CSGO - czy free to play wypali?

Wstęp

Witam! Wiecie że CSGO jest darmowy? Jeżeli nie to opowiem wam dzisiaj co się z tym wiążę oraz co mogą o tej zmianie sądzić starzy gracze. Mam nadzieję, że mój artykuł wam się spodoba i zostawicie po sobie pozytywne opinie w komentarzach.

Cheaterzy

Ten temat w produkcji Valve ciągnie się już latami, ale co teraz? Czy będzie teraz większy napływ osób stosujących nielegalne wspomagacze celowania oraz widzenia przeciwników przez ściany. Przechodząc do sedna sprawy na pewno będzie ich więcej, ale należy sformułować pytanie, jak na to zareaguje Valve? Chodziły pogłoski, że tworzony jest bot, który będzie analizował nasze rozgrywki i na jej podstawie wyciągał wnioski, czy gramy czysto czy nie. Oczywiście, bana od razu nie dostaniemy, więc jeżeli bot się pomyli i skieruje nas do Overwatcha to wtedy ta decyzja będzie należała do osób oglądających naszą rozgrywkę. Duży wpływ ma na to czynnik zaufania. Możemy go zyskać poprzez rozegranie dużej ilości meczy i dużej ilości godzin.

Nowy tryb gry

Najnowsza aktualizacja przyniosła ze sobą nowy tryb gry pt. Danger Zone. Istnieje również skrzynka o takiej nazwie. Danger Zone jest to typowy Battle Royale, to znaczy, że lądujemy na wyspie bez niczego i musimy się wyposażyć tak, aby pokonać wszystkich przetrwałych na mapie. Jeżeli klikniemy przycisk TAB to wtedy ukaże nam się tablet z mapą podświetloną na żółto. Jest to przyczyną znajdowania się innego użytkownika na wyspie. Jeżeli jesteśmy dalej w menu tabletu, po kliknięciu klawiszu B otworzy nam się sklep z broniami oraz przedmiotami.

Co ze starymi graczami?

Użytkownicy co zakupili grę Counter Strike Global Offenisve przed tą aktualizacją otrzymają status Prime. Idzie za tym to, że mają wyższy współczynnik zaufania, będą grali mecze przeciwko osobom tylko z tym statusem. Łudzić mogą się tym osoby, które zakupiły gre krótko przed aktualizacją, bo i tak ich czynnik zaufania nie wynosiłby za dużo. Warto dodać też, żeby mieć status Prime trzeba osiągnąć 21 poziom w samej grze.

Rekordy CSGO

Ostatnio CSGO pobiło kolejny rekord gier, to znaczy, że dalej jest grą top 1 na Steam. W szczytowych okresach pogrywa w nią aż 750 000 graczy. Przez to, że produkcja Valve jest darmowa zabiera graczy z typowych podróbek tej oto gry.

Podsumowanie

Podsumowując, według mnie ta aktualizacja naniesie wiele dobrego w realia CSGO. Jest to też zależne od tego jak w praktyce wykaże się AntyCheat robiony przez Valve. Oczywiście mało nam o tym wiadomo, ponieważ dalej trwa rywalizacja na linii twórcy CSGO, a twórcy Cheatów. Z tego powodu bardzo mało wiemy o postępach dokonywanych podczas pracy nad nowym botem weryfikującym naszą rozgrywkę. Mam nadzieję ,że mój artykuł wam się spodobał i zostawicie po sobie same pozytywne opinie w komentarzach!