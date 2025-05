Dead By Daylight - "Spark of Madness"

"Spark of Madness" to jeden z pierwszych dodatków gry Dead By Daylight. Został wprowadzony do sprzedaży na Steam'ie 11 maja dwutysięcznego siedemnastego roku. Jego ceny wachają się w zależności od kraju, w Polsce możemy zakupić go za zaledwie 25 złotych. W Hiszpanii jest to 7 euro, więc ceny są bardzo podobne. Z moich informacji wynika jednak iż w niektórych krajach ceny te są wyższe/niższe ale mimo wszystko standardowe ceny wachają się między 25-30 złotych.

Przy wyjściu owego DLC gracze otrzymali również nową mapę "Instytut Pamięci Lery'ego". Porównując tą o to mapę, do innych to jestem w stanie śmiało stwierdzić iż jest ona zdecydowanie bardziej opłacalna dla ocalałych, ze względu na ogromną ilość okien, które pomagają zdobyć przewagę nad zabójcą. Niestety taki rozkład mapy, bardzo często "zachęca" killerów do korzystania z zakazanych technik gry tzn: tunneling'u oraz camp'y. Niestety w większości przypadków kiedy pogrywam na tej mapce, trafiam na camperów którzy przez to że po pierwsze nie radzą sobie na tej mapce i szybko gubią survivorów a po drugie nie są sobie w stanie przyznać iż nie dają sobie rady w zdobyciu wszystkich fragów. No cóż, jednak jeśli masz loopowanie opanowane na bardzo wysokim poziomie, to być może tego nie odczujesz. Uważam jednak iż ta mapka jest naprawdę op, więc nie zrażajcie się moimi wcześniejszymi słowami gdyż są to zwyczajnie moje odczucia, w twoim przypadku może być inaczej.



Jednak nowa mapa to nie wszystko co wprowadza owy dodatek - otrzymujemy również nowego zabójcę oraz nową ocalałą którzy są swoją idealną contrą. Za chwilę po krótce opiszę każdą z naszych dwóch postaci.

Feng Min - pseudonim "Chinka"



Feng przedstawiona jest jako uzależniona maniaczka gier. [ Jak my wszyscy, nie prawdaż] Z opisu postaci podanym w grze wywnioskowałam iż jest ona naprawdę bardzo interesującą postacią, więc postanowiłam iż napiszę jej biografię ponieważ może was interesować.

Feng prawdopodobnie zaczęła uzależniać się od gier komputerowych jeszcze jako młoda dziewczyna, prawdopodobnie nastolatka a ponieważ jej rodzice byli początkowo nastawieni obojętnie do jej miłości do gier, to nie kontrolowali swojej córki w spędzaniu początkowo małej ilości czasu przed komputerem. Jednak gry kilka minut zaczęło zamieniać się w kilka dni, jej rodzice zdecydowali iż najmądrzejszym wyjściem będzie odłączenie jej internetu, co ich zdaniem miało spowodować iż dziewczyna skupi się na nauce, a nie na ciąglym graniu. Tak jednak się nie stało. Młoda Chinka nie walcząca z uzależnieniem postanowiła uciec. Zaczęła przesiadywać z kafejkach internetowych i została stremerką. Miała świetne wyniki i poświęcała coraz więcej czasu by być jeszcze lepsza. Pewnego dnia została zaproszona do wybitnego klubu e-sportowego gdzie dalej się realizowała. Niestety, dziewczyna wymagała od siebie zdecydowanie zbyt dużo. Nie spała prawie wcale, bo uważała iż musi ćwiczyć by osiągać lepsze wyniki. Ku jej zaskoczeniu, sprawy potoczyły się odwrotnie. Wypaliła się. Zaczęła przegrywać i zawodziła fanów. Po dłuższym czasie w takim stanie, zaczęła popadać w nałogi alkoholowe i budziła się w miejscach o których nie miała pojęcia. Pewnego dnia natrafiła jednak na świat bytu...



Razem z tytułową Chinką otrzymaliśmy trzy nowe perki, idealnie pasujące pod charakter naszej nowej bohaterki. Jak ze źródeł gry wynika jej rolą jest "Skoncentrowana Zawodniczka"







Doktor - Herman Carter

Dodanym zabójcą został Doktor - psychopata. Chciałabym dodać iż wszyscy killerzy byli kiedyś także ludźmi, co tyczy również Cartera.



Z informacji które można przeczytać w internecie jesteśmy w stanie się dowiedzieć iż Doctor urodził się jako bardzo inteligentny afroamerykanin Herman. Od zawsze był bardzo inteligentny i posiadał niesamowity talent psychologiczny i to dlatego przyjęli go na specjalny staż do neurologicznego programu prowadzonego w Instytucie Pamięci Lery'ego który tak na prawdę wcale nie był placówką medyczną, bowiem był to obiekt agentów CIA. Carter poznał w tej o to placówce sławnego Dr. Otto Stapmera i to pod jego wpływem zaczął używać drastycznych środków do wyciągania informacji z więźniów przetrzymywanych w tej placówce. Jego tajną bronią były terapie wstrząsowe które często prowokowały stałe okaleczenia mózgów pojmanych więźniów. Po upływie lat Herman był już powszechnie znany oraz szanowany. Nikt nie kwestjonował tego, czy naprawdę jest on doktorem. Nikt jednak nie spodziewał się iż gdy przełożeni odwiedzą po jakimś czasie instytut to zobaczą krwawą masakrę. Wszyscy pojmanii, cały personel oraz leczeni zostali odnalezieni martwi. Jedyną osobą której nie znaleźli zabitej był sam doktor. Nikt nie wiedział gdzie on jest, czyżby to wtedy trafił do świata bytu?



Jego unikalną mocą jest "Iskra Cartera" dzięki której jest w stanie dowiedzieć się gdzie znajduje się jakiś ocalały oraz częściowo kontrolować jego umysł, a bronią kij elektryczny. Posiada również trzy perki które stanowią idealny zestaw do kontrolowania genów.



Przytłaczająca Obecność - Ocalali będącyw zasięgu terroru mają problemy z robieniem generatorów. Ocalali objęci działaniem umiejętności marnują ładunki swoich przedmiotów 80/90/100 % szybciej.Umiejętność zostaje trwale odblokowana na poziomie 30'tym doktora. Jest ona zdecydowanie warta waszego zainteresowania.



Przeciążenie - Gdy zniszczysz generator a ocalali wrócą do kręcenia go, otrzymują średnio/znacznie/ogromnie trudny test. Pomaga nam to w zorientowaniu gdzie znajduje się nasz surv. + Jeśli skillcheck zostanie poprawnie trafiony, to ocalali nie otrzymają żadnego bonusu w sprawie naprawy generatora. Można go trwale odblokować na levelu 40'ym.



Iskra Kartera

Iskra Kartera to moc naszego doktora. Pomaga ona wbić ocalałym poziom szaleństwa w czasie meczu. Istnieją trzy poziomy szaleństwa.



Poziom 1: Ocalali krzyczą, co wywołuje powiadomienie gdzie się znajdują.

Poziom 2: Ocalali zaczynają halucynować.

Poziom 3: Ocalali grzyczą co dany okres czasu. Nie są wstanie wykonywać prawie żadnych zadań. Jest jednak możliwość spadnięcia z trybu trzeciego do trybu drugiego po przez opcję "Otrząśnij Się z Tego" podczas której muszą kilkukrotnie strzelić poprawnie skillchecki które są dość proste.

_



Dziękuję wam bardzo serdecznie za przeczytanie mojego artykułu i jeśli nie zgadzacie się z tym co napisałam, zachęcam do dyskusji w komentarzach. Mam nadzieję iż wszystko zamieszczone w tym "poradniku" pomoże wam grać doktorem oraz opanujecie wszystkie umiejętności nowych postaci.

Ocena Feng: Wygląda naprawdę dobrze, jest drobna dzięki czemu można się łatwo schować oraz ma dobre perki - w szczególności Gibkiego.

Ocena Doktora: Ciężko mi go ocenić. To jak go odbierzecie zależy od waszego stylu gry. Mi on osobiście bardzo podpasował i uważam iż jest szczególnie opłacalny na niższych rangach [15-10] gdzie wbicie poziomu szaleństwa jest bardzo łatwe. Na wyższych może to sprawiać większą trudność, jednak dalej nie jest to rzecz niemożliwa.

Ocena Dodatku: 9/10.

@anevs



Witam. Na wstępie chciałabym powiedzieć iż artykuł nie jest recenzją, a jedynie opisem i sprecyzowiem czego możecie się spodziewać po dodatku do gry Dead By Daylight "Spark of Madness". Treść którą omawiam dotyczy wersji PC'towej ze względu na to iż jest to jedyna wersja w którą aktualnie gram.Zapraszam do komentowania i poprawiania moich błędów oraz doradzania mi w sprawie poprawy moich artykułów. Zapraszam do czytania.