Call of Duty 4: Modern Warfare - CHYBA NIE TRZEBA PRZEDSTAWIAĆ! - RECENZJA

Dość stara produkcja, bo aż z 2007 roku, ale to właśnie ją chcę wam opisać, ponieważ sądzę, że jest to jeden z lepszych tytułów, z tej znanej serii gier. W grze przejmujemy kontrolę nad postaciami rozmaitych żólnierzy w konflikcie zbrojnym z przełomu XX i XXI wieku. Developerzy gry postarali się robiąc grafikę, ponieważ jak na 2007 rok, posiadała najnowsze rozwiązania, mimo że teraz wydaje nam się to "nie najładniejsze" to kiedyś w naszych oczach to wyglądało prawie tak jak rzeczywistość.



Bardzo dobry jest też system fizyczny, przez co gra jest lepsza pod tym względem od wielu najnowszych produkcji. Po fali uderzeniowej przewraca się wszystko na drodze to co powinno. Od delikatnego uderzenia nie opadnie ściana, ale od mocniejszego, już jak najbardziej.



Motywy muzyczne i dźwiękowe postawione są na najwyższym poziomie, reprezentując najwyższą półkę. Mimo, że gra jest już dość stara, posiada również tryb multiplayer, w którym do rozgrywki mamy takie tryby jak "Free for All", 'Team Deathmatch", "Team Tactical", "Team Objective". Są to moje ulubione tryby, także można się bardzo fajnie pobawić, mszcząc się na naszych przeciwnikach, którzy właśnie się wkurzają po kolejnej śmierci, po drugiej stronie monitora.



Dostępny system ulepszania broni i klas postaci jest rodem z najnowszych gier, a możliwość wezwania wsparcia z powietrza działa tak jak powinien mimo swych lat. Jest to gra na której spędziłem dobre setki godzin. Mimo, że już na pierwszy rzut tak nie zachwyca, to dalej mogę się podjąć rozgrywki. Nawet teraz!



Podsumowanie:



Ogólna ocena gry: 96/100 - gra posiada praktycznie wszystko. Brakuje tylko 4 punktów, do perfekcyjności, ale trochę niesłusznie - gra już jak dla mnie jest perfekcyjna.