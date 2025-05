Dead by Daylight - Shattered Bloodline Chapter

Hej, w dzisiejszym artykule opiszę wam dodatek o nazwie Shattered Bloodline Chapter do gry Dead by Daylight. Dodatek ukazał się 18 września 2018 roku i posiada nową zabójczynię, ale również ocalałego. W sklepie Steam można go zakupić za 25,49 złotych, poniżej opiszę również zasady i cechy dla nowego mordercy.

Miłego czytania :)

Nowy ocalały

dywersja- by umiejętność się aktywowała musimy przebywać 40 sekund w terrorze zabójcy nie będąc ściganym. Po aktywacji możemy kucnąć i nacisnąć przycisk aktywnej umiejętności i rzucamy kamień przed siebie 20 metrów, to tworzy powiadomienie i zabójca prawdopodobnie będzie podążał w kierunku hałasu. Dostępne dla innych ocalałych po osiągnięciu w indywidualnej krwistej sieci poziomu 30. wybawienie- po ściągnięciu ocalałego mamy 100% pewność że ściągniemy się z haku gdy wisimy po raz pierwszy. Nakłada to efekt Okaleczenia na okres 100 sekund. Dostępne dla pozostałych ocalałych po osiągnięciu w krwistej sieci poziomu 35. samouk- na początku leczysz o 25% wolniej, ale za trzy dobre testy umiejętności otrzymujesz żeton (maksymalnie do 3 żetonów). Po osiągnięciu limitu leczymy o 15% szybciej, żetony nie naliczają się przy leczeniu apteczką. Dostępne dla innych ocalałych po osiągnięciu w indywidualnej krwistej sieci poziomu 40.

Dodatkowy zabójca

duchowa furia- po zniszczeniu czterech palet, następna która powinna nas ogłuszyć zostanie automatycznie zniszczona. Umiejętność resetuje się po jej aktywacji. Dla pozostałych zabójców dostępna gdy w indywidualnej krwistej sieci osiągniemy poziom 30. klątwa: nawiedzona ziemia- po zniszczeniu przeklętego totemu wszyscy ocalali dostają efekt narażony przez 40 sekund. Klątwa obejmuje dwa totemy, gdy jeden zostanie zniszczony pozostały stanie się zwykłym. Dla pozostałych zabójców dostępna gdy w indywidualnej krwistej sieci osiągniemy poziom 35. uraza- gdy generator zostanie naprawiony pozycja ocalałych pozostanie nam ujawniona na krótki okres, obsesja widzi naszą aurę przez 4 sekundy. Po naprawie wszystkich generatorów możemy własnoręcznie wyeliminować obsesję.vDla pozostałych zabójców dostępna gdy w indywidualnej krwistej sieci osiągniemy poziom 40.

Po zakupie tego dlc możemy dostać nowego ocalałego Adama Francisa.Nasza postać urodziła się w Town Kingston na Jamajce. Jego ojciec umarł gdy miał dwa lata, musiał przeprowadzić się do rodziny. Wujek (jego opiekun) był dla Adama bardzo surowy, ale nauczył go szacunku do edukacji. Francis uczęszczał do szkoły lekkoatletycznej, stał się pośmiewiskiem ponieważ uczył się bardzo dobrze, co nie odpowiadało jego kolegom z klasy. Po ukończeniu szkoły przez krótki czas udzielał korepetycji by w przyszłości wyjechać za granicę, jego plan się spełnił po paru miesiącach przeniósł się do Japonii. Pierwszą jego pracą było stanowisko nauczyciela, jego japoński polepszał się z czasem aż do momentu gdy po raz pierwszy postanowił przejechać się pociągiem. Czarna mgła otoczyła pojazd i wszyscy obecni zniknęli, jego przyjaciele uważali że uległ on wypadkowi (jego rzeczy znaleziono, ale ciała nadal nie było). Adam obudził się w kompletnie innym miejscu.. Umiejętności przyswajalne dla tego ocalałego to:Postać Adam Francis można również zakupić w sklepie za 500 złocistych mikrobiomów lub 9 000 błyszczących odłamków.Morderca dostępny w tym dodatku to zjawa.Rin wychowała się w Yamaoce, mieszkała wraz z ojcem i matką w skromnym japońskim domku. Jej ojciec popadł w długi, ona chcąc mu pomóc zaczęła pracować w restauracji, jej ojciec również zaczął mocniej pracować. Tata naszej bohaterki zaczyna pracować na dwie zmiany i traci przy tym zmysły. Ojciec zostaje wyrzucony, nasza bohaterka wtedy pracuje wchodząc do domu widzi ciało matki a dookoła krew. Z zaułka wyłania się jej tata i zaczyna ciąć córkę kataną, tak próbuje uciekać i się bronić, ale ojciec chce jej wyrządzić jak największa krzywdę, cierpienie. Po pewnym czasie przebija jej brzuch, nasza bohaterka pragnie zemsty na oprawcy za śmierć jej własną i matki. Wyłania się czarna mgła i nadaje jej możliwość by pomścić swój honor, lecz już nigdy nie będzie normalną dziewczyną.. Jej umiejętności to:- wzrost: średni,- prędkość poruszania się 4,4 m/s,- zasięg terroru: 24 metry,- poziom trudności: trudny.Opętanie Yamaoki- możemy przemieszczać się w świecie duchów z zwiększoną prędkością, jednak nie widzimy sylwetek ocalałych. Ocalali słyszą bardzo charakterystyczny dźwięk, co umożliwia lokalizację przez nich (podczas korzystania z mocy jesteśmy niewidzialni). Moc polega głównie na zmyśle słuchu i umiejętności przewidywania zachowania poszczególnych osób.To na tyle z mojej strony, mam nadzieję że opis dodatku się spodobał. Życzę miłego dnia/nocy/poranka/wieczoru :)