Assassin's Creed Unity - 5 lat po premierze

Assassin's Creed Unity to ósma pełnoprawna część jednej z najbardziej popularnych serii gier na świecie. Od premiery wspomnianej gry minęło już pięć lat, do tego czasu gra była płatna lecz w wyniku sławetnego pożaru w Notre-Dame twórcy postanowili udostępnić grę całkowicie za darmo, niestety działa to tylko na platformie PC i było dostępne jedyny przez pewien czas. Gra na przestrzeni paru lat nieco się zmieniła i dziś postanowiłem ponownie wrócić do rewolucyjnej gry. Miłego czytania !



Francja w czasie Wielkiej Rewolucji

Według mnie umiejscowienie i czas rozgrywki z jakim przyjdzie nam do czynienia jest jednym z najciekawszych i zarazem bardzo ważnym okresem w historii mający wpływ przyszłość wielu narodów. Sama akcja rozgrywa się w osiemnastowiecznym Paryżu. Twórcą serii Assassin's Creed trzeba przyznać że odwzorowanie tamtejszych reali wypada im genialnie, zwłaszcza w Unity. Znane na całym świecie budowle odwzorowanie są niemal w perfekcji, do większości mieszkań możemy swobodnie wejść podziwiając przy tym piękne zdobienia.





Fabuła



Głównym bohaterem gry którym będziemy grać przez zdecydowaną większość gry jest Arno Victor Dorian, początkowo zwykły chłopak który często wdawał się w przeróżne drobne konflikty. Po śmierci ojca Arno, będącym wielkim asasynem którego śmierć możemy zobaczyć dokładnie w Ac Rogue, nasz bohater przez wiele lat trafił pod opiekę do Pana François de la Serre. W wyniku niefortunnych wydarzeń Arno trafia do więzienia w którym poznaje starego asasyna. Kilka miesięcy później postanawia dołączyć do bractwa.

Fabuła gry na początku według mi się że jest bardzo chaotyczna, ciężko było mi dokładnie zrozumieć miedzy innymi, kto do jakiego bractwa należy, w końcu to templariusz czy asasyn?

Mechanika i świat gry

Assassin's Creed Unity w pewnym stopniu było eksperymentem ze strony twórców. Była to pierwsza część która wychodziła na konsole nowej generacji, pojawiło się bardzo dużo nowych mechanik. Szczególne zmiany dotyczą walki, oraz systemu poruszania się Arno. Twórcy widząc niezadowolenie ze strony graczy dotyczące niskiego poziomu trudności postanowili to zmienić. Przed ogrywaniem Unity grałem w Ac 4 Black Flag, i przywykłem do prostych kontrataków oraz szybkich eliminacji podczas walki. Grając w Unity podczas pierwszych około dwóch godzinach zginąłem więcej razy niż w całym Black Flag’u. Parkour w Unity jest naprawdę widowiskowy i uproszczony, zdecydowanie ulepszone zostały animacje postaci, wszystko jest efektowne jak i efektywne.





Optymalizacja



Najgorsze zostawiłem na koniec, wszystkie dobre aspekty gry wypisałem powyżej. Niestety pomimo fajnie wyglądającego świata, widowiskowego poruszania postaci i tak dalej, to wszystko zostaje popsute przez koszmarną optymalizację gry. Pewnego razu zacząłem kombinować nieco z grafiką by uzyskać jak najlepsze rezultaty, lecz niestety. Rozumiem że twórcy chcieli jak najlepiej odwzorować realia rewolucji francuskiej ale w niektórych aspektach nie wyszło im to na dobre. Gdy chodziłem po ulicy to w pewnym momencie gra wariowała, głównie wtedy gdy na ekranie pojawiały się tłumy ludzi. Natomiast skacząc po nieco wyższych budynkach wszystko działało w jak najlepszym porządku. Kombinując z ustawieniami graficznymi w pewnym momencie postanowiłem uruchomić grę ponownie, gdy przed oczami ukazał się komunikat o uszkodzeniu zapisu stanu rozgrywki.