Call of Duty: Infinite Warfare Sabotage - recenzja pierwszego DLC

To już chyba tradycja dla rozszerzeń Call of Duty: jest coś nowego, coś starego i coś nieumarłego. Nowe są oczywiście trzy stworzone na potrzeby dodatku lokacje do multi, stare - jedna odświeżona i historyczna mapa. A nieumarłe są hordy, z którymi przyjdzie walczyć w co-opieZacznijmy od Noir. To lokacja, gdzie walki toczymy w nocy. Atmosfera jest tu dość zawiesista i ponura, walki zaś koncentrują się na czymś w rodzaju dziedzińca, do którego wyjścia prowadzą zarówno z dołu, jak i od góry. Dobra mapa dla tych, którzy lubią wciągać wrogów w pułapki i bawić się w kotka i myszkę. Z Noir kontrastuje Neon. Tu jest biało i futurystycznie. Bowiem lokacja jest... symulacją komputerową. Do tego zabugowaną, bo pojawiają się w niej dziury, a także drobne zmiany np. w rozłożeniu samochodów na ulicy, przez co czasem zmienia się sytuacja taktyczna, Na tle pozostałych nowości trochę bez wyrazu wypada Renaissance, czyli mapa osadzona w Wenecji. Bezwiednie zacząłem się po niej poruszać jak w .... Counter strike'u, co jednak nie jest dobrym pomysłem, bo lokacja sprzyja wszystkiemu, tylko nie ostroznej i spokojnej grze. Prostych alejek i galerii tu niby dużo, ale wzorem CS:GO chyba są one połączone poprzecznymi przejściami, przez co kampienie zwyczajnie się nie opłaca. Kontrastem dla Wenecji jest Dominion - mapa nie z tego świata. Dosłownie, bo biegamy tam po Marsie. W ideę zróżnicowanego klimatu lokacja wpisuje się więc świetnie - i wywoływuje nostalgię, bo każdy, kto grywał w sieci w Modern Warfare 2, od razu rozpozna tu tamtejszy Afghan. Rzecz jasna dekoracje się zmieniły i przykładowo na środku zajął jakiś prom kosmiczny - ale na pamieć można biegać nadal.



Jak komuś się znudzi tradycyjne multi, może wbić do co-opa, niby znów to samo, ale sceneria niesamowita - biegamy po planie horroru klasy B. Klimat jest wielką zaletą tego rozszerzenia - to lata 90, które zaskoczą was kilkoma ikonicznymi postaciami.Moim zdaniem jest lepiej niż w przypadku podstawki i parku rozrywki.



Całość kosztuje 60zł - trochę drogo - ale jak ktoś gra hardkorowo, to może kupować!



OCENA

8

+ zróżnicowany klimat map

+ zombie lepsze niż w orginale

+ trzy świetne lokacje do multi



- ... i jedna przeciętna

- troche za drogo jest