Czy opłaca się kupować skiny w Fortnite?

Witam! Jestem Filip i to mój pierwszy artykuł na tej stronie. Dzisiaj chciałbym poruszyć temat wydawania wirtualnej waluty na różnego rodzaju skiny, zbieraki i tańce. Porozmawiamy również o zakupie karnetu bojowego. Zapraszam! Według mnie warto inwestować w skiny, gdyż będziemy wtedy wyróżniać się od innych (chyba, że dużo ludzi zakupiło tego skina) i ludzie będą nas inaczej odbierali tzn. będą się nas bali zaatakować, bo będą sądzić, że jesteśmy bardzo dobrzy.

Taka sama sytuacja jest ze zbierakami. Napewno każdy z nas chciałby się w jakiś sposób wyróżniać od reszty społeczeństwa. Osobiście posiadam 7 skinów i jest to w jakimś stopniu urozmaicenie rozrywki. Gdy biegamy ciągle w takim jednym, klasycznym i darmowym skinie, gra może się nam znudzić. Dlatego polecam kupić sobie więcej skinów np. 3 lub 4, żeby zmieniać sobie go za każdą kolejną grą.

Inaczej jest z tańcami. Kiedyś bardzo często kupowałem tańce i emotki, żeby je tańczyć np. w poczekalni albo po zabiciu wroga. Jednak później nie będzie wam się chciało tego robić, bo nie będzie na to czasu. Poza tym (jak każdy wie) v- dolce są bardzo drogie i nie każdy będzie mógł sobie na nie pozwolić. Dlatego osobiście polecam kupić sobie pakiet za 15 zł, gdyż jest to w 100 procentach opłacalne. Jeśli będzie więcej takich ofert (za 15, 20 zł) to również polecam je kupić. Teraz porozmawiam o karnecie bojowym. Jeżeli nie wiecie co to jest to karnet bojowy jest w pewnym sensie możliwością zarabiania v-dolców i skinów poprzez granie. Kosztuje on 950 zł, czyli w przybliżeniu ok. 40 zł. Karnet ten posiada 100 poziomów (tierów). Jeżeli zdobędziemy je wszystkie otrzymamy: 6 skinów, 2 zbieraki, 3 tańce, 2 lotnie, 1500 v- dolców i wiele innych nagród. Brzmi kusząco? Jak dla mnie tak. Sam kupiłem sobie ten karnet i mam na razie 85 poziom (na 100 procent będe miał 100). Ponad to co tydzień otrzymujemy nowe wyzwania, za które dostajemy gwiazdki (od 5 do 10 gwiazdek) Żeby otrzymać level trzeba mieć tych gwiazdek 10. więc co każdy tydzień wyzwań możemy otrzymać 5 leveli. Wyzwania są różne. Są bardzo przyjemne do wykonania i urozmaicają rozrywkę. W tym sezonie (który kończy się za 17 dni) nie polecam kupować karnetu, bo to nie będzie się opłacało. Ale w następnym 4 sezonie już będzie można kupić. Ja prawdopodobnie też go kupie w zależności od tego, co będzie się w nim znajdować tzn. jeśli będą brzydkie skiny i zbieraki to nie kupie, ale jak będą ładne- kupie. Wam osobiście polecam kupić także, ponieważ: po pierwsze zyskujesz na tym 550 v-dolców, a po drugie dostajesz bardzo ładne rzeczy. Jendak tym którzy grają w fortnite mało, czyli np. 1 gra na dzień to nie polecam kupować karnetu bojowego, ponieważ im się to nie zwróci.

Dziękuje za przeczytanie mojego artykułu. Jeśli ci się podobało możesz go udostępnieć. A ja już się z tobą żegnam. Cześć!