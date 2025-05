[CS:GO] Kilka ładnych i tanich skinów do pistoletu Tec-9!

Cześć. W tym artykule przedstawię Wam kilka ładnych i tanich skinów do pistoletu Tec-9!

Pierwszym skinem, którego przedstawię, będzie skin Tec-9 Bamboo Forest. Jest to skin jakości konsumenckiej, pochodzący z kolekcji wschodzącego słońca. Skin ten pomalowany jest w większości na biało, oprócz magazynka, lufy i spustu. Dodatkowo na tym skinie są namalowane zielone drzewa bambusowe. Jest to bardzo ładny skin jak na jego bardzo niską cenę, bo za stan Field-Tested zapłacić musimy zaledwie 21 groszy, natomiast stan Factory New kosztuje 69 groszy.





Następnym skinem w dzisiejszym zestawieniu będzie skin Tec-9 Sandstorm. Skórka ta jest jakości wojskowej. Pochodzi ona ze skrzynki Phoenix. Ogólnie skin ten pomalowany jest dwoma odcieniami koloru fioletowego, wraz z lekkim kolorem pomarańczowym. Stan Field-Tested kosztuje ponad 25 groszy. Niestety na rynku społeczności Steam nie ma skina Tec-9 Sandstorm w stanie Factory New, więc najlepszym jego stanem jest Minimal Wear, który kosztuje 60 groszy.





Trzecim już skinem w tym artykule będzie skin Tec-9 Toxic. Jest on jakości wojskowej i pochodzi z kolekcji cache. Pomalowany jest cały w kolor zielony, pomarańczowy i czarny. Dodatkowo skin ten ma namalowane symbole nuklearne, które sprawiają, że skin ten wygląda lepiej. Jest on o wiele droższy od poprzednich skinów i jest moim zdaniem ładniejszy. Za stan Field-Tested zapłacić musimy 1,10zł, natomiast stan Factory New kosztuje 3,14zł.





Czwartym, przed ostatnim skinem, który dziś przedstawię będzie skin Tec-9 Avalanche, pochodzący ze skrzynki rewolweru. Jest jakości spoza obiegu. Większość tego skina jest pomalowana na kolor szary, następnie na kilka odcieni koloru niebieskiego. Kilka z detali są pomalowane na kolor pomarańczowy. Stan Field-Tested kosztuje 1,64zł, a za stan Factory New zapłacić musimy aż 6,53zł.





Niestety ostatnim już skinem w tym artykule będzie skin Tec-9 Fuel Injector. Skin ten jest jakości klasy ,,poufne’’. Pochodzi ze skrzynki Gamma 2. Cały skin pomalowany jest na kolor żółty oraz szary. Na magazynku zostały namalowane wzorki. Moim zdaniem jest to najładniejszy skin w dzisiejszym zestawieniu i nie jest on tak wcale drogi, bo już za stan Field-Tested zapłacić musimy tylko 4,17zł, natomiast stan Factory New na rynku społeczności Steam kosztuje 13,38zł.





Jest to już koniec tego artykułu. Mam nadzieję, że spodobał się Wam i zachęcam do sprawdzenia moich poprzednich artykułów na temat skinów do CS:GO. Prosiłbym Was również o zostawienie oceny oraz komentarza. Ja tymczasem się z wami żegnam i pozdrawiam.

Artykuł napisany przez MisteerBlaack.