Assassin's Creed Origins -jak może wyglądać.

Assasin creed origins gra która ma zostać wydana w tym roku na PS4, XBOX One i pc. Czy ubisoft w końcu odpowie na długotrwałe prośby graczy by w serii zdziało się coś nowego.Z tego co nam wiadomo i co widać na gameplayach nowa odsłona ma zpożyczać wiele z innych gier. Czekając na premierę spróbuję dziś omówić klika kwestii związanych z grą.

Akcja gry będzie toczyć się w starożytnym Egipcie. Kiedy to zostało założone bractwo assaynów do zwalczania złych templariuszy. Więc jest tak jakby początek całej serii .Dlaczego po chronologicznych wydarzeniach twórcy się cofneli do początku. Być może dlatego że to właśnie Egipt jest podejrzewany o kontakt z pozaziemską cywilizacjią która w AC występuje. Dodatkowo Egipt to świetna mitologia piękne budowle i miasta oraz ciekawa kultura o której niewiele nam wiadomo. Język którym będą posługiwali się bohaterowie został podobnie jak w Far cry primal zmieniony na potrzeby gry. Tyle tylko że zmieniony zostanie akcent a co do samego języka najpewniej będzie to angielski a w niektórych scenach zostanie wykorzystany faktyczna mowa dla tamtych czasów. Wstępnie wiadomo już że będziemy mieli dostęp do trzech drzewek rozwoju postaci. Które pozwolą rozwinąć głównego bohatera w swoim kierunku. Skoro jesteśmy już przy bohaterze to pierwszy raz będzie on czarnoskóry co nie specjalnie mnie zadowala nie chodzi tu o rasizm tylko o poprawność którą wprowadza ubisoft. Najpewniej jest to dawny przodek Desmonda który będzie niewolnikiem jego głównym kompanem jest ptak o imieniu Zenon będziemy za jego pomocą oznaczać cele podanie jak z dronem w Watch Dogs 2. Jeśli cofamy się w czasie to powinniśmy też wyjaśnić sprawy związane z sekwencją współczesną która w ostatnich AC została spychana na drugi plan.

Graficznie już widać że będzie to najładniejszy assasin jaki kiedykolwiek powstał. Obawiać można się tylko jak bywa z serią problemów z optymalizacją i bugami. Ogólnie nowy assasin creed zapowiada się bardzo dobrze a to za sprawą ciekawego okresu historycznego który prawie nigdy nie jest wykorzystywany w grach.