezon ranga zostanie zresetowana. Ranga jest oddzielna dla Survivora i dla zabójcy.

Sezon wynosi jeden miesiąc. Gdy rozpoczyna się nowy sezon, stopnie są wyzerowane. Gracze zaczynają rozgrywkę od pozycja 20 i starają być na tyle dobrym aby otrzymać najlepszy stopień (Top Rank jest 1).