Dead by Daylight - Chains of Hate dlc.

Cześć, w poniższym artykule omówimy sobie dodatek do gry Dead by Daylight o nazwie Chains of Hate. Po raz pierwszy rozszerzenie ukazało się 10 marca 2020 roku, zawiera dodatkową ocalałą i nowego zabójcę. Dostępny jest w cenie 25,49 złotych w sklepie Steam, opinie są w większości pozytywne.

Zapraszam, miłego czytania :)

Nowa ocalała

nieoficjalnie- gdy uciekniemy z haka lub zostaniemy z niego uratowani umiejętność aktywuje się na czas 60 sekund. Podczas trwania tego efektu nasza aura będzie ukryta i nasze dźwięki są wyciszone o 100%. Po odblokowaniu 30 poziomu w indywidualnej krwistej sieci możemy go znaleźć u innych ocalałych. fałszywy trop- gdy naprawiamy generator przez okres 3 sekund, podświetla on się na żółto tylko dla nas. Po wejściu do szafki generator ulega uszkodzeniu i tworzy się powiadomienie dla zabójcy. Po zdobyciu poziomu 35 możemy odblokować tą umiejętność u innych ocalałych. za ludzi- umiejętność jest aktywna tylko wtedy gdy jesteśmy zdrowi. Po kliknięciu przycisku natychmiastowo leczymy innego ocalałego, samemu ulegamy okaleczeniu na czas 80 sekund. Dodatkowo stajemy się obsesją gdy tą umiejętność wykorzystamy, zmniejsza szansę na to że będziemy obsesją na początku rozgrywki. Można odblokować tą umiejętność u innych ocalałych po osiągnięciu poziomu 40 w indywidualnej krwistej sieci.

Dodatkowy zabójca

maniak techniki- gdy jakiś ocalały straci stan zdrowia umiejętność aktywuje się. Podczas trwania tego efektu każdy ocalały który w trakcie naprawy generatora wykona świetny test umiejętności jego aura zostanie ujawniona na czas 6 sekund. Umiejętność można odblokować u innych zabójców po zdobyciu w indywidualnej krwistej sieci poziomu 30. czuwak- po powieszeniu ocalałego na haku umiejętność aktywuje się. Gdy jakiś ocalały przerwie czas naprawy generatora zostanie on zablokowany na czas 35 sekund i jego aura będzie podświetlona na biało. Po zdobyciu poziomu 35 w indywidualnej krwistej sieci można to odblokować u innych morderców. klątwa: odwet- każdy ocalały który wejdzie w interakcję z jakimkolwiek totemem dostanie efekt nieświadomy na 45 sekund. Zniszczenie jakiegokolwiek przeklętego totemu sprawi że aury ocalałych zostaną ujawnione na 15 sekund. Można odblokować umiejętność u innych ocalałych po osiągnięciu poziomu 40 w indywidualnej krwistej sieci.

Zakup tego rozszerzenia umożliwia nam zdobycie dodatkowej ocalałej jaką jest Zarina Kassir.Nasza bohaterka była twórczynią filmów i wywiadów, miała obsesję na punkcie pracy- czyli można powiedzieć że była pracoholiczką. Nie brakowało jej odwagi ani wyjątkowego stylu, bo szybko stała się popularna i zyskała wielu fanów. Niestety pewnego dnia zamordowano jej ojca, mordercą był Clark Stevenson wraz z gangiem. Po wykonaniu miała wielkie poczucie niesprawiedliwości, ponieważ oprawca dostał bardzo mały wymiar kary w więzieniu. Po wyroku zakupiła nowoczesny aparat, pojechała do miejsca w którym osadzony był morderca i przekupiła strażnika aby pozwolił jej przeprowadzić wywiad. Podczas przesłuchania napłynął gniew i wyciągnęła z niego prawdę. Nowo powstały film stał się hołdem ku czci jej ojca. Ostatni film był oparty na pewnym zabójcy Mike, gdy chciała pojechać do jego celi zrobić wywiad zastała tam zrujnowaną celę, która szybko zaczęła wypełniać się czarną mgłą. Jej umiejętności unikalne to:Postać Zariny można odblokować w sklepie poprzez 500 złocistych mikrobiomów lub 9 000 błyszczących odłamków.Śmiercionośca to nowy zabójca dostępny w tym rozszerzeniu.Caleb wraz z ojcem byli Irlandczykami którzy przeprowadzili się do Ameryki. Mieli problemy z pracą, ponieważ w mieście którym mieszkali nikt nie chciał zatrudnić Irlandczyka. Nasz bohater był genialny w robieniu wynalazków, ale jego pracodawca ukradł jego pomysły, co skutkowało próbą zabicia Henrego. Przez wiele lat przesiadywał w więzieniu za tę zbrodnię, po chwili zgodził się zostać łowcą, bo jego przełożony zapewnił mu że jego pracodawca wróci do więzienia. Został jednak oszukany, przez co wpadł w szał wybijając wszystkich wokół. Zdobył też pistolet, który otrzymał od czarnej mgły, po zakończonej rzeźni poszedł w ślad za nią. Jego umiejętności przyswajalne to:- zasięg terroru: 24 metry,- wzrost: wysoki,- prędkość poruszania się: 4,4 m/s- poziom trudności: średni.Wybawca- możemy strzelić w ocalałego i go przyciągnąć, łańcuch którym przyciągamy innych może się zarwać (szybciej się zrywa gdy napotyka jakąś przeszkodę. Trafienie ocalałego i zadanie mu obrażeń wywołuje dodatkowo efekt głębokiej rany. Problem polega na trafieniu ocalałego bo należy wyczuć trasę lotu łańcucha.To na tyle z mojej strony, mam nadzieję że artykuł się spodobał. Życzę miłego dnia/nocy/poranka/wieczoru :)