[CS:GO] Kilka ładnych i tanich skinów do USP-S

Niewielu zapewne stać na drogie skiny, ale czy wiedzieliście, że można dorwać parę w okazyjnej cenie? Nie? W takim razie zapraszam do czytania!

Royal Blue

Chociaż bardzo prosty, na pewno przykuje nie jedno oko. Broń pochodzi z kolekcji Cobblestone'a i jest rangi ''Industrial Grade".

Skin pomalowany jest na zimne barwy, mianowicie granatowy tłumik i uchwyt, a cała reszta zafarbowana jest na kolor błękitny. Posiadałem ten skin przez dobry rok, więc z całego serca mogę wam go polecić

1,65 euro w stanie minimal wear! Niestety perfekcjonistów muszę zmartwić, gdyż okaz broni w stanie factory new kosztuje 9,76 euro.



Torque

Co więcej można powiedzieć o tym skinie niż bajerancki, nowoczesny, piękny. Normalnie zakończyłbym to tymi słowami, gdyby nie wymóg 2,500 znaków. Więc kontynuując pistolet pochodzi ze skrzynki Falchion, a jego ranga to ''Mil-Spec''. Broń pokryta jest złoto-białymi zdobieniami na charakterystycznych częściach tegoż USP-S. Cena skina w stanie Factory New wynosi 1,22 euro, za to w stattracku cena jest zaledwie 2,10 euro droższa, mianowicie 3,32 euro.



Lead Conduit

Majowie, zdobienia na piramidach, kamień. Lubicie te klimaty? Tak się składa, że mam dla was idealnego skina! Lead Conduit pochodzi ze skrzynki Wildfire, natomiast jego ranga to "Mil-Spec". Broń jest zdobiona "wyryciami" na tłumiku co daje niepowtarzalny efekt! Moim ostatnim zakupem był ten pistolet i szczerze niczego nie żałuję. Broń w stanie Factory New kosztuje 1,78 euro, a w stanie Minimal Wear 0,74 euro. Natomiast dla ludzi którzy koniecznie muszą wiedzieć ile graczy zabiło polecam broń w stanie minimal wear w stattracku która kosztuje 2,50 euro.



Guardian

Waszą ulubioną stroną jest CT? Co prawda wątpię, ale jeżeli faktycznie darzycie się umiejętnością gry po stronie antyterrorystów, to myślę, że wręcz idealnym wyborem będzie ten skin. Obrońca pochodzi ze skrzynki ''Operation Phoenix Weapon Case'', a jego ranga to Restricted. Pistolet zdobiony jest logiem antyterrorystów przyklejonym na ciemnoniebieskie tło, co daje ciekawy efekt prostego, eleganckiego i co najważniejsze ładnego skina. Cena pistoletu w stanie factory new wynosi 1,29 euro, natomiast w stanie minimal wear w stattracku cena waha się pomiędzy 3,40, a 3,60 euro.



Blueprint

Chcieliście kiedyś zostać Architektami? Projektantami? Nawet jeżeli nie, to i tak mam dla was świetnego skina. Broń pochodzi ze skrzynki ''Operation Hydra'' i jej ranga to ''Mil-Spec''. Jego ''atrybutem'' jest niebieska siatka porozmieszczana jest w odpowiednich miejscach na tym skinie co daje efekt jakiegoś planu. Cena pistoletu wynosi 2,07 euro za stan minimal wear, natomiast za factory new zapłacimy nieco wiecej, mianowicie 5,99 euro.



Cyrex

Jako wisienka na torcie zostawiłem idealnego, i jedynego w swoim rodzaju skina. Cyrex pochodzi ze skrzynki rękawic, natomiast jego ranga to ''Restricted''. Autor tegoż skina postawił na prostote i geometryczne kształty. Czarny w połączeniu z białym i czerwonym daje wprost idealny efekt nowoczesnej skórki. Z całego serca moge wam go polecić. Jego cena w stanie minimal wear kosztuje 2,37 euro, natomiast za factory new zapłacimy już 3,47 euro. Jeżeli zależy wam na stattracku, to będziecie musieli kupić field tested za 4,87 jeżeli nie chcecie płacić 8,40 za stan factory new.