Czego możemy się spodziewać w dodatku Cztery Pory Roku? [The Sims 4]

Przede wszystkim, pojawi się znacznie rozwinięcie umiejętności ogrodnictwa. Simowie będą mogli sprzedawać stworzone bukiety, hodować kwiaty i odkrywać ich nowe gatunki. Nasi wirtualni podopieczni, którzy wybiorą karierę botanika, zyskają możliwość analizowania roślin i pisania specjalistycznych artykułów o nich.W naszym pikselowym ogrodzie pojawi się mnóstwo nowych przedstawicieli flory. Na dodatek wokół domu będziemy mogli postawić szklarnię i figurki krasnoludków, a jego samego ozdobić kolorowymi girlandami.Nie możemy zapomnieć o wiosennym święcie, czyli Wielkanocy. Wraz z nim wprowadzono uroczy strój króliczka i ozdobne barwne jajka.Musimy być zawsze przygotowani na niespodziewane zmiany pogody. Słoneczna może szybko zamienić się w burzową.Dla miłośników wysokiej temperatury wprowadzono głównie przedmioty służące zabawom w ogrodzie. Aktywni Simowie będą mogli jeżdzić na wrotkach i rzucać w siebie bombami wodnymi, a leniuchy wypoczywać na sofach i leżakach pod wielkimi parasolami. Oprócz tego będziemy mogli zrezygnować z wbudowanych basenów na rzecz dmuchanych. Miłośnicy pszczół dostaną możliwość ich hodowania i tworzenia miodu, a dzieci poskaczą w kałużach stworzonych przez zraszacze, podczas gdy ich rodzice będą korzystać z uroków pikniku na łonie natury.Dzięki tej porze roku zyskamy dostęp do wielu halloweenowych ozdób. Znajdziemy wśród nich zwykłe i podświetlane dynie, strachy na wróble, stogi siana, groby, lampiony oraz posągi. Simowie dostaną obowiązek zamiatania liści, w których zgromadzone góry będą wskakiwać dzieci. Będąc już przy temacie pociech, ten sezon pozwoli im również na taplanie się w błocie i kałużach oraz wykonywanie zadań jako harcerze.Moim zdaniem najciekawszy sezon wprowadzony do gry. Simom oczywiście przypadnie obowiązek odśnieżania posesji, ale w czasie tego będą mogli się dobrze zabawić, gdyż twórcy wprowadzili możliwość rzucania śnieżkami. Oprócz tego będą oni mogli spróbować swoich sił w łyżwiarstwie i jeździe figurowej. Dzieci czas wolny będą spędzać tworząc bałwany i robiąc aniołki w śniegu.Najwięcej opcji jest jednak związanych z świętem Bożego Narodzenia. Pojawi się mnóstwo ozdób: girland, wieńców bożonarodzeniowych, figurek ołowianych żołnierzyków i reniferów. Simowie będą mogli kupić choinkę i przyozdobić ją, a następnie wręczyć przy niej prezenty swoim najbliższym. Cała rodzina usiądzie przy stole, aby złożyć sobie życzenia i spróbować 12 tradycyjnych potraw. Maluchy spróbują wykonać własnoręczne ozdoby, a wieczorami wszyscy z niecierpliwością będą oczekiwać przybycia Papcia Mroza. Pod koniec grudnia znajomi spotkają się, aby wspólnie świętować Nowy Rok.Najlepsze zostawiłam na koniec. Autorzy pozwolą nam na zbudowanie maszyny przejmującą kontrolę nad żywiołami. Będziemy mogli wywoływać deszcz i zmieniać pory roku do woli, a przede wszystkim dokuczać sąsiadom, posyłając na nich burze.