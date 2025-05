Czy tworzenie mikstur w Minecraft jest straszne?

Cześć!

Witam Was w kolejnym artykule, tym razem przekażę Wam trochę informacji na temat tworzenia mikstur w Minecraft, a konkretnie spróbuję Wam pokazać, że ich tworzenie nie jest wcale takie ciężkie jak mogłoby się wydawać. Życzę miłego czytania:)

Pewnie każdy gracz Minecraft’a borykał się z problemem tworzenia mikstur. Większość na pewno poddała się, gdy zobaczyła jakie są komplikacje przy ich tworzeniu. A jeszcze inni pewnie stwierdzili, że nie będą marnowali czasu na takie głupoty, ponieważ grę bez mikstur da się przejść bez problemu i nie są one nikomu do niczego potrzebne. Ja Wam dzisiaj pokaże, że nie jest to wcale takie trudne, a wręcz przeciwnie, że jest to prostsze niż myślicie oraz, że odtrącają nas od tego tylko te schematy ich tworzenia. Od razu mówię, że artykuł jest kierowany do bardziej młodszych graczy niż do starszych oraz do tych co dopiero zaczynają swoją przygodę z Minecraft'em. Więc życzę miłego czytania i mam nadzieję, że artykuł komuś się przyda.





Po pierwsze najważniejszą informacją jest to, że mamy trzy rodzaje mikstur ( klarowna, miotana i trwała ). Dwie pierwsze zrobimy z łatwością, tą trzecią dopiero jak pójdziemy do end’u.

Na miksturę klarowną potrzebujemy brodawkę netherową. Można powiedzieć, że dzięki temu otrzymamy bazę pod naszą miksturę.

Natomiast na miksturę miotaną proch z creeper’a . Będziemy mogli dzięki temu miotać miksturą. Jest to pomocne na przykład, gdy walczymy z potworami, ponieważ możemy w nie rzucić miksturą np. słabości.





Teraz najtrudniejsza rzecz ze wszystkich, czyli zapamiętanie, który składnik nadaje jaki efekt. Sama powiem szczerze, że nie pamiętam całej listy, ponieważ nie stosuje wszystkich zbyt często. W tym momencie tworzenia mikstury możemy zajrzeć na wikipedię, albo do jakiegoś naszego notatnika, gdzie mamy listę składników.

Jedyną rzeczą, która jest jeszcze prosta do zapamiętania to to, że redstone wydłuża czas działania mikstury, ale zmniejsza efekt, a glowstone ulepsza nam ją na poziom drugi, czyli mamy lepszy efekt, ale za to działa już krótko.

!Uwaga! W Minecraf’cie nie możemy mieć mikstury na poziomie większym niż drugi!

Oczywiście dla tych którzy nie wiedzą mikstury robimy w statywie alchemicznym, a najważniejszą rzeczą jest to, że potrzebujemy blaze rody, a konkretnie blaze rod powder, jest to takie nasze paliwo (o ile mogę to tak nazwać), czyli to czym zasilamy statyw alchemiczny.











Chciałabym poruszyć jeszcze jedną rzecz, którą ominęłam na początku, mianowicie trwałe mikstury. Do ich stworzenia potrzebny jest nam oddech smoka, który zdobywamy w endzie jak ubijamy smoka. ( To są te takie fioletowa placki, które rzuca na ziemie ) Aby go zebrać potrzebujemy pustą butelkę. Następnie ten oddech smoka dajemy jako składnik do naszego alchemicznego statywu i otrzymujemy trwała miksturę. Przydaje się ona głównie i jedynie do robienia zaklętych strzał ( czyli tych kolorowych takich z różnymi efektami) więc dla łuczników w sam raz.



Jakby ktoś potrzebował cały spis mikstur t jest tutaj:



To by było na tyle w tym artykule. Mam nadzieję, że się Wam spodobał, a przede wszystkim, że się przydał. Zapraszam także do czytania innych moich artykułów.

~Pozdrawiam FolksyTulip