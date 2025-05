Challenger Mk.2 - War Thunder

Challenger Mk.2 to brytyjski czołg ciężki rangi VI w War Thunder, wprowadzony podczas aktualizacji "British Steel". Dzięki potężnemu 120-milimetrowemu działku L11A5 i wspaniałemu przedniemu pancerzowi, czołg ten jest siłą, z którą należy się liczyć na polu bitwy.

Historia

Challenger Mk.2 został opracowany jako zamiennik dla starzejących się czołgów Chieftain armii brytyjskiej na początku lat 80. Chieftain został wprowadzony pod koniec lat 60. i choć nadal był sprawnym czołgiem, stawał się coraz bardziej przestarzały w obliczu nowych, bardziej zaawansowanych czołgów radzieckich.



Prace nad Challengerem rozpoczęły się w 1986 roku, a ich celem było stworzenie czołgu, który byłby w stanie pokonać najnowsze radzieckie czołgi, takie jak T-72. Challenger został zaprojektowany jako ciężko opancerzony i dobrze uzbrojony, z potężnym 120mm działem L11A5 i zaawansowanym systemem kontroli ognia.



Pierwszy prototyp Challengera został ukończony w 1988 roku, a wkrótce potem rozpoczęto jego testy. Czołg został poddany rygorystycznemu programowi testowemu, w tym ćwiczeniom z ostrzałem na żywo i testom mobilności, i okazał się być zdolnym i skutecznym czołgiem.



Challenger wszedł do służby w armii brytyjskiej w 1990 roku i szybko został poddany próbie w wojnie w Zatoce Perskiej. Czołg dobrze sprawdził się w walce, a jego potężne działo i zaawansowany system kierowania ogniem pozwoliły mu na atakowanie i niszczenie wrogich czołgów z dużej odległości. Challenger okazał się również silnie opancerzony, a jego przedni pancerz był w stanie wytrzymać trafienia czołgów wroga i broni przeciwpancernej.



Od czasu wojny w Zatoce Perskiej, Challenger brał udział w wielu konfliktach, w tym w wojnie w Iraku i w Afganistanie. Czołg okazał się niezawodną i skuteczną platformą i nadal służy jako trzon sił pancernych armii brytyjskiej.





Specyfikacja Techniczna

Challenger Mk.2 to brytyjski główny czołg bojowy, który został wprowadzony w 1990 roku. Czołg ma długość 11,55 metra, szerokość 3,51 metra i wysokość 2,49 metra. Jego masa bojowa wynosi około 62 tony. Challenger jest napędzany przez turbodoładowany silnik Diesla Perkins CV12 TCA, który zapewnia maksymalną moc 1200 koni mechanicznych.



Czołg jest silnie opancerzony, a jego przedni pancerz składa się z pancerza Chobham, materiału kompozytowego, który ma zapewnić ochronę zarówno przed zagrożeniami związanymi z energią kinetyczną, jak i chemiczną. Wieżyczka czołgu jest również silnie opancerzona, z dodatkowymi warstwami pancerza wokół płaszcza armaty.



Challenger jest uzbrojony w 120-milimetrowe działo karabinowe L11A5, które jest zdolne do wystrzeliwania różnych rodzajów amunicji, w tym przeciwpancernych sabotów odrzutowych ze stabilizacją płetwy (APFSDS), wysokowybuchowych głowic squash (HESH) i pocisków dymnych. Działo jest wyposażone w zaawansowany system kierowania ogniem, który obejmuje dalmierz laserowy, komputer balistyczny i system stabilizacji, co pozwala czołgowi na precyzyjne rażenie celów podczas jazdy.



Czołg jest również wyposażony w 7,62 mm karabin maszynowy L7A2 do użycia przeciwko piechocie i lekkim pojazdom oraz 7,62 mm karabin łańcuchowy do użycia przeciwko nisko lecącym samolotom i śmigłowcom.



Jeśli chodzi o mobilność, Challenger jest w stanie osiągnąć prędkość maksymalną około 56 km/h na drogach, a jego zasięg wynosi około 450 kilometrów. Czołg jest również wyposażony w zaawansowany system zawieszenia, który zapewnia wysoki stopień mobilności i zwrotności w trudnym terenie.



Ogólnie rzecz biorąc, Challenger Mk.2 jest potężnym i zdolnym głównym czołgiem bojowym, z zasłużoną reputacją jednego z najlepszych czołgów swojej epoki. Jego zaawansowany pancerz, potężne działo i zaawansowany system kontroli ognia sprawiają, że jest siłą, z którą należy się liczyć na polu walki.





W Grze

W grze War Thunder, Challenger Mk.2 jest brytyjskim czołgiem średnim VI rangi. Jego Battle Rating wynosi 9.7 i jest jednym z najpotężniejszych czołgów w brytyjskim drzewku technologicznym.



W grze Challenger Mk.2 zachowuje swoje potężne 120mm działo L11A5, które jest w stanie zdjąć większość wrogich czołgów jednym strzałem. Zaawansowany system kierowania ogniem czołgu został również odwzorowany w grze, pozwalając graczom na precyzyjne atakowanie celów z dużej odległości.



Pancerz czołgu jest również dokładnie odwzorowany w grze, przy czym szczególnie silny jest pancerz przedni. Jednak boki i tył czołgu są podatne na ogień wroga, więc gracze muszą uważać, aby nie wystawiać tych słabszych obszarów na działanie wrogich czołgów.



Pod względem mobilności Challenger Mk.2 jest stosunkowo wolnym czołgiem, z prędkością maksymalną około 40 km/h. Jego przyspieszenie jest również nieco powolne, więc gracze muszą dokładnie planować swoje ruchy, aby uniknąć zaskoczenia na otwartej przestrzeni.



Ogólnie rzecz biorąc, Challenger Mk.2 jest groźnym czołgiem w War Thunder, z kombinacją potężnego uzbrojenia i zaawansowanego opancerzenia, co sprawia, że jest siłą, z którą należy się liczyć na polu bitwy. Wymaga jednak ostrożnego obchodzenia się z nim i świadomości taktycznej, zwłaszcza w obliczu bardziej mobilnych i zwinnych czołgów wroga.





Podsumowanie

Challenger Mk.2 to brytyjski główny czołg bojowy, który został wprowadzony w 1990 roku. Jest silnie opancerzony, posiada potężne działo karabinowe 120 mm L11A5 oraz zaawansowany system kontroli ognia. W prawdziwym życiu ma prędkość maksymalną około 56 km/h na drogach i zasięg około 450 kilometrów.



W War Thunder, Challenger Mk.2 jest brytyjskim czołgiem średnim rangi VI o Battle Rating 9,7. Zachował potężne 120mm działo L11A5 i zaawansowany system kontroli ognia, ale jest stosunkowo powolny i wymaga ostrożnego obchodzenia się z nim, by móc go efektywnie używać. Ogólnie rzecz biorąc, jest to potężny czołg zarówno w rzeczywistości, jak i w grze, z zasłużoną reputacją jednego z najlepszych czołgów swojej epoki.