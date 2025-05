[CS:GO] Kilka ładnych i tanich skinów do P2000!

Niewielu zapewne stać na drogie skiny, ale czy wiedzieliście, że można dorwać parę w okazyjnej cenie? Nie? W takim razie zapraszam do czytania!Zapewne niejednemu z was śnił się po nocach skin z serii ''Fade'', niestety dostać taką skórkę możemy jedynie za koszmarnie duże pieniądze. Ale istnieje tańszy zamiennik, mianowicie ''Amber Fade''. Broń pochodzi z kolekcji ''The Dust II Collection'' i jest rangi ''Restricted''.Skin pomalowany został na ciemny kolor, a potem wykończony wzorem stopniowego zanikania kolorów ''Fade''. Niestety nie dostaniemy tej broni wyposażonej w ''Stat-Track'', ale w zamian za to możemy kupić ja w postaci pamiątki. Cena tej broni za stan ''Factory New'' wynosi 1,04 euro, natomiast paiątka tegoż skina w stanie ''Minimal Wear'' kosztuje dość sporo, bo 7,06 euro.Jeżeli nigdy nie lubiliście geometrii i dostawaliście z niej same jedynki to może ten skin wam się nie spodoba, ale jeżeli należycie do tej drugiej grupy ludzi, którzy zawsze dostawali piątki i lubili ten przedmiot to mogę was zainteresować. Broń pochodzi z kolekcji ''The Huntsman Collection'' oraz ze skrzynki ''Huntsman Weapon Case'',a jej ranga to ''Mil-Spec''. Skin pomalowany został na ciemny kolor, a wykończony zielonymi trójkątami co daje jedyny w swoim rodzaju efekt ''Rozpadu''. Broń jest rekordowa tania jak na swój wygląd bo kosztuje jedyne 0,27 euro za stan ''Factory New'. Skin w tym samym stanie ale wyposażony w ''Stat-Track'' kosztuje niewiele więcej, bo 1,09 euro.Prosty, stylowy, można by nawet rzec, iż królewski design. Jeżeli te słowa was przekonują to z całego serca mogę wam polecić tę petkę!Broń pochodzi z kolekcji ''The Revolver Collection'' i ze skrzynki ''Revolver Case'', natomiast jej ranga to ''Mil-Spec''.Skin pomalowany został czerwonymi i żółtymi farbami metalicznymi oraz wykończony wzorami na górnej części broni. Obecnie broń możemy dostać za 0,31 euro w stanie ''Factory New'', lecz jeżeli koniecznie chcemy ją mieć w ''Stat-Tracku'' musimy zapłacić 1,42 euro za stan ''Factory New''.Jeśli lubicie proste, ale zarazem stylowe wykończenia to idealnym wyborem do rozważenia będzie ten skin. Broń pochodzi z kolekcji ''The Golve Collection'', a jego ranga to ''Mil-Spec''. Jego design został skomponowany wyśmienicie, mianowicie jego uchwyt zafarbowany został na wzór ''moro'' złożonego z czarnych i szarych plam, natomiast zamek tej broni został pomalowany zieloną farbą metaliczną. Sam posiadałem tą skórkę przez parę miesięcy i szczerze mogę wam ją polecić. Cena za stan ''Factory New'' waha się pomiędzy 0,19 euro, a 0,23 euro. Jeżeli chcemy kupić ten pistolet w ''Stat-Tracku'' to musimy zapłacić nieco więcej, bo 2 euro za stan ''Factory New''Macie pomalowane ściany w pokoju na kolor niebieski? Ubieracie sie na kolor niebieski? Wasz ulubiony kolor to niebieski? W takim razie mam dla was idealn... Oczywiście żartuje. Nie jest to skin prosty, ale nie budzi odrazy swoją ''czadowością'', można by rzec, że jest to skin prawie idealny. Broń pochodzi z kolekcji ''The Falchion Collection'' oraz ze skrzynki ''The Falchion Case''. Jak już wspomniałem wyżej na skinie dominuje kolor niebieski. Broń została ozdobiona grafiką ręki wykonującej gest celowania. W tej chwili tegoż skina możemy dostać za 1,57 euro, natomiast w stanie ''Minimal Wear'' wraz ze ''Stat-Trackiem'' dostaniemy za zaledwie 40 eurocentów drożej, mianowicie 1,99 euro