Dead by Daylight - Demise of the Faithful dlc.

Cześć, w dzisiejszym artykule omówię wam kolejny dodatek do gry Dead by Daylight. Nosi on nazwę Demise of the Faithful, dodatek ukazał się po raz pierwszy 19 marca 2019 roku i zawiera nową zabójczyni, również ocalałą. W sklepie Steam można go zakupić w cenie 25,49 złotych, za produkcję odpowiada Behaviour Interactive Inc.

Miłego czytania :)

Dodatkowa ocalała

solidarność- gdy jesteśmy ranni i w tym czasie uleczymy innego ocalałego to nasz współczynnik zdrowia regeneruje się do 40%. Umiejętność można odblokować u innych ocalałych po odblokowaniu w indywidualnej krwistej sieci poziomu 30. opanowanie- po ukończeniu naprawy generatora przez naszą postać nie zostawiamy śladów zarysowań przez okres 60 sekund. Odblokować można tą umiejętność po ukończeniu poziomu 35 w krwistej sieci. determinacja- gdy ukrywamy się w szafce przez 3 sekundy możemy wyskoczyć z niej na sprincie i ogłuszyć mordercę. Użycie tej umiejętności wywołuje efekt wyczerpany na 60 sekund. Umiejętność można odblokować poprzez ukończenie poziomy 40 w krwistej sieci indywidualnej.

Nowa zabójczyni

skażona interwencja- na początku gry blokują się 3 generatory najdalej położone od nas, na okres 80 sekund. Można to odblokować u każdego ocalałego poprzez zdobycie w indywidualnej krwistej sieci poziomu 30. przeraźliwy strach- po powaleniu ocalałego wszyscy w zasięgu naszego terroru krzyczą ujawniając swoją pozycję. Dla każdego zabójcy można odblokować poprzez zdobycie poziomu 35 w krwistej sieci. mroczne oddanie- poprzez uderzenie obsesji możemy przenieść swój terror na ocalałego, to da nam efekt niewykrywalny na czas 20 sekund. Można odblokować u każdego mordercy poprzez zdobycie 40 poziomu w indywidualnej krwistej sieci.

Po zakupie tego dodatku uzyskujemy nową ocalałą o naziwe Jane Romero, jej poziom trudności wynosi: średni.Nasz bohaterka jest córką sławnej aktorki, jednak jej rodzice musieli się rozwieść i była zmuszona zamieszkać z ojcem. Jako nastolatka wzięła udział w konkursie, gdzie zajęła pierwsze miejsce. Po ukończeniu szkoły ze specjalizacją komunikacyjną zaczęła swoją pierwszą pracę w radiu, rzuciła ją po dwóch latach by przenieść się do nowej firmy. Bardzo chciała uzyskać sukces by być sławną jak jej matka. W nowej firmie podejmowała odważne decyzje po czym została zwolniona. Założyła swoją działalność o nazwie Jane Romero Show, po chwili odniósł on wielki sukces. Pewnego dnia do jej show została zaproszona jej matka, co bardzo zestresowało naszą bohaterkę. Gdy wracała do domu pojechała droga poboczną, wtedy pochłonęła ją czarna mgła, jej pojazd został naprawiony ale ciała nie znaleziono. Jej umiejętności przyswajalne to:Postać można również zakupić poprzez 500 złocistych mikrobiomów lub 9 000 błyszczących odłamków.Morderca dostępny w tym dodatku to Plaga.Wielka Kapłanka Babilonu została w wieku 5 lat pozostawiona w świątyni, tam zajęli się nią pobliscy kapłani. Pomagała im w przygotowywaniach, wciąż czekała na znak od bogów jaki jest jej cel życia. Pewnego dnia znalazła za sanktuarium szczelinę, a w niej posąg z kadzidłem. Gdy miała odprawić swój pierwszy rytuał zasłabła osoba pod stołem, kapłanka klęknęła nad nią i złożyła ją w ofierze. Nad jej wioską zaczęła krążyć epidemia, kapłanka postanowiła odprawić ostatnie pożegnanie kadzidłem znalezionym w sarkofagu. Ani ona ani jej wierni nie zostali znalezieni. Umiejętności dla tego zabójcy to:- poziom trudności: średni,- wzrost: wysoki,- zasięg terroru: 32 metry,- prędkość poruszania 4,6 m/s.Podłe oczyszczenie- po kliknięciu pasywnej umiejętności możemy zarazić ocalałego, po osiągnięciu pełnego zarażenia są oni na jedno uderzenie. Każdy gracz może się z tego uleczyć w fontannie, gdy zabójca podniesie oczyszczenie z fontanny to może powalić innych na odległość, na krótki czas. Po ogłuszeniu zabójcy traci ona swoją umiejętność.To na tyle z mojej strony, mam nadzieję że artykuł się spodobał. Życzę miłego dnia/nocy/poranka/wieczoru :)