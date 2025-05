Czy warto grać w fortnite?

Fortnite to wieloosobowa, komputerowa gra, w której dużo się dzieje.

Wracając do tematu, według mnie warto grać w fortnite ponieważ dużo się tam dzieje, można rozmawiać z znajomymi oraz grać z lub przeciwko osobą z całego Świata. Jest tam również Ratowanie Świata, Battle royale i tryb kreatywny. Została wydana przez Epic Games 26 Września 2017 roku. Grają w nią miliony osób. Karnet bojowy można kupić za 950 V-dolców a 1000 V-dolców można kupić za 31,99 zł, 2800V-dolców można kupić za 79.00 zł, 5000V-dolców kosztuje 127.00zł a 13,500V-dolców kosztuje 319,99zł . Gdy się wykupi karnet można dostać dużo skinów oraz nowych postaci. W tej grze również można grać: solo, pary, trójki, odziały oraz wiele innych gierek. Można też wykonywać zadania z które powiększa się poziom. Z karnetu do zdobycia są następujące postacie: Czarny rycerz, Bombowe barwy, Gwiazda gwizdka, Bajka, Jonesy, Kowbojka, Galaxy, Dowódczyni drużyny przytulanek. W fortnite można grać na np: Play Station, Xbox One oraz na wielu innych sprzętach.W tą gre można grać od lat 12. Grę tę stworzył Darren Sugg. W trybie kreatywnym można grać w różne mapy oraz z różnymi graczami. Jest w w tej grze dużo różnych gierek w które można grać ze znajomymi. 1 Runda trwa nie mniej. Można się tam zbierać drewno itp. a dzięki niemu się budować, osłaniać przed wrogiem. Są też skrzynki z ktorych wylatują bronie, amunicja, apteczki itd. Są też sztabki złota dzięki którym można kupować bronie lub wynajmnąć bota. W karnecie są również do zdobycia V-dolce przez które będziemy mogli kupić karnet bojowy.Można tam zdobyć różna rodzaje spadochronów, spadania, kilofa. Można również kupić przyjacielowi, przyjaciołce, koledze, koleżance, jakąś emotke lub jakąś rzecz. W ustawieniach można włączyć rożne funkcje. Są takie postacie przez dzięki którym można międzyinnymi zmieniać się w postac którą zniszczono. Można podłączyć również pada do komputera aby grać padem na komputerze lub zabrać klawiaturę i myszke podlączyć do xboxa lub ps i grać. Są też skiny do broni dzięki ktorym można mieć inną barwę swojej broni.Najtańsza postać kosztuje ok. 800v-dolców a najdroższa 1500V-dolców. Aby w Gamehag dostać 1000V-dolców potrzeba mieć 7899kamieni dusz. A aby mieć 2500V-dolcow należy nazbierać 12699Kamieni dusz. Można również nazbierać na inne nagrody takie jak:Fortnite - Counterattack Set Stealth Reflex Skin (Nvidia GeForce Bundle),Standardowy Pakiet Fundatora, Fortnite - HONOR Guard Skin i wiele innych gier. W trybie kreatywnym można tworzyć własne mapki. Można też znaleść ognisko ktore ozdrawia. Jest też plecak przez który można latać. Mam nadzieję że ten artykół oraz fortnite wam się spodoba!