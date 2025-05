Dead by Daylight - Darkness Among Us dlc.

Witajcie, w tym artykule omówimy sobie już czwarty dodatek do gry Dead by Daylight. Darkness Among Us postał 11 grudnia 2018 roku i zawiera dodatkowego zabójcę, ale i również ocalałego. Można go zakupić w cenie 25,49 złotych w sklepie Steam. Poniżej omówimy sobie jak działają obie role i co twórcy planują pozmieniać.

Nie przedłużam, miłego czytania :)

Nowy ocalały

przełamanie- za każdym razem gdy zdejmiesz się z haka lub ktoś cię z niego uratuje to ulega zniszczeniu. Dodatkowo widzisz aurę zabójcy przez 4 sekundy, zniszczony hak odnawia się po upływie 180 sekund czyli inaczej trzech minut. Dla innych ocalałych może być dostępna gdy w krwistej sieci osiągniemy poziom 30. druga pomoc- widzicie swoje aury gdy zdejmiesz lub zostaniesz zdjęty przez ocalałego, uleczysz lub zostaniesz uleczony. Efekt może utrzymywać się na 1 ocalałym na którym wykonałeś wcześniej wspomnianą czynność, kiedy zostaniemy powieszeni na haku efekt ten się resetuje. Dla innych ocalałych może być dostępna gdy w krwistej sieci osiągniemy poziom 35. zakłócenie- rozpoczynamy grę z 4 żetonami, gdy nasza aura ma zostać ujawniona to zabiera nam jeden żeton i przez 6 sekund nie zostawiamy za sobą śladów. Dla innych ocalałych może być dostępna gdy w krwistej sieci osiągniemy poziom 40.

Dodatkowy zabójca

dysonans- gdy generator jest naprawiany przez więcej niż dwóch ocalałych w promieniu 64 metrów od ciebie zostanie podświetlony na kolor żółty. Gdy generator znajduje się dalej niż 64 metry a ocalali go puszczą również zostanie on podświetlony przez 4 sekundy. Dla innych zabójców może być dostępna gdy w krwistej sieci osiągniemy poziom 30. twardy charakter- gdy niesiemy ocalałego to nie dostajemy kary gdy nie trafimy innego ocalałego. Jednak kiedy go trafimy to pasek szamotania zatrzymuje się na okres 2 sekund. Dla innych zabójców może być dostępna gdy w krwistej sieci osiągniemy poziom 35. żelazna dziewica- otwieramy szafki 30% szybciej. Dodatkowo każdy ocalały który wejdzie i wyjedzie z szafki dostaje efekt narażony na czas 30 sekund i krzyczy co ujawnia jego lokalizację przez 4 sekundy.

W Darkness Among Us dlc. możemy zakupić dodatkową postać jaką jest John Johansen, jego poziom trudności wynosi normalny.Jeff mieszkał z rodzicami w miasteczku Ormond i uczęszczał do liceum, tam uchodził za nieśmiałego wręcz zamkniętego w sobie. Nikt nie wiedział że nasz bohater fascynuje się muzyką, aby uciec od kłótni pomiędzy rodzicami zaczął pracować w sklepie. Wszystko układało się po myśli aż pewnego dnia jego matka i ojciec rozwiedli się i był zmuszony wyjechać z rodzinnego miasta z mamą do Winkler. Przed wyjazdem dostał zlecenie od kolegów by namalować na ścianie starego budynku słowo "legion", wykonał to i było to jego pierwsze płatne zlecenie. Po ukończeniu liceum wiódł spokojne życie; tworzył okładki dla zespołów muzycznych, robił tatuaże i zaadoptował psa. Po pewnym czasie dostał list w którym poinformowano go że jego ojciec zmarł, Johansen wrócił do swojego rodzinnego miasta, gdzie wspominał dawne czasy. Powierzył opiekę nad psem sąsiadowi by nic mu się nie stało podczas jego podróży. Później nie wracał a miejscowi myśleli że nie poradził on sobie ze śmiercią ojca, pies znowu trafił na ulicę i zaczął szukać swego właściciela, jednak jego pan był już gdzie indziej.. Jego umiejętności unikalne to:Postać John Johansen można zakupić również w grze za 500 złocistych mikrobiomów lub 9 000 błyszczących odłamków. (teraz jest promocja i można kupić za 400 złocistych mikrobiomów lub 6 300 błyszczących odłamków).W tym dodatku możliwym do odblokowania zabójcą jest Legion.Frank Morrison był bardzo mały gdy zaczął "wędrować" po rodzinach zastępczych, często wdawał się w bójki, kradzieże i inne ego typu akcje. Pewnego dnia trafił do miasteczka Ormond gdzie poznał pierwszych rówieśników którzy dzielili jego hobby. Po pewnym czasie razem zaczęli okradać pobliskie domy, jednak podczas jednej z akcji zauważył ich dozorca i złapał jeną z ich paczki (Sussy). Frank wyjął nóż kieszonkowy i dźgnął nim dozorcę, potem jeszcze raz, aż strażnik przestał się ruszać. Dzieci zaczęły kopać dół by schować ciało, a Morrison zaczął oddalać się od grupy. Frank został opętany przez mgłę i złe moce, gdy dzieci wykopały dół i zauważyli zniknięcie ich kolegi zaczęli go szukać. Nie powrócili oni do domów, atmosfera zaczęła rosnąc gdy w domu znaleziono ciało. Jego umiejętności przyswajalne to:- poziom trudności: średni,- prędkość poruszania: 4,6 m/s,- wzrost: średni,- zasięg terroru: 32 metry.Dziki szał- gdy zranimy ocalałego atakiem specjalnym możemy biec dalej obijając innych, ich pozycje zostają ujawnione a my biegniemy, kiedy trafimy ocalałego to możemy biec dalej od nowa. Ominiecie naszej mocy skutkuje oszołomieniem przez parę sekund, w ten sposób ranimy ocalałych. Dodatkowo moc ma zostać zmieniona, gdy trafimy wszystkich czterech ocalałych niedotkniętych efektem to piąty raz gdy trafimy z naszej umiejętności możemy powalić innego rannego.To na tyle z mojej strony, mam nadzieję że artykuł się spodobał. Życzę miłego dnia/nocy/poranka/wieczoru :)