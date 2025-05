Co Epic Games robi aby uratować Fortnite?

Wstęp

Fortnite w ciągu ostatnich tygodni powoli zaczyna „umierać”. Jest to spowodowane głównie nową grą od Riot Games – Valorant – oraz brakiem ciekawych zmian w samej grze, w tym przedłużeniem dwunastego sezonu. Epic Games stara się jednak uratować Fortnite, „podpierając” go różnymi rzeczami, których jeszcze nie mieliśmy nigdy okazji zobaczyć. W tym artykule opiszę, w jaki sposób robią to developerzy i wystawię swoją opinię na ten temat.

Koncert Travisa

Travis Scott zawitał do gry w przedostatni tydzień kwietnia. Przecieki o wydarzeniu pojawiły się co prawda już na początku 12 sezonu, jednak przez długi okres czasu zrobiło się o nim cicho. W końcu Epic Games zapowiedział „światowe doświadczenie, jakiego jeszcze nie widzieliśmy”. Wszyscy zapewne spodziewali się koncertu podobnego do sprzed roku, który zorganizował Marshmello. Wyglądał on przeciętnie – artysta na scenie, który tańczył i puszczał różne swoje kawałki ze stanowiska DJ-skiego. Pojawiły się dodatkowe efekty w postaci hologramów czy też kolorowych świateł. Tym razem rzeczywiście twórcy Fortnite pokazali nam coś nowego – Travis Scott przybrał ogromne rozmiary, a jako scena posłużyła mu cała wyspa. Pojawiały się różne scenerie w motywach ognia czy też wody, a część eventu odbyła się w kosmosie. Nawiązano również do elementów z pierwszego rozdziału jak np. motyl czy widoczne miejscówki ze starej mapy. Chyba można nazwać to wydarzenie tak jak określiło je Epic Games tuż przed jego premierą.





Przecieki na temat 13 sezonu

Choć 12 sezon został przedłużony, to do kolejnego zostało już całkiem mało czasu, bo nieco ponad miesiąc. Dlatego też zaczęły pojawiać się pierwsze przecieki na temat 13 sezonu. Nie jest to w zasadzie zasługa samych twórców, a leakerów, bez których nie wiedzielibyśmy co pojawiło się w plikach gry, jednak mimo wszystko przyprawia nas o szczyptę emocji i ciekawości na temat tego co stanie się w Fortnite. Jeszcze przed aktualizacją 12.50 pojawiły się teorie o tym, że sezon 13 skupi się na wodzie. Mówiono o rekinach i nurkowaniu, które zaprezentowano nam już podczas koncertu. Aktualizacja zdradziła nam jednak nieco więcej. Na mapie, a konkretniej na budynku firmy „No Sweat Insurance” pojawiły się podarte fragmenty plakatów. W plikach gry możemy zobaczyć ich pełne wersje. Jeden z nich przedstawia Miauśniaka w motylkach do pływania. To w zasadzie nie daje nam żadnych wskazówek. Jednak pozostałe plakaty mówią już coś więcej – rekin oraz dom pływający w kółku ratowniczym. Rekin może oznaczać pojawienie się nowego pojazdu w grze o kształcie właśnie tego zwierzęcia lub po prostu nowego przeciwnika, który będzie pływać w oceanie dookoła wyspy. Dom pływający w kółku ratunkowym może oznaczać powódź. Wszystkie te plakaty łączy jednak motyw wody, który być może będzie tym przewodnim w 13 sezonie. O wszystkim zadecyduje prawdopodobnie Midas i jego maszyna zagłady w Dniu Sądu Ostatecznego.





Nowy tryb – Królewska Impreza

W grze pojawiły się dwa nowe tryby: przepychanie ładunku, czyli nawiązanie do Overwatch’a oraz Królewska Impreza. O tym pierwszym nie będę się rozpisywać, ponieważ nowe operacje pojawiają się co kilka tygodni. Królewska Impreza jest jednak wyjątkowym trybem, który nie wiadomo na jak długo pozostanie w grze. Znajduje się on na nowej, niewielkiej wyspie, którą możemy nieco skojarzyć z wakacjami – duża ilość plaż, miejsc do eksploracji oraz całe mnóstwo różnych zabaw i minigier.







PvP jest na niej wyłączone, a gracze mają do dyspozycji „zabawkowe” bronie jak np. wyrzutnia farby czy łuk, z którego strzelają przepychaczki do toalety. Do dyspozycji mamy również rzucane głowy pomidora i hamburgera. Jeżeli chodzi o inne atrakcje to są to m. in. wyścigi, kino i minikoncert. Wyścigi dotyczą motorówek i quadów, które powróciły z pierwszego rozdziału właśnie do tego trybu. W kinie na razie nie pojawiło się nic ciekawego, ale być może coś będzie w nim puszczane w ciągu następnych dni. Minikoncert natomiast polega na tańczących do muzyki hologramach, które otaczają ekran, na którym wyświetlane są różne ekrany ładowania. Być może wkrótce odbędzie się tu jakiś większy koncert. Nie mówię tu o kolejnym, na podobną skalę jak ten z Travisem Scott’em, ponieważ byłoby to zbyt dużo tego typu wydarzeń w krótkim czasie. Chodzą plotki, że będzie to powtórka koncertu Marshmello. Jeżeli ktoś chce to może spędzić czas na Królewskiej Imprezie czekając w kolejce do Battle Royala, albowiem z tego trybu można „wejść” do busa bojowego, który po czasie przeniesie nas na główną wyspę.





Podsumowanie

To na razie na tyle nowości, które Epic wprowadziło do Fortnite, aby nieco przykuć uwagę graczy. Nie wiemy jeszcze co dokładnie stanie się podczas eventu Doomsday, ale miejmy nadzieję, że wkrótce kilka kwestii w tej sprawie się wyjaśni. Oczywiście nowy tryb jest jak najbardziej na plus, jednak wydaje mi się, że po godzinie czy dwóch, szybko nam się znudzi. Nie ma tam zbyt dużej różnorodności wyzwań. Twórcy mogliby dodać zabawy typu mini PvP, gdzie możemy przećwiczyć swoje umiejętności walki, czy wyzwania przystosowane specjalnie do Królewskiej Imprezy, dzięki którym odblokujemy „imprezowe” itemy jak np. specjalne kilofy czy emotki.