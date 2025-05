Dead By Daylight - Rezencja gry.

Rozgrywka oferuje nam dwa rodzaje perspektyw gry:

Zabójcy. np. Widmo

Ocalałych. np. Laurie Strode.

Każdy z ocalałych lub zabójców posiadają swój osobisty, charakterystyczny wygląd wiążący się z ich historią.

Perspektywa Ocalałego

Współpracując z trójką innych graczy próbujemy uciec z zamkniętego terenu na którym grasuje morderca. Aby zerwać się z objęć zabójcy musimy uruchomić pięć silników. Ilość silników zmniejsza się razem z ilością bohaterów:

- Pięć silników razem z czterema graczami.

- Cztery silniki razem z trzeba graczami.

- Trzy silniki razem z dwoma graczami.

Uwaga! Silniki maleją tylko wtedy gdy gracz wyjdzie z gry podczas wczytywania się meczu lub zostanie wyrzucony za sprawką jego słabego łącza internetowego. Nie można zacząć rozgrywki bez czterech bohaterów. Aby z sukcesem ocaleć musimy zgranie współpracować nie dając się złapać. Jeśli zabójca nas jednak złapię zawiśniemy na haku. Możemy zawisnąć 3 razy:

- Za pierwszym razem, jeśli bohater uratuje nas przed upływem połowy czasu mamy okazję na zawiśnięcie drugi raz. Jednak jeśli nie zostaniemy uratowani przed połową czasu, z następnym zawiśnięciem umieramy.

- Za drugim razem, jeśli zostaniemy ocaleni mamy szanse na dalsze uczestniczenie w rozgrywce. W tym przypadku aby przetrwać na haku musimy wciskać w szybkim tempie SPACE, w innym przypadku byt zabierze nas do swojego świata.

- Za trzecim razem umieramy.

Aby nie było tak łatwo zabójca musi uderzyć nas dwa razy by nas powalić na ziemie.

- Za pierwszym razem zostajemy ranni co powoduje, że zostawiamy plamy krwi na ziemi oraz jęczymy z bólu. Z tym faktem mordercy łatwiej nas zlokalizować.

- Za drugim razem zostajemy powaleni na ziemie wykrwawiając się.

W wielu aspektach jesteśmy zależni od drużyny. Jeśli drużyna nie będzie współpracować szansę na przetrwanie są chorobliwie małe. Team to największy atut ocalałych, dlatego egoistyczna rozgrywka wielu graczy powoduje przegraną. Aby ułatwić ocalałym ucieczkę producent zapewnił na mapie:

- Palety - Zrzucenie palety na zabójcę oszołomi go dając nam szansę na ucieczkę. Morderca może zniszczyć paletę, lecz gdy tego nie zrobi swobodnie możemy przez nią przeskakiwać.

- Okna - Umożliwiają przeskakiwanie przez nie. Zabójcy również mogą przejść przez okno, lecz zajmuje im do więcej czasu dając bohaterom możliwość sprytnej ucieczki.

- Szafki - W nich możemy się schować, jeśli zabójca jest w pobliżu, a nie chcemy wtaczać się w gonitwę. Nie zapominajmy zabójca może je sprawdzić i łatwo nas złapać, dlatego trzeba używać ich z głową.

Jeśli uda nam się naprawić wszystkie generatory na mapie uaktywnią się dźwignię do otwierania bram. Bramy są dwie i zazwyczaj rozmieszczone w neutralnej odległości.

Co zrobić gdy zostałeś sam, a generatory w dużej ilości jeszcze nie naprawione? Otóż producenci gry przewidzieli ten schemat. Z odpowiednią cyfrą naprawionych silników pojawia się na mapie właz, przez który ostatni ocalały może uciec z mapy. Aby właz mógł się otworzyć musimy naprawić dwa generatory, niezależnie od ilości osób i generatorów do naprawienia.

Gra oferuje ocalałym przedmioty, które również pomagają im w ucieczce:

- Latarka - Oślepia i oszołamia morderce na określony czas.- zależy od jej zaawansowania.

- Skrzynka - Umożliwia szybsze naprawianie generatorów. - zależy od jej zaawansowania.

- Mapa - Pomaga w zlokalizowaniu generatorów, włazu, totemów - zależy od jej zaawansowania.

- Klucz - Umożliwia otwarcie włazu po naprawieniu wystarczającej liczby silników mimo ilości ocalałych. - zależy od jej zaawansowania.

Uwaga! Każdy przedmiot posiada swój czas użytkowania, co oznacza, że w wieczność nie możemy ich używać. Rzeczy posiadają swój stopień zaawansowania i podkreśla się go kolorem:

1. Złoty - tylko przedmioty eventowe posiadają ten kolor.

2. Różowy

3. Fioletowy

4. Zielony

5. Żółty

6. Brązowy

Do przedmiotów również dostajemy przeróżne dodatki, które ulepszają nam w dany sposób przedmiot np. Zmniejszają czas psucia się danej rzeczy.

Ocalali przegrywają mecz, gdy nikomu nie uda się uciec, krótko mówiąc, gdy killer zabije ich wszystkich.

Perspektywa zabójcy.

Głównym celem mordercy jest powstrzymanie ocalałych od ucieczki z mapy. Killer posiada dwie możliwości zabicia ocalałego:

- Poprzez haki (ich funkcjonowanie było wspomniane przy ocalałych)

- Poprzez dar o nazwie Memento Mori. Dar pozwala nam na własnoręczne zabicie ocalałych. Na haku zabija nas bezpośrednio byt, lecz w tym przypadku rękę pozostawiamy killerowi. Sposoby mordowania są zależne od zabójcy, mam na myśli, każdy posiada inny rodzaj animacji, więc nie jest to ta sama procedura. Każde zaawansowanie pozwala zabójcy na coś innego np. Różowe pozwala na zamordowanie wszystkich ocalałych po powieszeniu ich przynajmniej raz na haku. Zielone pozwala na zabicie ostatniego ocalałego, oczywiście po powieszeniu przynajmniej raz na haku.

Każdy zabójca posiada swoją własną broń/umiejętność co było wspominane już wyżej. Do broni/umiejętności możemy dodać sobie dodatki tak samo jak w przypadku przedmiotów u ocalałych. Każdy killer posiada swój osobisty zestaw dodatków do umiejętności i każdy oferuje co innego. Większość rzeczy została przedstawiona razem z perspektywą ocalałego, dlatego nie będę się tutaj zbytnio nad tym pastwić.

Zabójca przegrywa mecz gdy wszyscy ocalali uciekną.

Perki

Perki to umiejętności, które posiada jak i ocalały, tak i zabójca. Również posiadają stopień zaawansowania jak rzeczy. Każde z nich odpowiadają za pomoc w ucieczce lub zamordowaniu ocalałych. Każdy z ocalałych/morderców posiada potrójny zestaw swoich własnych umiejętności. Aby zdobyć je na inne postacie potrzebujemy wbić im minimum 30 poziom. Wtedy w drzewku postaci ukazują się umiejętności przyswajalne, dzięki którym umiejętność będzie pojawiać się na krwistej sieci innych postaci. Rozpisywać ich nie będę bo jest ich za dużo, więc odsyłam wam linka do strony, gdzie idealnie macie przedstawione ich całą kolekcje: https://deadbydaylight-pl.gamepedia.com/Umiej%C4%99tno%C5%9Bci

Dary

Na początku rundy są spalane dla bytu, dlatego są jednorazowego użytku. Dary są różne i mają inne zastosowanie. Dokładną ich rozpiskę z zastosowaniami wam podlinkuje: https://deadbydaylight-pl.gamepedia.com/Dary

Punkty Krwi

Punkty krwi to waluta związana z postępem rozwoju postaci. Używa się ich do podnoszenia rozwoju postaci, inaczej mówiąc, podnoszenia jej poziomu. Maksymalnym poziomem w grze jest poziom pięćdziesiąty. Punkty krwi są przyznawane pod względem kategorii. Zabójcy i ocalali posiadają odmienne kategorie. Punkty krwi nie mogą przekroczyć 1,000,000.

Kategorie przyznawania punktów Ocalałym:

- Cel - Naprawianie generatorów i rzeczy związane z ucieczką.

- Przetrwanie - Sukcesywna ucieczka.

- Altruizm - Pomoc innym ocalałym.

- Zuchwałość - Za akcje związane z zabójcą.

Kategorie przyznawania punktów Zabójcy:

- Brutalność - Ranienie ocalałych i niszczenie obiektów.

- Przebiegłość - Pomysłowe używanie Mocy.

- Polowanie - Znajdowanie, pościgi i schwytanie Ocalałych.

- Ofiara - Wieszanie ocalałych na haku.

Niestety aby zdobyć więcej nowych postaci, które nie są podstawowymi w grze, trzeba kupić do gry DLC. Na szczęście DLC nie są kosztowne i najdroższe (zazwyczaj najnowsze lub nowsze) kosztują jedyne 25 zł z groszkiem, na przecenie można złapać je za 17 zł.

Dead By Daylight wywarło na mnie ogromne wrażenie. Każda kolejna rozgrywka zachęcała do następnej. Na dodatek różnorodność jaką oferuje gra jest niewiarygodna, a faktem jest, że gra się dalej rozwija i jeszcze wszystko przed nami. Grafika też jest bardzo dobra i nie odbiega od teraźniejszych standardów. Jedynym jej minusem jest długi czas oczekiwania zabójcą na ocalałych. Dużym plusem jest cena gry, a wynosi ona jedyne 80 zł. Na przecenie gra wynosi jedyne 30 zł. To jest absurdalnie tanio. Mimo wszystko mogę tą grę wam szczerze polecić i mogę z całego serca dać jej 9/10. Punkt, który odjęłam dotyczy się niektórych bugów, które na szczęście coraz mniej zdarzają się w grze i są likwidowane.

Czy to najlepsza gra z gatunku survival horror?

Koniecznie dajcie znać w komentarzu!