Dead By Daylight - The Saw Chapter.

,,The Saw Chapter" zostało wydane 23 stycznia 2018 roku. Koszt tego DLC wynosi 25,49 zł. Dodało do gry jednego zabójcę, jednego uciekiniera oraz nową mapę. Teraz przedstawię wam dodane obiekty.

The Pig.

Wygląd oraz historia.

Nowy zabójca charakteryzuje się swoim specyficznym wyglądem. Z nazwą killera idealnie współgra jego świńska maska. Posiada długi czerwony płaszcz oraz zwykłe jeansy, które świadczą, że kiedyś był normalnym człowiekiem. Zabójcę zmieniła jego dramatyczna przeszłość. Cytuję:

,,John Kramer, znany lepiej jako Jigsaw, chciał, by jego syn urodził się podczas chińskiego roku pod znakiem świni. Chciał, by jego narodzenie stanowiło symbol płodności i odrodzenia, nowy początek dla niego samego i jego żony oraz początek wspaniałego życia dla ich wspólnego dziecka. Plan mężczyzny legł w gruzach podczas feralnej nocy, gdy pewna osoba uzależniona od narkotyków wkradła się do kliniki jego żony, usiłując ukraść "towar".

Po tym zdarzeniu, które poskutkowało śmiercią jego nienarodzonego syna, John schwytał winowajcę, aby ten stał się pierwszym obiektem "próby". Świnia stała się w oczach Kramera czymś innym. Stała się symbolem zjadającego go od środka cierpienia. Przypomniała, że jesteśmy jedynie kupą mięsa, ale mamy możliwość wznieść się ponad nasze czyny i uratować swe życie z bezlitosnych szczęk śmierci.

I tu przechodzimy do Amandy Young - zagubionej duszy, której życie stanowiło karuzelę nieszczęść zarówno dla niej samej, jak i dla osób żyjących w jej pobliżu. Amanda zmieniła się w momencie, gdy przeszła pomyślnie próbę Jigsawa. Doszła do wniosku, że jej życie jest coś warte i została oddanym pomocnikiem Jigsawa, gotowym przejąć na siebie obowiązki mistrza po jego śmierci, gdyż ten umierał powoli na raka.

Stała się jednak coraz bardziej zależna od Johna. Udręka spowodowana zbliżającą się śmiercią mistrza połączyła się z przekonaniem, że ich "obiekty prób" nie zasługują na szansę uratowania swojego życia.

Widząc jej "wadliwe" podejście, John sprawił kobiecie kolejną grę, kolejną szansę na uratowanie się, lecz Amanda dała się opętać uczuciu wściekłości i zazdrości. Nie udało się jej podołać nowej próbie.

Gdy ją postrzelono, wykrwawiała się na podłodze; jej wzrok uciekał w odmęty ciemności. Towarzyszył temu dźwięk przypominający skrzypienie drewna. Znalazła się w lesie, po raz kolejny widząc świat oczami Świni. Otaczały ją drzewa, gałęzie rozszarpywały jej ciało ze wszystkich stron niczym pazury bestii. Ogarnęła ją fala paniki. Usłyszała swój oddech odbijający się wewnątrz maski.

Czy została przeklęta, aby spędzić resztę swych dni w tym przebraniu? Może była to kolejna próba, której nie udało się przejść do końca? Wiedziała, że John był zawsze o krok przed innymi, miał plan na każdą ewentualność i nigdy by jej nie porzucił... prawda?"

To tylko część tej tragicznej historii, która spowodowała, że Amanda Young oszalała i stała się istną maszyną do zabijania.

Umiejętności.

Świnia potrafi skradać się i zaskakiwać ocalałych z bliska. Nie posiada zasięgu terroru. Jest nazywana cichym zabójcą. Jej mocą są odwrócone klatki na niedźwiedzie. Może je zakładać ocalałym na głowę w stanie agonii, zmuszając ich do zdjęcia pułapki zanim skończy się czas. Ocalały ma możliwość zdjęcia klatki w skrzynkach Jigsawa, które znajdują się na mapie. O tyle nie jest to łatwe zadanie, ponieważ klatki wydają z siebie głośny dźwięk porównywalny do alarmu. Im bliżej końca tym szybszy jest dźwięk, który zdradza nasze położenie zabójcy. Na dodatek ocalały musi znaleźć klucz w skrzyni Jigsawa, który idealnie pasuje do zamku jego klatki, więc nie każda pierwsza lepsza skrzynka uratuje nam życie. Odwrócone pułapki na niedźwiedzie uruchamiają się, gdy jeden z ocalałych ukończy całkowicie proces naprawy generatora; począwszy od tego momentu aktywowany jest licznik czasowy. Ocalały, który spróbuje uciec przez bramę wyjściową z pułapką na głowie, zostanie przez nią zabity bez względu na to, czy pozostał mu jeszcze czas na odnalezienie właściwego klucza. Główna broń mordercy to ukryte ostrze, które wysuwa się i ukrywa spod rękawa płaszcza.

Unikalne umiejętności.

Zabójca ten posiada 3 nowe perki. Te umiejętności pojawiają się początkowo tylko i wyłącznie w drzewku krwi Świni.

Po osiągnięciu poziomu 30 można znaleźć przyswajalne wersje:

Sztuczka kata - Poziom 30

- Poziom 30 Inwigilacja - Poziom 35

- Poziom 35 Dokonaj wyboru - Poziom 40

Po zdobyciu, można te umiejętności znaleźć w drzewkach innych postaci.

Sztuczna kata.

,,Twoje pomysłowe wzmocnienia do haków zapobiegają majstrowaniu przy nich i ich permanentnemu niszczeniu. Haki zniszczone za pomocą sabotażu lub na skutek poświęcenia naprawiają się automatycznie po upływie 30/20/10 sekund. Otrzymujesz powiadomienie za każdym razem, gdy ktoś zaczyna sabotować twoje haki."

Inwigilacja.

,,Odblokowuje możliwość dostrzegania aury. Dostrzegasz aury 1 generatora/2 generatorów/3 generatorów podlegających regresji; są one widoczne w kolorze białym i widzisz je przez okres 16 sekund."

Dokonaj wyboru.

,,Kiedy Ocalały ratuje swojego sojusznika z haka w odległości co najmniej 48/40/32 metrów od ciebie, Dokonaj Wyboru aplikuje efekt Narażony na osobę ratującą sojusznika. Efekt trwa przez 60 sekund. Dokonaj Wyboru wywołuje wspomniany efekt raz na 60 sekund."

Osiągnięcia.

Świnia - Ekspert: Osiągnij bezlitosne zwycięstwo Świnią, używając podczas rozgrywki wyłącznie jej trzech unikalnych umiejętności.

Zagrajmy w grę: Grając Świnią, załóż ocalałym na głowę Odwrócone Pułapki na Niedźwiedzie; zrób to 125 razy.

Detective Tapp.

Wygląd oraz historia.

Nowy ocalały charakteryzuje się swoją główną pracą. Jest on policyjnym detektywem, chociaż często zbacza ze swoich codziennych obowiązków, chcąc zasmakować czegoś nowego..mroczniejszego. Jego odznaka, która w formie naszyjnika znajduje się na jego szyi jest jego dumą i godnością. David Tapp, bo tak się nazywa, znany jest z igrania z czystym złem w ludzkiej postaci. Historia, która sprawiła, że zainteresował się niezwykle niebezpiecznym stworzeniem, którym stała się Amanda Young również jest bardzo mroczna. Cytuję:

,, Detektyw David Tapp był dobrym człowiekiem. Był także bardzo zdeterminowany, dzięki czemu udało mu się doprowadzić wielu zabójców przed oblicze sprawiedliwości. Pomścił w ten sposób wiele ofiar, wspinając się jednocześnie na szczeblach długiej kariery przepełnionej szacunkiem ze strony społeczeństwa.

Kiedy po raz pierwszy zobaczył szczegóły sprawy Jigsawa, wydawało mu się, że jest to sprawa jak każda inna... no może nieco bardziej przerażająca i makabryczną, ale nadal typowa. Co prawda pojawił się w niej pewien szaleniec z zamiłowaniem do dramatyzmu, ale tacy szybko kończą za kratkami, bo łatwo jest ich namierzyć i złapać.

Tapp i jego partner, detektyw Stephen Sing, dostali się do opuszczonej fabryki manekinów po odnalezieniu pewnej wskazówki znajdującej się w kryjówce Jigsawa. Udało się im złapać sprawcę, ale zanim został zdemaskowany, uwolnił się i uciekł, podcinając znienacka gardło Tappowi.

Sing ruszył w pościg za przestępcą, ale padł nieszczęśliwie ofiarą pułapki uciekiniera.

Tapp nie dostosował się do policyjnej procedury, gdyż wszedł do budynku bez nakazu, skutkiem takiego postępowania była śmierć detektywa. Został za to zwolniony dyscyplinarnie. Pozostało mu jedynie ranne gardło i paraliżujące poczucie winy.

Poczucie winy przerodziło się w obsesję, celem której było znalezienie zabójcy, powstrzymanie go przed kolejnymi morderstwami, odpokutowanie za grzechy i pomszczenie swojego przyjaciela. Dowody w sprawie naprowadziły go na pewien trop, który doprowadził go do doktora Lawrence'a Gordona. Detektyw Tapp śledził doktora, pewien, iż znajdzie jakiś dowód na winę Gordona.

Zauważył kogoś w oknie doktora; chwilę potem usłyszał strzały. Pobiegł co sił w nogach w miejsce skąd dochodził dżwięk strzałów, aby skonfrontować się z nieznajomym, który uciekał w stronę jednego z przemysłowych budynków.

To była walka, którą z łatwością wygrałby w młodości, ale nie na stare lata. Tym razem skończyła się ona dla niego kulką w klatce piersiowej. Tapp osunął się na ziemię, jego wzrok pokryło niedowierzanie i poczucie porażki. Zawiódł swego partnera i inne ofiary mordercy. Bez względu na to, kto był zabójcą. Tapp nie był w stanie go powstrzymać. I właśnie dlatego umrze więcej osób. Co więcej, będzie to jego wina.

Zanim odpłynął do innego świata, pozwolił ogarnąć się uczuciu gniewu i poczuciu winy, a te zamknęły jego oczy na wieki. Betonowa podłoga pod jego ciałem zaczęła zmieniać strukturę, stając się bardziej miękka. Po chwili wyczuwał pod sobą jedynie brud i liście. Ból zniknął. Jego klatka piersiowa była sucha i czysta, nie było na niej ani kropli krwi. Jego oczom ukazały się ciemne niebo i postrzępione gałęzie drzew.

W lesie odbijało się echo pełne przerażonych krzyków, a te napełniły go nowymi pokładami determinacji. Jego umysł był niezmącony - pierwszy raz od wielu miesięcy. Czuł, że musi pomścić ofiary, powstrzymać zabójców. Nie rozpoznawał miejsca, w którym się znalazł, ale nie miało to dla niego żadnego znaczenia. Był gliną i zawsze nim będzie. Los sprawił, że miał nowe zadanie do wykonania - i zamierzał je wykonać. "

Unikalne umiejętności.

Ocalały ten posiada 3 nowe perki. Te umiejętności pojawiają się początkowo tylko i wyłącznie w drzewku krwi Detektywa.

Po osiągnięciu poziomu 30 można znaleźć przyswajalne wersje:

Wytrwałość - Poziom 30

- Poziom 30 Przeczucie detektywa - Poziom 35

- Poziom 35 Nadzór - Poziom 40

Po zdobyciu, można te umiejętności znaleźć w drzewkach innych ocalałych.

Wytrwałość.

,,Nie ma nic, co mogłoby cię powstrzymać. Twoja zdolność do przetrwania w ciężkich warunkach i nieludzka wytrwałość sprawia, że czołgasz się 30/40/50 % szybciej. Oprócz tego możesz się jednocześnie regenerować."

Przeczucie Detektywa.

,,Odblokowuje zdolność odczytywania aury. W momencie, gdy ukończysz naprawę generatora, aury generatorów, skrzynek i totemów w zasięgu 32/48/64 metrów od ciebie staną się widoczne na okres 5 sekund. Jeżeli trzymasz mapę pozwalającą śledzić cele, generatory ujawnione dzięki Przeczuciu Detektywa są dodawane do mapy."

Nadzór.

,,Przebywanie w pobliżu zabójcy napełnia cię determinacją. Za każde 15 sekund spędzone w zasięgu terroru zabójcy, nie będąc w pościgu, otrzymujesz 1 Żeton do maksimum wynoszącego 2/3/4 Żetony. Gdy Nadzór ma przynajmniej 1 Żeton, Dobre Testy Umiejętności są traktowane jako Świetne Testy Umiejętności i zabierają 1 Żeton."

Osiągnięcia.

Tapp - Ekspert: Ucieknij z mapy postacią Detektyw Tapp, używając podczas rozgrywki wyłącznie jego trzech unikalnych umiejętności.

The Game.

Zakład Mięsny Gideon przestał być miejscem uśmiercania zwierząt. Teraz otwarł się na ludzi. W powietrzu nadal unosi się zapach krwi zmieszanej ze strachem. Mapa ta jest uważana za graczy jedną z najcięższych dla ocalałych, lecz świetnie zabójcy się w niej odnajdą. Mapa ma swój mroczny klimat, który wprowadza w nastrój.

Inspiracja.

Inspiracją dodatku, jak po nazwie można stwierdzić, był film pod tytułem: The Saw.

Ocena własna.

Moim zdaniem dodatek jest świetny i warty polecenia. Nowe postacie rozbudowują grę i są świetne. Sama posiadam DLC i nie żałuję zakupu.Uważam, że to jeden z lepszych dodatków tej gry. Niestety niezbyt przepadam za umiejętnościami Detektywa Tapp'a oraz jego wysokością. Jest bardzo wysoki i trudniej jest się ukryć przed zabójcą co oznacza, że łatwiej go zauważyć. Jedynym minusem dużym tego dodatku jest właśnie ten nowy ocalały.

Ocena: 7,5/10.

Mam nadzieję, że artykuł się podoba. Udzielcie opinię w komentarzu, czekam na słuszną krytykę.

Historia i opisy perków oraz osiągnięć są wzięte z gry pod prawem cytatu. :))

Dziękuje za uwagę.

~~emusia.