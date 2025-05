Clash Royale - Strategiczna Gra Na Telefon

Można grać bez wydawania pieniędzy i czekania na odnowienie się energii

Spora liczba zróżnicowanych jednostek;

Sprawnie zrealizowane aspekty społecznościowe;

Zabawna i emocjonująca rozgrywka, zapewniająca godziny świetnej rozrywki w multiplayerze

Zbyt długo czeka się na otwarcie skrzynek taki silver chest otwiera się 3 godzin, Golden Chest 8 godzin, Magical Chest 12 godzin

W tym artykule opowiem o grze Clash Royale. Gra jest przeznaczona na urządzenia mobilne Android,IOS Gra została wydana 2 marca 2016 roku. Przez fińską firmę Supercell, która jest znana z takich gier jak : (Clash of clans,Boom Beach)Jest oparta na systemie f2p lecz prawda jest inna, żeby coś osiągnąć trzeba niestety zapłacić.W grze chodzi o to aby zniszczyć 3 wieże przeciwnika, lub mieć ich więcej niż przeciwnik do końca czasu gry.Podczas rozgrywki używamy kart które mogą nam wydropić ze skrzynek : Free Chest , Silver Chest , Golden Chest , Magical Chest , Giant Chest , Super Magical Chest I Legendary Chest są też inne ale je można dostać w inny sposób np. ze sklepu są to skrzynki : Lighting Chest , Fortune Chest , Legendary King Chest Lub King Chest (Zależy od areny)A skoro o arenach mowa, w grze jest 13 aren i 9 lig.Na każdej arenie są inne karty do odblokowania oprócz Legendary Arena.W grze są również klany w których rozgrywamy bitwy klanowe, rozdajemy karty, wymieniamy się za trade tokeny które można dostać po wojnie klanowej , lub poprostu requestujemy karte która nas interesuje (poza legendami). W grze są różne rodzaje kart zaczynając od najczęstszych do najrzadszych : Commony,Rary,Epicki i najrzadsze - legendy.Z tych kart układa się decki maksymalnie może być 8 kart nie może być ani mniej ani więcej.Te karty oprócz skrzynek można kupić w sklepie. Każda legenda ma specjalną umiejętność np. Spowalnianie przeciwnika itp.W grze są również questy. Dostajemy zadania do wykonania np. Wygraj 5 razy tryb 2v2,Zagraj 10 razy arene , Zagraj daną kartę parę razy na arenie itp. za wykonanie zadania dostajemy punkty za które, jeżeli osiągniemy wymaganą ich ilość dostajemy skrzynke, można dostać wszystkie skrzynki poza Fortune Chest który można tylko kupić w sklepie za gemy.Gemy można dostać z questów lub kupić za prawdziwe pieniądze za te gemy możemy kupić prawie wszystko poza emotkami.Emotki chyba nie muszę mówić co to jest. Je możemy kupić jedynie za prawdziwe pieniądze ale one nie są potrzebne do wygrywania, jedynie do denerwowania przeciwnika ;)PlusyMinusyA Super Magical Chest I Legendary Chest otwiera się 24 godziny.No i to by było na tyle polecam tą grę gram w nią ponad rok i dużo się w niej zmieniło. Dziękuje za przeczytanie mojego artykułu.