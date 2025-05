Dead by Daylight - Cursed Legacy dlc.

Hej, w dziś omówimy sobie kolejny dodatek do gry Dead by Daylight. Nosi on nazwę Cursed Legacy i zawiera dodatkowego zabójcę i nową ocalałą, również będziemy mogli odblokować nowe umiejętności. Pierwszy raz ukazał się 3 grudnia 2019 roku i jest dostępny w cenie 25,49 złotych w sklepie Steam.

Miłego czytania :)

Dodatkowa ocalała

łut szczęścia- po odniesieniu obrażeń przez 40 sekund nie zostawiamy zo sobą plam krwi ani czerwonych zarysowań. Pula może być wykorzystana tylko raz, ale czas się resetuje gdy zostaniemy uleczeni. Po końcówce czasu niema możliwości przywrócenia licznika do czasu wcześniejszego. Umiejętność można odblokować u innych ocalałych po osiągnięciu poziomu 30 w indywidualnej krwistej sieci. po trupach do celu- widzimy aury wszystkich przewróconych palet, po wciśnięciu przycisku i przytrzymaniu go przez 4 sekundy podnosimy przewrócony przedmiot. Ponownie można użyć po upływie 100 sekund. Przyswajalna umiejętność jest możliwa do odblokowania w indywidualnej krwistej sieci poziomu 35. ucieczka- gdy inny ocalały jest niesiony, my znajdujący się w obrębie 6 metrów od niego zyskujemy pośpiech o 5%. Natomiast ocalali w naszym zasięgu 6 metrów szamotają się o 20% szybciej. Można odblokować tą umiejętność u innych ocalałych po zdobyciu poziomu 40

Nowy zabójca

taktyka zanshin- sprawia że widzimy aury palet, miejsc przeskoku, ścian i tym podobnych w odległości do 24 metrów od nas. Dla innych zabójców może być dostępny gdy w naszej indywidualnej krwistej sieci odblokujemy poziom 30. krwawe echo- po powieszeniu ocalałego inni ranni ocalali otrzymują efekt krwawienia i wyczerpany na czas 45 sekund Umiejętność odnawia się po upływie 80 sekund. Po osiągnięciu poziomu 35 w krwistej sieci zabójcy możemy odblokować ten perk u innych morderców. - nemezis- za każdym razem gdy obsesją staje się nowy ocalały otrzymuje efekt nieświadomy na 40 sekund i widzimy jego aurę przez 4 sekundy. Umiejętność możemy odblokować po zdobyciu poziomu 40 w indywidualnej krwistej sieci.

Po zakupie tego dodatku otrzymujemy nową ocalałą Yui Kimura, jej poziom trudności wynosi średni.Yui chodziła do szkoły i mieszkała z rodzicami, i babcią. Jej fascynacją były wyścigi na motorach, jej rodzina nie popierała tego hobby, tylko babcia zdecydowała że pokaże naszej bohaterce notatnik dziadka o motorach. Po ukończeniu szkoły średniej Yui nie chciała podjąć dalszej nauki, rodzice postawili za to wygonili ją z domu. Kimura przeprowadziła się do nowego miasta i pracowała jako księgowa zarabiając bardzo mało pieniędzy. Pewnego dnia wzięła udział w wyścigu i o dziwo wygrała, dzięki temu zyskała fanki. Oprócz znajomych również ukazał się jej prześladowca, zgłosiła to na policję, ale oni ją wyśmiali. Dopiero po przeprowadzonej bójce w domu naszej bohaterki policjanci zareagowali. Trafiła do szpitala gdzie do pełni zdrowia pomogły jej wrócić fanki które sfinansowały kosztowne badania. Później znowu nasza bohaterka wróciła do wyścigów, po pewnym czasie wzięła udział w nielegalnym wyścigu TK3, gdy nagle ogarnęła ją czarna mgła. Po zejściu z motocyklu przekonała się że nie jest już w Tokio. Umiejętności unikalne to:Postać można odblokować za 9 000 błyszczących odłamków lub 500 złocistych mikrobiomów.W tym dodatku możemy zdobyć nowego mordercę o nazwie Oni.Kazan Yamaoka był samurajem który zechciał by inni samuraje nie kłamali, nie oszukiwali i tym podobne. Jednak po pewnym czasie zaczął owych ludzi zabijać, jego ojciec chciał mu powiedzieć że to nie warto, ale nie słuchał rad innych. Gdy pewien lord zaczął wyzywać naszego bohatera ten postanowił go zabić, jednak na drodze spotkał samuraja. Pojedynek był bardzo szybki nasza postać wygrała, a przeciwnikiem okazał się jego ojciec Yamaoka upadł psychicznie i po pewnym czasie zabił lorda, lecz jego poddani zwrócili się przeciw samurajowi i go torturowali. Gdy przebywał w młynie, tajemnicza czarna mgła sprawiła że został on przeniesiony do innego świata. Jego umiejętności unikalne to:- poziom trudności: trudny,- zasięg terroru: 32 metry,- prędkość poruszania się: 4,6 m/s,- wzrost: wysoki.Gniew Yamaoki- po zranieniu ocalałego pozostawia on za sobą plamy krwi które musimy zebrać by odblokować ją w pełni. Po użyciu pełnego gniewu możemy biec z dużą prędkością, dodatkowo możemy powalić ocalałego na jedno uderzenie niezależnie od stanu zdrowia. Moc kończy się po upływie danego upływu czasu.To tyle na dziś, mam nadzieję że artykuł się spodobał. Życzę miłego dnia/nocy/poranka/wieczoru :)