[CS:GO] Najładniejsze skiny dla karabinu snajperskiego AWP do 30zł.

Zaczynamy od najtańszego skina w tym artykule, a mianowicie AWP Worm God. Snajperka ta jest jakości spoza obiegu oraz pochodzi ze skrzynki chroma 2. Pomalowana jest ogólnie na kolor biały i brązowy. Na skinie można również dostrzec czaszkę i wiele korzeni głównie koloru zielono-brązowego. Skin jak na swoją cenę jest bardzo ładny, bo za stan Field-Tested zapłacić musimy jedynie 5,87zł, natomiast stan Factory New dla tego skina kosztuje 8,16zł.





Następny skin w dzisiejszym artykule jest znacznie droższy od poprzedniego. AWP Elite Build to skin ze skrzynki Wildfire i jego jakość jest klasy ,,poufne’’. Skin pomalowany jest praktycznie cały na kolor szary i czarny. Dodatkowo posiada on pomarańczowe znaczki i elementy. Niby taki zwykły skin, a w sumie jest ładny. Za stan Field-Tested musimy zapłacić równe 14,20zł, a Stan Factory New przekracza już 40zł, bo kosztuje około 41,80zł.





Kolejny skin to skin AWP PAW. Jest to skin pochodzący z najnowszej skrzynki jaka dotychczas wyszła, a mianowicie ze skrzynki Horizon. Skin jest jakości spoza obiegu i przedstawia wiele psów i kotów różnych ras. Skórka ta jest nadal nowa, więc jej cena nadal jest wysoka, więc jak ktoś chciałby kupić ją kupić taniej niż teraz, to wystarczy poczekać. AWP PAW w stanie Field-Tested kosztuje 18,52zł. Stan Factory New dla tej skórki kosztuje ponad 46,61zł.





Czwarty skin, którego Wam dziś przedstawię to AWP Fever Dream. Skin ten pochodzi ze skrzynki Spectrum i jest on jakości ,,poufne’’. Ogólnie cały ten skin pomalowany jest na kolor czarny, lecz posiada on wiele znaczków i elementów w kolorze różowym i niebieskim. Cena tego skina nie jest zbyt wysoka, bo w stanie Field-Tested dostać tego skina możemy już za 20,24zł, natomiast w stanie Factory New skin kosztuje 31,25zł.





Ostatni skin w dzisiejszym artykule to skin AWP Electric Hive. Pochodzi on ze skrzynki eSports 2013 Winter i jest to skin jakości ,,poufne’’. Pomalowany jest na kolor fioletowy i kolor czarny, lecz posiada on znaczną ilość kolorowych, głównie pomarańczowo-różowych sześciokątów. Istnieje możliwość, że część z tych sześciokątów będzie koloru niebieskiego i w sumie jest to nawet rzadkie. Aktualnie posiadam tego skina i mogę go wam stanowczo polecić. Cena tego skina w stanie Field-Tested waha się w granicach 28zł, a w stanie Factory New skin kosztuje 46,30zł.





W tym momencie doszliśmy do końca tego artykułu. Zachęcam Was do przeczytania poprzednich, m.in. o tematyce CS:GO lub The Walking Dead, a tymczasem ja się z Wami żegnam i pozdrawiam.

Artykuł napisany przez MisteerBlaack.